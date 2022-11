El exdirector de Orange Market Álvaro Pérez, antes conocido como 'El Bigotes' y 'amiguito del alma' del expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tira de la manta. En un escrito presentado ante la Audiencia Nacional inculpa al exjefe del Gobierno regional, al exvicepresidente Vicente Rambla y al exconsejero Esteban González Pons, en el amaño de concursos concedidos por distintas consejerías a la sucursal valenciana de la trama Gürtel.

En el escrito, al que ha tenido acceso Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, Pérez ofrece un exhaustivo relato de la estrecha relación que mantuvo con el Partido Popular de la Comunidad Valenciana que le abrió la puerta a las contrataciones con diferentes consejerías entre 2004 y 2008. El escrito también supone el reconocimiento de los hechos relatado por la Fiscalía Anticorrupción ante el último juicio de la trama Gürtel que se celebrará a partir del 17 de enero de 2023 en la sección segunda de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el que se sentarán en el banquillo Francisco Camps, sus exconsejeros Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, diecisiete técnicos o cargos intermedios de la Generalitat y seis miembros de la trama Gürtel, condenados en otras piezas de esta causa y que ya colaboran con la justicia desde hace tiempo y han admitido los hechos. Se trata de la pieza de los contratos menores, en la que se juzgará el trato de favor a las siete empresas de Francisco Correa que recibieron, entre 2004 y 2008, una pedrea de pequeños contratos menores de 12.000 euros desde cuatro consejerías y cinco empresas públicas de la Generalitat, por valor de más de 1,8 millones. Unos hechos por los que Álvaro Pérez expresa su "sentimiento de arrepentimiento por mi mala conducta" por lo que pide "perdón a los ciudadanos, la comunidad y la sociedad en general". En el primer juicio de la trama Gürtel celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de la ComuniDAD Valenciana por la pieza de Fitur, Álvaro Pérez negó todos los hechos. Acabó condenado y ya ha pasado seis años en la cárcel. Una situación que le ha hecho recapacitar. Álvaro Pérez admite en su escrito que fue gerente de Orange Market, empresa de la que llegó a tener el 20% de las participaciones, y de la que desde 2004 a 2007 cobraba su sueldo "en dinero en B" por "razones de deudas con Hacienda".

'El Bigotes' admite su "relación de amistad con Paco Camps (...) que se fue consolidando cada más y más, hasta tener unos lazos importantes de amistad". Se conocieron cuando "Paco Camps comenzaba su despegue político y era cuando más falta le hacía que un profesional le ayudara con su imagen como presidente y con los eventos/actos del Partido Popular".

Francisco Camps y Álvaro Pérez en otra imagen de ambos durante la época en el que Orange Market organizaba todos los actos del PP. LEVANTE-EMV

Según el escrito de Álvaro Pérez relatado en primera persona, Camps "necesitaba un posicionamiento o lanzamiento rápido, con una imagen fresca, dinámica y moderna. Era el momento en el que el señor [Eduardo] Zaplana tenía un pie en Madrid y él [Camps] como presidente de la Comunitat Valenciana".

"Y esa persona que podría ayudarle en su imagen era yo -continúa Pérez Alonso- y así me lo hizo saber él mismo, pues era un profesional con conocimientos de imagen, en realización de eventos de pequeño y gran formato, profesional hecho en el terreno de los medios de comunicación (TV, prensa...) con ideas innovadoras en los escenarios y puestas en escena diferentes y únicas, así que adquirimos un compromiso de ayudarnos mutuamente, así como continuar con esa gran amistad que cada día iba creciendo".

Empresa de cabecera en todos los actos del Partido Popular

Así pasó la empresa Orange Market a organizar "todos y cada uno de los eventos que el Partido Popular tenía que organizar" y en los que "Paco Camps buscaba tener más impacto, mejor imagen y contacto directo o indirecto con el ciudadano y consagrarse como líder". Una tarea en la que Camps partía de cero. "Ese era mi trabajo, hacer llegar al ciudadano, al votante, la imagen de Francisco Camps, ya que éste era un hombre tímido, con una imagen poco conocida, poco empático y distante", según el diagnóstico que vierte Álvaro Pérez en su escrito.

Una tarea en la que asegura que triunfó. "Francisco Camps vivió sus mejores momentos de su mandato con una imagen íntegra, impecable. Eso él sabía que yo lo podría conseguir. Yo conseguí lo que él buscaba. Por eso lo de las Navidades con lo de 'amiguito del alma' o, incluso, la asistencia a mi boda, a cenas, a paseos interminables después de mítines, a encuentros cerca del portal de su casa por las noches o días de fiesta. Por eso los abrazos y besos de felicitación después de conseguir una gran victoria al finalizar un mitin o un acto".

Unos días de rosas que han derivado en días de vino agrio. Una cuestión a la que El Bigotes alude sucintamente. "Aunque después de todo Paco [Camps] reniegue de mi y de lo que me ayudó, me protegió y me cuidó. Así como yo también lo hice con él".

Tras estas confesiones más personales que demuestran el nivel de amistad y confianza que alcanzaron Álvaro Pérez y Francisco Camps, el exdirector de Orange Market pasa a detallar todos los contratos que consiguió de la Generalitat por adjudicación directa o mediante el amaño del concurso (al obtener información privilegiada que les permitía ganarlos). "En todos los hechos donde se me da participación en el escrito del Ministerio Fiscal, doy mi conformidad y reconozco dichos hechos cometidos". Una confesión que complica el futuro judicial de Francisco Camps y el resto de acusados de la Generalitat.