La coalición abertzale EH Bildu ha estado representada por primera vez por su portavoz parlamentaria, en este caso Mertxe Aizpurua, en el homenaje anual que el Congreso rinde a las víctimas del terrorismo, en una edición en la que el PP ha optado por una presencia reducida y al que no ha acudido Vox.

Aizpurua se ha sentado en primera línea, en el banco azul reservado al Gobierno, junto al resto de portavoces de los partidos que han acudido al acto, un evento en el que no ha estado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, quien ha preferido participar en la concentración organizada por varias asociaciones de víctimas fuera del Congreso.

No obstante, el PP sí ha estado presente en el tributo que se ha rendido a las víctimas en el hemiciclo en las figuras de la vicepresidenta segunda de la Cámara, Ana Pastor, y el secretario cuarto de este órgano, Adolfo Suárez Illana.

Críticas del PSOE

La vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha defendido que deberían "estar todos" en el acto celebrado en el Congreso de los diputados en homenaje a las víctimas del terrorismo.

"Es un homenaje a las víctimas, deberíamos estar todos", ha señalado este domingo Calvo en declaraciones antes de entrar al acto celebrado en el Congreso en el que se ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo.

Al acto no han acudido ni el Partido Popular ni Vox, que sí han estado junto a la Asociación de Víctimas del Terrorismo en una concentración frente al Congreso, por considerar que el Gobierno "ha traspasado una serie de líneas rojas" al convertir a Bildu en sus "socios preferentes" y al no haber dudado en cambiar "presos por apoyo".

Sánchez: "Un día para el recuerdo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por seguir trabajando "para avanzar en una sociedad libre de ocio y de barbarie", en el día en el que el Congreso de los Diputados ha homenajeado a las víctimas del terrorismo.

"Hoy el Congreso homenajea a las víctimas del terrorismo. Hoy es un día para el recuerdo, mientras seguimos trabajando para avanzar en una sociedad libre de odio y de barbarie", ha señalado el presidente del Ejecutivo.

Así lo ha manifestado este domingo Sánchez en una publicación en su cuenta de Twitter, minutos después de que finalizara el acto que ha acogido el Congreso en homenaje a las víctimas del terrorismo.

"Hoy es un día para el recuerdo, mientras seguimos trabajando para avanzar en una sociedad libre de odio y de barbarie. Porque la memoria nos fortalece, nos une y nos enseña cada día que la paz es el único camino", ha tuiteado Sánchez.

Fuera del Congreso

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se ha concentrado este domingo en los aledaños del Congreso para rendir su propio homenaje a las víctimas del terrorismo, en un acto en el que han estado representantes del PP, Cs y Vox.

Esta asociación ha decidido este año, igual que lo hizo el pasado, no acudir al tradicional homenaje que cada 27 de junio acoge el Congreso, por la presencia de partidos como Bildu, a los que considera "herederos de ETA".

"Bildu y Sortu no son formaciones políticas legales", ha señalado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, que ha leído un manifiesto a las puertas de la Cámara Baja a la misma hora a la que ha empezado el acto oficial, y tras guardar un minuto de silencio.

"Hoy nos encontramos aquí para conmemorar el Día Nacional de las Víctimas del Terrorismo. Este año lo hacemos aquí fuera del Congreso porque consideramos que ahí dentro siguen sin respetarnos, porque no se puede defender el derecho a la verdad de las víctimas y blanquear a los herederos del brazo político de ETA", ha advertido.

En este mismo sentido, Araluce ha comentado, en referencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que "no se puede proclamar el derecho a su memoria (de las víctimas) y mostrar solidaridad con los terroristas", considerándolos, a juicio de la presidenta de la AVT, "presos políticos", al igual que tampoco se puede "reivindicar dignidad por las víctimas" y "no hacer nada" por la "humillación" que supone para las víctimas los actos de homenaje a los terroristas, cuyo "mérito" es el "tiro en la nuca".

