El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido al PSOE que si aprueba la nueva Ley de Vivienda con los votos del Partido Popular Yolanda Díaz, que será la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales, "estará más cerca de ser presidenta".

"El PSOE no se puede permitir una ley que favorece a los grandes propietarios con los votos del PP", ha señalado este viernes Iglesias en una entrevista en 'Las Cosas Claras' de TVE. En este sentido, ha asegurado que esta reforma "va a salir adelante" porque es un acuerdo de Gobierno que "está firmado en público". "Pedro Sánchez y yo firmando delante de todos los españoles. No vamos a consentir que se falte el respeto a los ciudadanos, va a salir adelante", ha dicho.

Para el líder de Podemos, donde se han aprobado medidas para regular el precio del alquiler, como en Barcelona, "no solamente bajan los precios de los alquiler sino que aumenta el número de contratos de alquiler". Por ello, ha defendido que el PSOE "no se puede permitir sacar adelante una ley de vivienda favorable a las patronales inmobiliarias votada por el PP". "Eso nos daría el Gobierno en las próximas elecciones. Vamos a llegar a un acuerdo que respete el acuerdo de coalición firmado, de lo firmado no podemos consentir que se mienta y se traicione a los ciudadanos", ha precisado.

En concreto, Iglesias ha hecho hincapié en que el acuerdo de coalición dice que debían "regular los alquileres" y que Podemos no está en el Gobierno "para caer bien a las patronales inmobiliarias". "Estamos para que se cumpla el artículo 47 de la Constitución española. A nosotros no nos meten miedo", ha sentenciado.

Sobre su relación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que se entienden "muy bien" y que "es consciente" de que su salida del Ejecutivo "puede servir" para que sumen en la Comunidad de Madrid, ya que, en sus palabras, "es una amenaza enorme" que "profascistas puedan gobernar".

Por último, el vicepresidente segundo del Gobierno ha descartado unas elecciones generales anticipadas. "Creo que agotaremos la legislatura y no habrá elecciones anticipadas", ha concluido.