«Es una feria de empresas lideradas por mujeres que está abierta a todo el mundo»

Llega la quinta edición de #ExpomarcaMujer, que se inició en Diputación y vuelve de nuevo al Palacio de la Merced. ¿No?

Efectivamente. Comenzó en Diputación y, tras una etapa en el Jardín Botánico, hemos decidido que vuelva de nuevo a la Diputación. Participan un total de 112 empresas lideradas por mujeres donde estén representados todos los sectores. Podrá venir todo tipo de público para ver qué ofertan estas empresas y al mismo tiempo echar un buen día. El programa, asimismo, engloba un total de 52 actividades, entre el sábado, desde las 11 de la mañana, hasta las 9 de la tarde; y el domingo, desde las 11 hasta las 5 de la tarde.

¿Qué podremos ver en esta nueva cita de #Expomarcamujer?

Desde una rica gastronomía ofrecida por importantes restaurantes cordobeses hasta un concierto el segundo día, talleres relacionados con las empresas, de educación, para niños, adolescentes, turismo de aventura, catas de aceite y de vino, dos desfiles de modelos (uno cada día), talleres de coches, almazaras, actividades para mascotas, etcétera. Asimismo, hay sorteos, yincanas, degustaciones gastronómicas,...

¿Quién os apoya?

En las actividades, la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba, y en la infraestructura de la feria Iprodeco. También colabora Sadeco, que nos apoya con talleres medioambientales.

¿Cuál es el objetivo de esta feria?

Tenemos un doble objetivo. Por un lado, visibilizar lo que hacen las mujeres empresarias, y por otro lado que sea una feria de ámbito familiar multisectorial, única en Córdoba, en la que los visitantes pueden optar a lo que realmente les interesa. Contaremos con un rincón gamers, con ordenadores y playstation, de robótica, etcétera.

¿Qué tiene de particular esta feria?

Es una feria inclusiva, con lo cual tenemos en toda la feria pictogramas, habrá talleres de lengua de signos para niños, cuentacuentos, etcétera. Si se visita la parte de belleza encontraremos todos los conceptos, con clínicas estéticas que ofrecen talleres donde se pueden obtener información de primera mano. También se puede acudir para ver qué hay y puede ser útil cualquiera de los servicios que se ofrecen. Asimismo, es una feria muy divertida, porque habrá actividades dinámicas los dos días. Tenga en cuenta que ocupamos cuatro espacios distintos en la planta baja del Palacio de la Merced, que es prácticamente toda la Diputación (hall de entrada, patio barroco, patio blanco y salón de actos).

¿A qué se debe el cambio de ubicación?

Simplemente por iniciar una nueva etapa. Estamos expectantes para que la gente venga. Todos los años hemos tenido más de 4.000 visitantes y este año esperamos superar esa cifra. En #Expomarcamujer ofrecemos una oferta para cualquier persona.

¿Hay una feria de este tipo en Andalucía, organizada por mujeres?

De este envergadura y con el número de participantes exclusivas de mujeres no conozco ninguna en España, lo cual no significa que no haya.

¿De dónde vienen las empresarias que exponen?

De toda la provincia. De hecho, hay representación de todas las comarcas. Asimismo, pondremos autobuses gratuitos para que acuda todo el mundo, ya que esta es una feria liderada por mujeres pero abierta a todo el mundo, y además con atractivos para todo el mundo. Es importante que esté presente la capital, pero hay que tener en cuenta que la provincia tiene también muchísimo peso.

¿Qué análisis hace de la diferencia existente entre la mujer rural y la de la capital?

Se está trabajando mucho en ese sentido y con la Delegación de Igualdad de la Diputación vamos a poner en marcha un proyecto para ayudar a las mujeres del ámbito rural, debido a la falta de servicios que sufren. Pero corren unos tiempos en los que el enfoque de los negocios tiene que adaptarse y equilibrar ese déficit del mundo rural a través de la digitalización. Las empresarias de la provincia que exponen en la feria tienen ciertos incentivos. Así que hay que venir sí o sí.