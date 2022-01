La del Día de la No Violencia y Paz es una de esas fechas especialmente significativas en la agenda de los centros escolares, que suele celebrarse por todo lo alto, a la altura del significado de lo que se conmemora. Pero este curso, en un momento en el que los contagios de covid se encuentran disparados al alza, son no pocos los centros que, aunque no renuncian a festejar la efeméride, sí que lo hacen guiados por la contención. Tal es el caso del IES Grupo Cántico, en Valdeolleros, donde su jefe de estudios, Juan Antonio Gavilán, explica que «las actividades se están desdibujando por los repuntes que nos están afectando». Así que las grandes concentraciones por la Paz a la que acostumbraban en otros años este no se darán. Eso sí, como novedad desarrollan una actividad que bajo el título Vacuna del buen trato propone tratar a la violencia como un virus «para que nuestro alumnado entiende que también se puede luchar contra ella con las mismas armas» subraya Gavilán. En ella, los distintos grupos harán un manifiesto contra la violencia creando una carta de vacunación para luego imprimir unas tiritas con frases por la paz y que les pondrán a todos aquellos que sean vacunados contra la violencia.

En el IES Santa Rosa de Lima su director, Carlos Arrabal, admitía que «aún no hemos planificado nada, esto de la sexta ola nos tiene un poco de bajón». Un poco más allá, también en el barrio del Campo de la Verdad, el IES San Álvaro tiene todo un repertorio de actividades a realizar entre las que destacan trabajos de investigación sobre conflictos actuales como los del Sáhara, Siria o Ucrania, así como sus posibles soluciones; lecturas de poemas y discursos por la paz o la grabación de un corto contra la violencia. «Pondremos también un punto artístico con la interpretación por parte de todo el alumnado de la canción Somos el Mundo y el ‘flashmob’ Bailemos por la paz», apunta la coordinadora de Escuela, Espacio de Paz, Judit Lara, que organiza todas estas actividades asistida por su compañera Patricia Cano. Desde el IES Zoco la profesora y responsable de Escuela, Espacio de Paz, Irene Rodríguez, señala que «hemos detectado el desconocimiento generalizado de lo que supuso ETA en la sociedad española, algunos alumnos se han sorprendido de la existencia en España de una banda terrorista, otros de que hace tan sólo 10 años se disolviese. Aprovechando que este curso se han cumplido los 10 años sin la organización terrorista hemos decidido celebrar la Paz y formar a nuestro alumnado en un acontecimiento histórico que marcó profundamente a nuestro país». Cada año, en el Colegio Almanzor, celebran el Día de La Paz con una actividad que implica a la totalidad de su alumnado y que, incluso, requiere la colaboración de la comunidad educativa. Por ello, partiendo del cuento infantil, El nacimiento del dragón han querido dotar al mítico ser de Una simbología vinculada a la paz y la protección «para que los niños sientan el colegio como un entorno seguro» destaca Amanda Obregón. En el CEIP Al-Ándalus tienen proyectadas diferentes actuaciones según los ciclos. De ellas destaca el 3º Certamen de Microrrelatos y Dibujos Toñi Ortíz, en memoria de una docente fallecida, cuya temática está relacionada con la no violencia y las relaciones saludables.