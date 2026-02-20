Aprender haciendo: especialízate en el sector de la moda y del retail con los ciclos formativos de Silbon Formación
La firma, que imparte dos titulaciones de FP de la rama de Comercio y Marketing, tiene un modelo educativo que combina teoría, práctica y experiencia directa con una marca referente en España
«La formación empieza dentro de la propia empresa». En Córdoba, especializarse en el sector del retail y de la moda es posible gracias a Silbon Formación. Y es que su modelo educativo combina teoría, práctica y experiencia directa con una marca que es referente en España y que, además, está presente en las principales ciudades de Francia, Portugal, México y Estados Unidos. El espacio formativo se ubica en el Campus de Formación y Empleo de Córdoba.
Un proyecto formativo 360
Silbon Formación ofrece dos titulaciones oficiales de Formación Profesional de la rama de Comercio y Marketing. Por un lado, está el Grado Medio en Actividades Comerciales y, por otro, el Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales. Ambas formaciones se imparten en modalidad presencial y en horario de mañana, de 08:15 a 14.45 horas.
Grado Medio en Actividades Comerciales
En este ciclo formativo, los alumnos se preparan para desarrollar su carrera profesional como técnicos comerciales. Adquieren conocimientos en las ramas de marketing y ventas, logística y almacén, venta y atención al cliente y uso de aplicaciones informáticas para el comercio.
Grado Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales
Esta titulación ofrece una formación global y aplicada, diseñada para convertir a los alumnos en profesionales del ámbito comercial y logístico con una visión estratégica. Aprenderán sobre gestión económica y financiera, tailoring y sastrería, business casual y sport casual, marketing digital, investigación comercial, escaparatismo y diseños de espacios comerciales, merchandising visual, gestión de equipos y logística.
Por otro lado, ambos ciclos formativos se inician en septiembre, tienen una duración de 2.000 horas distribuidas en dos cursos académicos, exámenes trimestrales, formación dual y prácticas en empresa. El número total de alumnos está limitado a 30 por clase.
Prácticas y futuro laboral
Las prácticas están integradas en el modelo académico de Silbon con un mínimo de 500 horas por curso, donde el alumnado podrá tener la posibilidad de realizar su formación práctica en la empresa y la oportunidad de desarrollar su carrera profesional dentro de la propia compañía.
Así es el programa de becas, ayudas y bonificaciones
Anualmente, la firma lanza una convocatoria de becas para acceder a su programa formativo. También existe la posibilidad de financiar el curso, por ejemplo, con la modalidad de pronto pago y un descuento sobre el importe total del curso, y con la opción de financiación mensual sin intereses.
Además, los alumnos que completen el ciclo formativo en el que están matriculados, sean contratados por Silbon y continúen trabajando en la firma durante más de un año, recibirán un bonus de 8.000 euros para recuperar la cantidad invertida durante su formación. Por último, los alumnos que se inscriban en el proyecto recibirán un 20 % de descuento en sus próximas compras con la marca.
¿Cómo es el proceso de inscripción?
La preinscripción para cursar uno de los ciclos formativos de Silbon Formación puede realizarse en cualquier época del año. Sin embargo, el proceso de matriculación sí que tiene una fecha de inicio concreta, en febrero.
De esta forma, para iniciar el proceso de inscripción, los interesados deberán contactar con la firma a través de admisiones@campus.silbon.es e indicar su nombre, apellidos, DNI, correo electrónico, número de teléfono y horario de preferencia de contacto. También pueden solicitar información previa a través de su página web, rellenando el formulario.
Visitas al centro de Silbon Formación
Silbon Formación ofrece visitas personalizadas en modalidad presencial y online. La reserva se hará a través de su sistema de citas, eligiendo el tipo de visita y el horario, en silbonformacion.es.
