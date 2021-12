El acuerdo del Gobierno con ERC sobre la redacción de la ley audiovisual, sobre cómo forzar a las plataformas extranjeras a ofrecer en su catálogo una cuota de obras en lenguas cooficiales, sigue sin cerrarse. Está cercano, pero no está hecho. Y como no estaba sellado esta tarde, los republicanos registraron sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Senado. Era la conclusión lógica: si no había pacto, ERC tenía que mover ficha antes de que se cerrara el plazo dado por la Cámara alta. No obstante, aún tiene por delante dos semanas para retirarlas en caso de que cuaje el entendimiento, como las dos partes esperan. Es decir, que hay margen de negociación todavía.

Los independentistas ya hicieron el gesto más simbólico la semana pasada: el viernes concluyó a las dos de la tarde el tiempo para presentar los vetos generales y parciales a las cuentas del Estado, que el pleno del Senado comenzó a discutir precisamente este jueves. Al no registrar veto y no respaldar ninguno de los cinco firmados por PP, JxCat, Vox, Ciudadanos y Coalición Canaria. Para entonces, Gobierno, PSOE y ERC se habían reunido y habían acordado avanzar en encuentros técnicos y políticos, a fin de obligar también a los gigantes audiovisuales extranjeros que no están radicados en España (Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video) a asumir un porcentaje para obras en catalán, gallego o euskera. El siguiente hito temporal se cumplía este jueves a las 18 horas. El Ejecutivo confiaba en poder cerrar el acuerdo para entonces, pero no fue posible, así que los republicanos registraron en la Cámara alta sus 16 enmiendas para presionar a los socialistas, a los que pidió "compromisos más explícitos" y a los que recordó que su apoyo a los Presupuestos del Estado "no está garantizado". "Nuestra intención es que el Gobierno dé respuesta a las demandas de Esquerra Republicana para garantizar derechos a los catalanes, así como proteger las lenguas minoritarias, y hasta ahora no ha sido así”, lamentó en un comunicado la portavoz de la formación en el Senado, Mirella Cortés. "Por eso", por esa falta de acuerdo en la ley audiovisual, seguía la nota, los republicanos presentaron "una serie de enmiendas territoriales que afectarían a inversiones en el Bages, el Delta del Ebro, el Maresme, el Tarragonès o Lleida, entre otros, así como una una cláusula de cumplimiento de las inversiones previstas y la incorporación de un fondo covid de 13.000 millones de euros". El Ejecutivo se comprometió a aprobar la ley audiovisual solo con ERC, pero esta advierte de que no apoyará una norma que "no dé una buena respuesta a la actual situación de marginación del catalán en las plataformas audiovisuales". "Todavía hay, pues, margen de negociación tanto en la tramitación de esta ley como en el marco de los Presupuestos Generales del Estado en el Senado", señalan los independentistas. Es cierto, hay tiempo: una vez el proyecto de ley supere los vetos generales y a las secciones este viernes, el texto se discutirá la próxima semana en ponencia y comisión, y en pleno a partir del martes 21 de diciembre. ERC podría retirar sus enmiendas parciales en la propia sesión plenaria. "Cuando el PSOE se mueva, nosotros nos moveremos", aclaraban fuentes del grupo separatista en el Senado. El objetivo es claro, en palabras de Cortés: que la ley audiovisual "blinde la lengua catalana en todas las plataformas digitales", y no solo se aplique para las operadoras españolas (Movistar+, Atresplayer Premium, Mitele, Filmin o FlixOlé).