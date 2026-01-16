Detalles que marcan la diferencia: Silbon revoluciona el sector textil con su servicio de sastrería personalizado

«La moda pasa rápido, el estilo es para siempre», Ralph Lauren. Todo diseño y confección de un traje a medida es un proceso artesanal muy minucioso que combina habilidad, creatividad y precisión. Firmas como Silbon reflejan la tradición de la artesanía en cada una de sus prendas, confeccionando piezas únicas y de calidad que se adaptan a las características personales de cada cliente.

La sinergia entre Casa Marzotto y Silbon representa la unión entre tradición y modernidad.

Y es que a través de su servicio de sastrería, los profesionales de la firma guían y asesoran al cliente en cada elección, cuidando al máximo cada detalle. Para recibir una atención más personalizada e individualizada en la línea de sastrería de catálogo o en la línea a medida, se puede reservar una cita previa en la web de Silbon.

El diseño y la confección de un traje a medida es un proceso artesanal muy minucioso. / Pablo Borrego

Sastrería de catálogo: corte clásico y sutil

La línea de sastrería de catálogo de Silbon está conformada por diferentes modelos y estilos de traje. Sin embargo, todos ellos tienen tres características en común: la delicada arquitectura de sus blazers, el corte clásico de sus pantalones y la elegancia de su botonadura y bolsillos.

Servicio de sastrería de cátalogo. / Pablo Borrego

Servicio de sastrería a medida premium: trajes con un concepto renovado

Con esta modalidad de sastrería, el cliente puede elegir entre más de 200 referencias de tejidos y realizar el diseño que desee. Además, las posibilidades de personalización son múltiples. Por ejemplo, el interior del traje va personalizado con letras y color para las iniciales, nombre completo o fecha, a elección del cliente.

Servicio de sastrería a medida premium. / Pablo Borrego

Tiempo de entrega: 30 días desde la selección del diseño.

Servicio de sastrería a medida clásico: tradición y calidad

En el servicio de sastrería clásico, el cliente cuenta con unas 100 referencias en tejidos de alta calidad y puede personalizar el forro, los botones y el fieltro. El diseño no se puede elegir y una vez que la pieza llega a tienda, puede estar sujeta a modificaciones y ajustes.

Tipo de tejido del servicio de sastrería a medida clásico. / Pablo Borrego

Tiempo de entrega: 45 días desde la selección del diseño.

Camisería a medida: icono diferenciador

Crear una camisa desde cero también es posible con el servicio de sastrería de Silbon. De hecho, las posibilidades de creación son infinitas: hay más de 300 tejidos disponibles que se adaptan y varían según la temporada, y múltiples opciones de personalización para el cuello, puños, botones e iniciales.

Las posibilidades de creación del servicio de camisería a medida son infinitas. / Pablo Borrego

Tiempo de entrega: 20 días desde la selección del diseño.

El arte del buen vestir: tejidos y personalización

La singularidad de un traje reside en el tipo de tejido. El servicio de sastrería de Silbon está compuesto por más de 200 tejidos confeccionados en fibra de lana natural que proceden de casas italianas y que están disponibles en varios colores y estampados.

Tejidos Casa Marzotto La historia entre Casa Marzotto, empresa textil italiana, y Silbon comenzó hace 10 años y representa la unión entre tradición y modernidad. La firma cordobesa utiliza tejidos de lanas frías en la línea de sastrería y semivestir. Por otro lado, el cliente podrá personalizar sus prendas y optar por diferentes modelos de blazer, pantalón y chaleco. También podrá seleccionar el tipo de bolsillo o solapa para hacer un traje con sello propio.

Tejidos de Casa Marzotto. / Pablo Borrego

Silbon, empresa puramente cordobesa

Silbon inició su andadura en el sector textil, con ADN masculino, en 2009. Cuenta con las colecciones de Kids, Silbon Woman, Silbon Pets, Silbon Niña y la recién incorporada Silbon Baby. Actualmente, la firma se encuentra en plena expansión y supera ya los 150 puntos de venta a nivel nacional e internacional, con presencia en las principales ciudades de España, Francia, Portugal, México y Estados Unidos. Su propósito es seguir creciendo y poner el foco en alcanzar los 100 millones de facturación.