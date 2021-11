La Denominación de Origen Rioja se mantendrá intacta, a pesar de la propuesta del PNV de crear una 'minidenominación' de la Rioja Alavesa. Los nacionalistas vascos han decidido retirar la propuesta que se iba a debatir y votar el próximo martes tras constatar que el PSOE votaría en contra de su proposición de ley. El objetivo del grupo que en la Cámara Baja lidera Aitor Esteban pasa por tener una marca netamente del País Vasco. El portavoz del grupo compareció en la tarde de este jueves para asegurar que "a pesar de todo lo que se ha dicho no es ninguna iniciativa rupturista".

Esteban sigue defendiendo su propuesta y ha anunciado un acuerdo con Moncloa y el ministro de Agricultura, Luis Planas, para "abrir un diálogo entre instituciones en el Consejo de Denominación" con "un clima sereno y poder discutir sobre esta problemática, y poder dar un cauce de solución". "Tenemos el compromiso del ministro, y lo cito porque me ha dado permiso. Estamos contentos de que pueda empezarse a hablar fuera de este ambiente tan tóxico y ruidoso", afirmó el dirigente del PNV, desvelando que la negociación continuará fuera del debate parlamentario.

El portavoz jeltzale insistió en que la iniciativa "buscaba desde el inicio el ánimo de acordar" y aseguró que "por ocultar problemas, no desaparecerán". Tuvo varios recados para el PP, al que culpa de haber "enrarecido el ambiente" con una "reacción visceral" que solo busca, según el PNV, "confrontar y tensionar con el Gobierno". "Y si a uno le pillan en medio, pues también", zanjó, criticando que la postura de los populares demuestra "que no han leído la iniciativa y no tienen interés".

El PSOE decidió rechazar la propuesta

Desde que ayer se supiera que en el pleno de la próxima semana iría la propuesta de los nacionalistas vascos, el PP y los empresarios del sector en La Rioja se lanzaron a las críticas. La realidad es que esta iniciativa se ha cruzado en medio del debate de los presupuestos, con un PNV reacio a confirmar hasta hace unos horas su apoyo. Y el silencio de los socialistas en este asunto había alimentado la especulación de que podrían apoyarlo como una contrapartida más dentro de las negociaciones. Fuentes socialistas confirmaron a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no lo respaldarían. "No estamos de acuerdo. No saldrá", zanjaron.

El rechazo del PSOE impedía la toma en consideración de una propuesta que había generado mucha inquietud la comunidad autónoma más afectada y movilizado a su presidenta, Concha Andreu. En los últimos días ha mantenido contactos con medio Gobierno por este tema y ha hablado "con quien tenía que hablar". Enóloga de profesión y miembro de la Asociación de Enólogos de Rioja, ayer mismo defendió en una entrega de premios la «inmensa fortuna» que supone el legado "unitario" de La Rioja, Álava y Navarra, cuyo futuro, dijo, "lo decidirá el propio sector". También tuvo contactos con la portavoz parlamentaria del PP y exalcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. El propio Pablo Casado se desplazará a la capital riojana este viernes.

Rioja es una denominación de origen calificada (DOC) de España con la que se distinguen los vinos elaborados en áreas de las comunidades autónomas de La Rioja y el País Vasco mayoritariamente y, en menor medida, en Navarra y Castilla y León, (menos de 2,5 km²), y cuya producción media anual supera los 250 millones de litros. En ella, se distinguen tres subzonas de producción (Rioja Alta, Rioja Oriental (Rioja Baja) y Rioja Alavesa) donde se obtienen vinos de diferentes características.

Demarcación y estructuras jurídicas propias

La propuesta del PNV pasara por crear "demarcaciones geográficas concretas dentro de una denominación más amplia" y "estructuras jurídicas para una más adecuada gestión". Esto supondría que cada comunidad incluida en la denominación de origen ejerza las facultades de control, inspección y sanción sobre las actuaciones de los órganos, entidades de gestión y operadores de la denominación relativas a locales, instalaciones y explotaciones relacionados con el producto amparado por la denominación de origen.

Es la segunda vez que el País Vasco intenta romper la denominación de origen Rioja. El Gobierno de Iñigo Urkullu ya lo ha propuesto con el impulso a la Denominación de Origen Protegida (DOP) 'Viñedos de Álava', tramitada ante Bruselas con el rechazo del Ministerio de Agricultura, que incluyó en el expediente su informe en contra. "Consideramos que el nombre elegido 'Viñedos de Álava' –argumentaron– no existe en el conocimiento popular, ni tiene un prestigio o reputación previa, sino que pude corresponder a un interés comercial y, en consecuencia, no cumpliría una de las razones de ser de las Denominaciones de Origen, que no se crean, sino que se reconocen". "No se justifica que Viñedos de Álava tenga una existencia distinta de los vinos de Rioja Alavesa. No existe ninguna distinción entre los vinos que se pretenden proteger con el nombre de Viñedos de Álava y los vinos Rioja Alavesa".