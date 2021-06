No se lo ha puesto fácil Gabriel Rufián a Pedro Sánchez en el debate del Congreso en el que el presidente del Gobierno ha defendido los indultos a los dirigentes del procés en aras de la concordia. El portavoz de ERC ha recogido el titular que ha dado el jefe del Ejecutivo en su primera intervención ("No habrá referéndum de autodeterminación. El PSOE no lo aceptará nunca jamás") para negar la mayor. "Usted también dijo que nunca habría indultos, así que denos tiempo", ha soltado en la tribuna de la Cámara baja.

Rufián ha lanzado esta bravatas apenas 24 horas después de que el 'president' de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), se reuniera en la Moncloa con Sánchez tras la nueva etapa abierta entre ambos gobiernos. En la cita, ambos decidieron convocar la mesa de diálogo la tercera semana de septiembre y la comisión bilateral en julio.

El diputado de ERC ha subrayado que "las derechas" traten de "traidor" a Sánchez, al igual, ha dicho que hicieron con José Luis Rodríguez Zapatero por negociar con ETA o a Adolfo Suárez por legalizar el Partido Comunista. "La historia de todas las derechas en todos los países se ha forjado al grito de 'traidor'", ha dicho.

Además, el portavoz republicano ha asegurado que en España hay "represión" y se "persiguen las ideas", porque eso es lo que hace, ha continuado, el Tribunal de Cuentas, que exige a dirigentes independentistas 5,4 millones de euros. Ese órgano, ha destacado, está sin renovar y con una mayoría de representantes del PP, entre otros el propio Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno.

Un "cuento" del Gobierno

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha mostrado su desconfianza ante la concesión de los indultos y ha acusado a Sánchez de “enseñar discursos de reconciliación y concordia con una mano y permitir el robo y la represión con la otra”, en referencia a las acciones del Tribunal de Cuentas. En este sentido, ha señalado que "el politizado y parcial" TCu –con "el aval de la Abogacía del Estado"- va a "robar" millones de euros a trabajadores de la Generalitat que hacían su trabajo.

"Lo que nos está contado es esto: un cuento. El mismo cuento que nos vamos a encontrar en la mesa de diálogo", ha lamentado. Así, ha pedido al presidente del Gobierno formalizar el "divorcio" entre España y Cataluña para "empezar una nueva etapa de estado a estado, de igual a igual". "Esta farsa no se puede aguantar dos años más", ha concluido Nogueras en catalán.

Por su parte, el portavoz del PDeCat, Ferran Bel, se ha mostrado más conciliador con Sánchez, defendiendo que la concesión de la medida de gracia a los líderes del ‘procés’, aunque "no es suficiente", sí es un inicio. Al igual que Nogueras, ha avisado que no se puede hablar de concordia cuando el Tribunal de Cuentas está exigiendo cuantías millonarias a exidirgentes independentistas bajo la amenaza de "embargar todos sus bienes".

Sobre las palabras de Sánchez negando cualquier posibilidad de celebrar un referéndum, Bel ha pedido a los socialistas que "sean valientes, sean decididos y sean comprensivos". “No niegue la autodeterminación, puede defender que usted no la comparte, pero no la niegue”, ha dicho mirando directamente al presidente del Gobierno.