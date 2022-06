El pasado día 27 de mayo de la comunidad educativa del IES José Alcántara, de Belmez, dio por fin luz verde al Sendero contra la violencia de género, una actividad de gran envergadura y de carácter interdisciplinar, que se inició en el curso 2019- 2020 dentro del Proyecto Pacto de Estado contra la Violencia y que tuvo que ser aplazada a causa de la pandemia sanitaria ocasionada por el covid 19.

El objetivo principal de la actividad es contribuir a crear en el municipio espacios libres de violencia por razón de sexo. Para ello se ha apostado por la creación de un camino que aboga por ello y que discurre desde el propio centro educativo, siendo por esta razón la puerta del instituto el Kilómetro 0 y discurriendo hacia la Vía Verde del Guadiato y los Pedroches. El trazado está guiado con señalización que contiene frases en pro de la igualdad, trabajadas por el alumnado del centro. Entre ellas se pueden leer La igualdad no es una opción, es una obligación; Todos tenemos diferentes caminos, pero todos una misma meta; La igualdad es el alma de la libertad; La igualdad hacia la mujer es progreso para tod@s; La educación es la vacuna contra la violencia; Ponle fin si quieres tener un principio; Todos tus pasos son tus alas; Ni rosa ni azul, por un mundo morado; No me regales flores, regálame respeto; Siembra amor, no dolor o La indiferencia te hace cómplice, ¡Actúa!. entre otras muchas.

Pero a estas proclamas se suman otros gestos tal y como explica la directora del centro, Antonia Alcántara, como los 25 árboles que se han plantado en la Vía Verde con la intención de «mantener vivas a las mujeres que han sido víctima de violencia de género». Cada árbol está acompañado de un fragmento del cuento ganador por la igualdad creado por Emilio Rivero, antiguo alumno del instituto. Esta actividad es más que un acto simbólico, «es un acto de compromiso y unión para mostrar el rechazo a este tipo de violencia. Desde aquí agradecemos al Ayuntamiento de Belmez su colaboración y al Ayuntamiento de Villanueva del Rey por acompañar a la comunidad educativa en la inauguración del Sendero contra la Violencia de Género para lograr el bienestar común y poner fin a esta lacra social» concluye.