Pablo Muñoz, Silbon Formación: «Estamos contribuyendo a la inserción laboral de nuestros estudiantes»

Silbon Formación es un espacio creado para impulsar a los futuros líderes del sector retail y de la moda. ¿Por qué se caracteriza este proyecto educativo?

Se caracteriza por ser un proyecto de Formación Profesional oficial con una clara orientación a la empleabilidad, en el que es la propia empresa la que participa activamente en la formación del alumnado para su posterior contratación. Este año hemos tenido incorporaciones en un porcentaje muy considerable y esto, sin duda, es diferenciador.

«En el mes de julio lanzaremos la próxima convocatoria de Becas Silbon»

Adentrándonos en la oferta académica. ¿Qué ciclos formativos de Grado Medio y Grado Superior se imparten?

Actualmente, nuestra oferta formativa está compuesta por el Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y el Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales, dos titulaciones oficiales orientadas a formar profesionales especializados en el ámbito comercial, las ventas y la gestión de espacios de venta.

El Ciclo Formativo de Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales está enfocado a la planificación y gestión de estrategias comerciales, marketing, comercio electrónico, merchandising y dirección de equipos de venta. Entre sus principales salidas profesionales se encuentran puestos como responsable de tienda, gestor comercial, técnico de marketing, responsable de visual merchandising, coordinador de ventas o especialista en comercio electrónico.

Por su parte, el Ciclo Formativo de Grado Medio en Actividades Comerciales prepara al alumnado para desenvolverse en entornos de venta y atención al cliente, adquiriendo conocimientos sobre operaciones comerciales, gestión de productos, animación del punto de venta y técnicas de venta. Sus salidas profesionales incluyen puestos como vendedor especializado, dependiente, promotor comercial, gestor de punto de venta, auxiliar de comercio o profesional de atención al cliente.

Interior de la tienda Silbon. / Silbon Formación

Y en el plano formativo, ¿qué competencias técnicas y habilidades adquiere el alumnado durante su formación?

El alumnado que se matricula en Silbon Formación adquiere competencias técnicas relacionadas con la planificación y gestión de procesos de venta, atención y fidelización de clientes, técnicas de negociación comercial, marketing, escaparatismo, merchandising, comercio electrónico y gestión de puntos de venta.

Asimismo, desarrollan habilidades profesionales esenciales para su incorporación al mercado laboral, como la comunicación efectiva, la orientación al cliente, el trabajo en equipo, la capacidad de organización, la resolución de incidencias, la iniciativa comercial y la adaptación a entornos dinámicos.

Además, Silbon Formación forma parte de Campus Córdoba, un entorno educativo que combina aulas académicas, espacios de simulación comercial y análisis de procesos reales de gestión. ¿Cómo influye en la experiencia formativa y práctica del alumnado?

Formar parte de Campus Córdoba supone una gran ventaja para nuestro alumnado, ya que les permite desarrollar su aprendizaje en un entorno educativo moderno, conectado con la realidad empresarial y diseñado para favorecer una formación eminentemente práctica con espacios comerciales en nuestro caso que simulan a la perfección los espacios de venta y las tiendas Silbon. Es un concepto de Campus donde se producen muchísimas sinergias entre profesionales, mientras que tienen al alcance de su mano un ecosistema de empresas que les orienta y les guía profesionalmente.

Silbon Formación se ubica en Campus Córdoba. / Silbon Formación

Las prácticas en empresas son un pilar fundamental en la Formación Profesional. ¿Cómo se desarrollan?

En Silbon Formación apostamos por un modelo de Formación Profesional Dual que permite al alumnado desarrollar una parte muy significativa de su aprendizaje en entornos reales de trabajo. De las 2.000 horas que componen cada ciclo formativo, más de 500 horas se realizan directamente en la empresa.

Para ello, identificamos tanto en Silbon como en nuestras empresas colaboradoras aquellos departamentos y áreas que mejor se adapten al perfil, intereses y capacidades de cada estudiante, con el objetivo de que la experiencia práctica contribuya de forma efectiva a su desarrollo profesional y facilite su futura inserción laboral.

