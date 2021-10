Los comedores de los CEIP Fray Albino, Al-Ándalus, Europa y Mediterráneo han experimentado este curso una importante transformación al pasar de tener comida servida por un catering a ofrecer al alumnado platos elaborados diariamente en sus propias instalaciones. Con estos primeros cambios, el servicio de comedor escolar está viviendo una transformación de modelo para mejorar la calidad de este servicio complementario, del que se benefician más de 17.000 alumnos en la provincia de Córdoba.

En algunos de estos centros, como el CEIP Mediterráneo, se aprovechó el mes de agosto para acometer obras de reforma necesarias para adaptar las instalaciones escolares al nuevo servicio, un cambio que para la directora de este colegio, Pepa Matas, «ha sido todo un acierto». Según recuerda, el comedor no es de gestión propia del centro sino que la explotación la sigue llevando la empresa que previamente se encargaba de servir los menús precocinados, Mediterránea de Catering. «La materia prima para la elaboración de los menús diarios es la misma que en años anteriores con el servicio de catering pero con una gran diferencia en cuanto a su procesamiento y preparación diaria», añade. Tanto es así que el cambio ha traído «un considerable aumento de comensales ya que tanto los niños como las familias están muy contentos con el nuevo servicio de comedor», asegura Matas. Otro de los colegios en los que hasta ahora se venía desarrollando el servicio de comedor con cocina transportada desde una cocina central y que este curso ha pasado a disponer de un servicio de cocina in situ para la elaboración de los menús en el propio centro es el CEIP Europa, en el barrio de Vistalegre. Su directora, Fátima Díaz, recalca que «los niños están mucho más contentos y así me lo trasladan las familias ya que hemos ganado en calidad en algo tan esencial como es el servicio de comida». En el Europa también fue necesaria una obra previa de adecuación de las instalaciones que se acometió, igualmente, durante las vacaciones estivales. «Ahora mismo está funcionando bastante bien y ha sido muy bien acogido por todas las familias, que estaban deseando que esto se pusiera en marcha» argumenta José Antonio Maldonado, director del Ceip Al-Ándalus. Tanto las cocineras de estos centros como las auxiliares de cocina se dedican ahora a cocinar «cocido, lentejas, pures o potajes aunque hay algunos segundos platos, como la tortilla de patatas, que siguen viniendo ya hechas», añade. Cabe destacar que los menús son supervisados cada mes y se ajustan a las recomendaciones de la Consejería de Salud y del Ministerio de Sanidad en cuanto a los estándares de calidad y alimentación saludable.

En una nota de prensa, la delegada de Educación, Inmaculada Troncoso, explicaba que, a medida que finalicen los contratos vigentes con las empresas que explotan el servicio de comedor, se iniciarán, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (Apae), nuevos procedimientos para acometer nuevas transformaciones. En este sentido la Junta ya está dando pasos para mejorar las condiciones de contratación del servicio de comedor escolar, incorporando modificaciones para impulsar la concurrencia.