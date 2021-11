El líder de los populares, Pablo Casado, ha negado este viernes que no quiera coincidir con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Casado, en una rueda informativa en Logroño, ha añadido que mañana intervendrá a primera hora en León, en el encuentro con los 52 presidentes provinciales, insulares y de ciudades autónomas de su partido, en vez clausurarlo para poder participar en la manifestación que se celebra en Madrid convocada por las fuerzas y cuerpos de seguridad contra la derogación de Ley de Seguridad Ciudadana.

Ha descartado que este cambio se deba a no querer coincidir con Díaz Ayuso, ya que la reunión de León se convocó hace mes y medio y la manifestación más tarde. "Lo que publiquen los medios de comunicación, yo es que ya no puedo comentarlo, puedo decir lo que digo yo", ha añadido, en respuesta a posibles desavenencias entre ambos. Por otra parte, se ha referido a que la celebración de los congresos del PP y ha dicho que no puede opinar sobre los procesos internos del partido.

Además, ha precisado que ayer asistió a cuatro actos públicos, y a tres de ellos también estaban invitados Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. "Lo único que sabemos -ha agregado- es que la Junta Directiva Nacional, a principios de 2020, decidió hacer un proceso de renovación territorial, como siempre".

Este proceso "englobaba los congresos provinciales desde el verano del 2020 hasta el verano de 2021, los congresos regionales desde el verano de 2021 hasta el verano del 2022 y, después, el Congreso Nacional, cuando toca", ha recordado. Dentro de los congresos autonómicos, "dijimos que en el primer semestre se celebrarían los pluriprovinciales y solo llevamos un retraso de un mes, por los meses de restricciones derivadas de la pandemia", ha proseguido Casado.

Por ello, ha subrayado que, "a partir de febrero próximo, podrán empezar los autonómicos uniprovinciales y, dentro del primer semestre del próximo año se irán poniendo las fechas cuando las organizaciones regionales así lo digan".

También ha asegurado que tiene plena confianza en el PP de La Rioja y, "sinceramente, no sé si habrá una candidatura, una y media, dos o cuatro (en su próximo congreso regional) porque para eso están las primarias, para que haya democracia interna, que se presente quien quiera" y "el que gane tendrá todo el apoyo de la dirección nacional", ha dicho.

Casado ha estado acompañado por la portavoz del PP en el Congreso y diputada por La Rioja, Cuca Gamarra; y el presidente de los populares riojanos y expresidente del Gobierno regional, José Ignacio Ceniceros.

Ceniceros ya avanzó que no se presentará a la reelección como líder de los populares riojanos, aunque sí ha dicho que lo hará Alberto Bretón, quien fue secretario general del partido y actual diputado autonómico.