Además, las prácticas realizadas en Silbon son remuneradas, lo que supone un reconocimiento al compromiso del alumnado y un incentivo adicional durante su etapa formativa.

Tras finalizar la formación, ¿qué posibilidad tienen los alumnos de desarrollar su carrera profesional dentro de la compañía?

Este año hemos incorporado con contratación en la empresa a un porcentaje significativo de nuestro alumnado, tanto durante el desarrollo del ciclo formativo como al finalizar el primer curso. Se trata de un hito especialmente relevante, ya que varios estudiantes han recibido ofertas de empleo que les han permitido incorporarse a la empresa con contratos indefinidos antes incluso de haber finalizado sus estudios. La posibilidad es real y se dará durante el ciclo y después del mismo también para este segundo año de proyecto.

Interior de la tienda. / Silbon Formación

Por otro lado, ¿cómo es el proceso de admisión y matriculación?

El proceso de matriculación es muy sencillo. Las personas interesadas pueden acceder a nuestra página web www.silbonformacion.es y, a través del apartado matriculación, solicitar una llamada para iniciar el proceso de admisión.

Una vez recibida la solicitud, el equipo de coordinación académica se pone en contacto con la persona interesada para ofrecerle asesoramiento personalizado, resolver cualquier duda y, si lo desea, concertar una visita presencial a nuestras instalaciones.

Asimismo, toda la información relativa al ciclo formativo, condiciones de matriculación y documentación necesaria se remite por correo electrónico. Tras ello, se formaliza la inscripción mediante la cumplimentación y firma de la documentación oficial, completándose así el proceso de matrícula. Una vez recibida al correo toda la información, se completa el proceso de matriculación.

¿Y el sistema de becas y ayudas al estudio?

Al tratarse de ciclos formativos oficiales, el alumnado puede acceder a las becas convocadas por el Ministerio de Educación. Además, Silbon Formación, en colaboración con la Fundación Silbon, pone en marcha cada curso académico un programa propio de becas y ayudas al estudio, que puede cubrir hasta el 30 % del coste de la formación. Con esta iniciativa, buscamos facilitar el acceso a una educación de calidad y apoyar el desarrollo académico y profesional de nuestro alumnado. Por otra parte, lanzaremos durante el próximo mes de julio la próxima convocatoria de becas Silbon.

«Formar parte de Campus Córdoba supone una gran ventaja para el alumnado»

Finaliza el primer año académico de Silbon Formación, ¿qué balance hace?

La valoración de este primer año es muy positiva. Por un lado, porque estamos generando una garantía real de empleabilidad, dando respuesta a las necesidades de una compañía en pleno crecimiento que requiere incorporar talento cualificado. Además, estamos contribuyendo a la inserción laboral de nuestros estudiantes, tanto en Córdoba como en otras ciudades, lo que nos permite seguir prestando un servicio de calidad apoyado en profesionales formados bajo nuestra propia metodología.

Al tratarse de nuestro primer año de actividad, también ha sido una etapa de gran aprendizaje. Esta experiencia nos ha permitido identificar nuevas oportunidades de mejora y diseñar propuestas aún más definidas para seguir ofreciendo al alumnado de Silbon la mejor experiencia formativa posible.

Queremos destacar y agradecer especialmente la confianza depositada por nuestros estudiantes. Su implicación, actitud y disposición para aprender y crecer profesionalmente han sido fundamentales para el éxito de este proyecto.

Asimismo, el claustro docente ha desempeñado un papel clave, comprendiendo y trasladando con gran profesionalidad nuestro modelo de formación práctica y orientada a la realidad empresarial, alcanzando un nivel de desempeño que consideramos especialmente destacable. Honestamente, era el inicio que deseábamos hace justo un año.

Tienda del Campus. / Silbon Formación

Si tuviera que definir la identidad de Silbon Formación en tres palabras, ¿cuáles serían?

Talento, empleabilidad y cercanía.