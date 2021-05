Se aproxima el mes de junio, y con él, uno de los acontecimientos más esperados (y temidos) por los alumnos de Bachillerato que quieren acceder a un Grado Universitario: la PEvAU o, más conocida, como Selectividad. Este año, además, han contado con el hándicap de la semipresencialidad a la que se han tenido que ir amoldando progresivamente desde el inicio del curso. Sin embargo, los exámenes de la Pevau de 2021 sí se realizarán de manera totalmente presencial, siempre y cuando la situación de la pandemia así lo permita, y manteniendo, por supuesto, todas las medidas de prevención contra la covid.

Es por ello que los alumnos andaluces que se examinen los próximos 15, 16 y 17 de junio, deberán cumplir en todo momento una serie de restricciones y medidas.

Protocolo anticovid

La Comisión de Salud Pública, en la que se encuentran representadas todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, aprobó el pasado 27 de abril la actualización de las medidas de prevención frente a la covid-19 para llevar a cabo la Selectividad de 2021. Entre las medidas estipuladas están la obligatoriedad de mantener una distancia se seguridad entre los alumnos de, al menos, 1,5 metros; la ventilación constante en las aulas, que comenzará 15 minutos antes del inicio de los exámenes; y el uso permanente de mascarilla.

Con respecto a la última norma, se recalca especialmente la importancia de no quitarse la mascarilla en ningún momento, ni para toser o estornudar. En caso de que esto ocurra, la persona se deberá cubrir la nariz y la boca con un pañuelo y desecharlo posteriormente. Asimismo, se procurarán dispensadores de gel hidroalcohólico en las aulas con el fin de garantizar la higiene de manos.

¿Qué ocurre si un estudiante tiene síntomas?

Los estudiantes que presenten síntomas compatibles con los del virus de la covid no podrán acceder al centro. Tampoco podrán hacerlo aquellas a las que les hayan diagnosticado la enfermedad con la ausencia de síntomas, ni quienes se encuentren en cuarentena por algún contacto positivo. Si una persona comenzara a experimentar posibles síntomas de covid-19 en los instantes previos al examen o durante el mismo, se deberá informar inmediatamente al responsable covid del centro en cuestión. "En situación de transmisión comunitaria no controlada las administraciones competentes y las autoridades de Salud Pública indicarán de manera coordinada si son necesarias o no medidas adicionales o la postergación de los exámenes", indica el protocolo.