Isabel Díaz Ayuso apostó antes del verano por organizar una gran convención que pusiera sobre la mesa los valores del Partido Popular, un encuentro en el que las ideas cobraran protagonismo. Un PP ideológico frente a un PP gestor, que es el que entonces se intuía con Alberto Núñez Feijóo al frente del partido. Pero aquellos eran otros tiempos. Ayuso había conseguido el trono de la formación en la región, la presidencia del PP de Madrid, y coleaban aún los ecos del enfrentamiento constante con Génova. En ese contexto la dirigente popular habló de organizar una convención para fortalecer los principios del partido. Hoy, en cambio, aquella idea inicial se ha transformado en foros temáticos.

Las expectativas generadas con aquella propuesta original han quedado diluidas en el nuevo formato que la formación ha querido dar a la convención. Cinco jornadas que se extenderán a lo largo de los próximos cinco meses y en el que los temas serán de lo más variado y, sobre todo, amplios como para ir encajando cualquier aspecto sobre el que colocar el mensaje.

Impulso a las candidaturas locales

En el PP de Madrid desoyen las críticas a que la idea planteada inicialmente sobre un encuentro basado en los principios populares haya quedado disuelta en pequeñas píldoras y buscan darle la vuelta a esa idea. Sobre el papel, unas jornadas tienen menos empaque que una convención, pero el discurso y la atracción mediática que puede generar Ayuso en cada uno de estos encuentros está aún por ver.

No cabe hablar de temas tan importantes en una hora en una convención al uso, vienen a decir. Ayuso "quiere darle tiempo a cada tema, que se le dedique un tiempo", explican en su equipo. Y hacerlo en un solo fin de semana, como ha ocurrido hasta ahora en otras convenciones, supondría una concatenación de exposiciones sin apenas debate. Además, con este formato pueden organizar cada evento en un lugar distinto de la región y así dar un impulso a los candidatos del PP de los lugares elegidos, principalmente, si son desconocidos o las jornadas se celebran en municipios gobernados por el PSOE, como ocurrirá con el primer foro que tendrá lugar en Parla el 21 y 22 de octubre.

Casado ya celebró en 2021 una convención itinerante en diferentes ciudades de España

Presencia nacional en el aire

La idea no es nueva en el PP, la convención itinerante ya la puso en práctica Pablo Casado antes de caer en desgracia. El exdirigente popular visitó Valladolid, Santiago, Sevilla y Madrid, entre otros, con esta misma idea de llevar el debate a diferentes lugares de España y lograr protagonismo en los medios regionales de cada destino. En cada uno de estos encuentros, además, buscó el apoyo de un peso pesado del PP, como Rajoy o Aznar, que clausuraron o inauguraron alguno de los foros. En el caso de las jornadas itinerantes del PP de Madrid, en la formación entienden que Ayuso se garantiza la atención mediática en distintos momentos y puede así potenciar su campaña electoral, pues será la encargada de clausurar cada uno de estos encuentros, sin embargo, en la sede regional no tienen garantizada aún la presencia del presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. Confían, en cualquier caso, con contar también con presencia de dirigentes nacionales en función de la temática de cada foro.

Perfiles contrapuestos

En Génova siempre han dicho que no tienen ningún problema con el formato ni el contenido que Ayuso quiera darle a esta convención. Feijóo no opina ni cuestiona la manera en que cada candidato quiera afrontar su campaña electoral, ha dado plena autonomía a todos sus barones. Pero es cierto que este cambio en la proyección de la convención madrileña se produce después de que la propuesta inicial de la presidenta madrileña haya quedado contrapuesta a la negativa de Feijóo de afrontar un debate ideológico o una convención similar a escala nacional. Cuando en junio Ayuso abordó este asunto, en Génova cortaron por lo sano el debate y dejaron claro que no había ninguna intención de abordar una convención con enfoque ideológico que sirviera para plasmar un ideario renovado. Quedó en el aire si esa opción se produciría, en todo caso, de cara a unas elecciones generales, pero de momento esa hipotética convocatoria sigue sin fecha.

En el PP de Madrid justifican que el partido tiene la responsabilidad de “renovar ideas" y por eso necesitan abordar estas jornadas con el foco puesto en diferentes retos. "Vemos que la izquierda está en el debate de las personas y nosotros estamos en el de las ideas", apostilló Serrano durante la presentación de esta convención itinerante. Las jornadas, sin embargo, no se detallaron. No hay fecha pública para ninguna de ellas, aunque se presupone que no se pueden organizar de un día para otro porque tienen que encontrar un espacio amplio y bloquear las agendas de los ponentes. Solo se conoce la fecha de la primera, pero para esta ni siquiera está el programa cerrado. En la formación explican que también ellos están en un proceso de escucha. La idea es que los afiliados puedan comunicarles mediante cuestionarios en las sedes o el buzón que han habilitado para ello cuáles son los asuntos concretos que les interesan y una vez canalizada esta información detallarán el programa y los ponentes.

Contenido abierto

La primera jornada será sobre ecología y cambio climático, un asunto que Ayuso ha intentado desvincular de la izquierda, insistiendo desde su debate de investidura en que este es un tema que preocupa a su gobierno pero que ella aborda "con gestión" y no con proclamas. La segunda, lleva por título "La persona en el centro de la política", y en ella, según explicó el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, cabe de todo: "crisis demográfica", "natalidad", el valor de la familia (cualquier tipo de familia, apostilló Serrano), "mayores" o "salud mental". El tercer encuentro estará centrado en "El valor del esfuerzo". "La izquierda ha abandonado valores asociados al mérito", según el Partido Popular, así que ahí es donde quieren poner el foco. Habrá también otra jornada en la que la temática será igualmente de lo más variopinta bajo el epígrafe "Vivir a la madrileña": desde economía hasta cultura, pasando por el modelo autonómico y la defensa de la Constitución del 78. Esta sí se sabe seguro que se celebrará en Madrid y contará con la participación del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Y por fin, otra de las jornadas estará dedicada a los "Retos de la juventud" que servirá para celebrar el congreso de Nuevas Generaciones de Madrid bajo el paraguas de la convención, previsiblemente en noviembre.