Susana Pancho, la concejala del PP de Moguer (Huelva) que hace unas semanas colgó un vídeo en Tik Tok, que retiró al poco tiempo, en el que descalificaba e insultaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegando a decir que debería de "haber muerto" en la cuarentena, ha presentado su dimisión.

Después de que el pasado 10 de septiembre, un día después de los hechos, pidiera disculpas públicamente, este miércoles ha presentado un escrito en el Registro del Ayuntamiento de Moguer presentando su dimisión como concejala del mismo, según ha confirmado ella misma en un mensaje difundido a través de su perfil de Facebook.

En él señala que tras haberse equivocado en la forma de la grabación del vídeo, por cuyo contenido también pedirá disculpas en el próximo pleno, y una vez reflexionado con su familia y su partido, ha decidido dar este paso "por coherencia, responsabilidad y respeto a mi pueblo, mi ayuntamiento y corporación municipal y a su "familia" del PP de Moguer".

"Quienes me conocen saben que me gusta trabajar por los demás, por eso acepté entrar en la política municipal y ha sido lo que me ha movido en estos dos últimos años en el Ayuntamiento", continúa, para después añadir que "lamentablemente", se equivocó y, en la vida y la política, "cuando nos equivocamos, debemos pedir disculpas y asumir las consecuencias de nuestros errores (...)".

El vídeo que le ha llevado a la dimisión comenzaba con Susana Pancho lamentando el importe de la factura de la luz llegando a decir al Gobierno, "Me cago en todos sus muertos", para después subir el tono del mensaje y añadir: "Sánchez te estás pasando tres calles. ¡Dimite ya! Que no te queremos... Eres malo, malo, malo".

Susana pancho Parrales @populares debería dejar si tiene cargo y vergüenza esta señora no tiene decencia y irradia odio por los poros de su piel

Gracias @EsmeAbenia por sacar este video pic.twitter.com/YbIiGnGUNz — LEONOR MOGGIO/❤ (@Moggio3) 9 de septiembre de 2021

En la parte final del directo, titulado "dimisión ya, gobierno socialcomunista, ladrones", la concejala subía el tono para decir: "Te deberías haber muerto en la cuarentena, tú y todos los tuyos".