A pesar de que las víctimas del terrorismo reciben este acto de homenaje que acoge desde 2010 el Congreso con "ilusión", según ha recordado Araluce, la AVT lleva dos años sin participar en el mismo. "Si el año pasado teníamos razones suficientes, en estos últimos 12 meses el Gobierno de Pedro Sánchez ha cruzado todos los límites", ha lamentado.

"O se está con las víctimas o se está con los verdugos", ha sentenciado la presidenta de la asociación. Entre los motivos que tiene la AVT para no participar en el acto se encuentra la política de dispersión de los presos de ETA, que "abre la puerta a la impunidad".

De los 240 traslados aprobados durante el Gobierno de Sánchez, 195 han sido en este último año, según ha afirmado Araluce, pasando de ser "decisiones puntuales" a convertirse en una "rutina semanal" que ya ha afectado a 300 víctimas de terrorismo.

Además, otro de los motivos es que Sánchez ha "afianzado" su alianza de Gobierno gracias a partidos como Bildu. "No todo vale por garantizarse la permanencia en La Moncloa", ha dicho, palabras que han suscitado consignas en contra de Sánchez.

"Bildu y Sortu no son partidos legales, llevamos años recopilando indicios para su ilegalización", avisa la presidenta de AVT, que ha leído el art. 9 de la Ley de Partidos, enumerando cada uno de los puntos que justifican la ilegalidad de ambas formaciones. "¿Cuántas veces hemos escuchado a Otegi defendiendo a ETA, cuántos condenados con vínculos al terrorismo ocupan cargos de dirección en estos partidos?", se ha preguntado.

Además, recuerda que el propio Tribunal Constitucional, en su sentencia de legalización de partidos, marcó unas "líneas rojas", que evidencian, a su juicio, que "Bildu y Sortu no son formaciones políticas legales". Por eso, ha pedido durante la concentración su ilegalización.

"No hay mejor homenaje a nuestros seres queridos que reivindicar la aplicación de la ley para derrotar a los terroristas", ha aseverado Araluce, que ha pedido que cualquier mejora penitenciaria de los presos de ETA exija colaboración con la justicia. "De ello depende que nuestro dolor no haya sido en balde ni en vano", ha finalizado su discurso, acabando el acto con el himno de España y con gritos de 'Viva España'.

El PP respalda a los ausentes

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cuca Gamarra, ha respaldado a la Asociación de Víctimas del Terrorismo y a las organizaciones que no han acudido al acto homenaje a las víctimas celebrado este domingo en el Congreso de los Diputados.

"Queremos denunciar que no puede haber equidistancia entre Bildu y las víctimas. No puede haber equidistancia entre aquellos que no rechazan el terrorismo y aquellos que lo han sufrido", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado este domingo la portavoz popular en declaración a los medios durante la concentración organizada en la Plaza de las Cortes por las asociaciones de víctimas del terrorismo que no han querido acudir al acto celebrado en el Congreso.

En este contexto, Gamarra ha denunciado la "política de blanqueamiento" que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez "con el único objetivo de seguir permaneciendo en La Moncloa".

En concreto, la portavoz del PP ha advertido de que Sánchez, "en una estrategia de que cumpla lo pactado como le recuerda Bildu", ha llevado a cabo una política de acercamiento de cinco terroristas a las cárceles cercanas a sus domicilios.

Por ello, ha reivindicado "la necesidad de memoria, dignidad, verdad y justicia para las víctimas del terrorismo" y ha mostrado el "reconocimiento y respaldo" del PP a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo que llevan a cabo "una labor ejemplar".

"Desde el PP queremos denunciar la política de acercamientos que está llevando acabo el Gobierno de Pedro Sánchez y además una política de conversión de Bildu en un socio de Gobierno y en un interlocutor para el Estado", ha criticado Gamarra.

En su opinión, estas razones "cambian sustancialmente" lo que está siendo la política del Gobierno de España "en relación a la lucha contra el terrorismo y a la defensa de la memoria, la dignidad y la justicia de todas las víctimas".