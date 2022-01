La 'vicepresidenta' segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha citado este miércoles por la noche con el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, para tratar de conseguir el apoyo de ERC a la reforma laboral. Así lo ha avanzado 'eldiario.es' y lo ha podido confirmar El Periódico de Catalunya, medio que pertenece al mismo grupo editorial que este diario, de fuentes de ambos equipos. El encuentro celebrado en Barcelona tiene como fin "intercambiar opiniones" y no negociar propiamente los contenidos de un potencial acuerdo, tal como insisten desde el equipo del dirigente republicano.

Díaz ha desembarcado este miércoles en Barcelona para publicitar las bondades de la reforma laboral pactada con patronal y sindicatos y trasladar a los republicanos la presión de tumbar o no la norma. "Aquí todos sabemos que no ha venido a vernos a nosotros", bromeaba un sindicalista durante una de las visitas que la vicepresidenta segunda ha realizado a las sedes de CCOO y UGT de Cataluña. Finalmente y pese a que públicamente en agenda no figuraba el encuentro, Díaz se ha citado con Torrent para tratar de atraer a los republicanos a una reforma que han insistido en calificar de "insuficiente" y que "no es la que Cataluña necesita".

"Esto no es una cosa liviana, es una cosa muy seria que mejora la vida de las personas. De los trabajadores gallegos, de los vascos, de los catalanes. Es un acuerdo de país [...] Si alguien vota en contra lo va a tener que explicar", ha declarado Díaz esta tarde en la sede de CCOO. Las centrales, que durante nueve meses han estado negociando con la patronal y se han dejado varias reivindicaciones en el tintero para llegar a un acuerdo, han contribuido a intentar arrastrar a ERC al 'sí'. "[Votar no a la reforma] no es un tiro al pie, es un tiro a la cabeza", ha afirmado el secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco. "Queremos que lo apoye la mayoría de la investidura", ha declarado previamente el líder de UGT, Camil Ros.