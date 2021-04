- ¿Cómo surgió la idea de la cocina educativa?

- Soy Educadora infantil pero los últimos tres años me había dedicado al ocio infantil y me surge la idea de mezclar ocio y educación, a los niños les encantan las historias y los cuentos y les encanta cocinar pero no tenemos mucho tiempo para eso en casa, así que pensé, ¿por qué no lo mezclamos y tenemos un ocio educativo? La idea me surge antes del confinamiento pero es ahí, al tener mucho tiempo libre, cuando empiezo a darle forma y es cuando teniendo tiempo de cocinar con mis hijas me doy cuenta de lo receptivos que son los niños cuando están disfrutando. Por eso irá dirigido a gran variedad de público (desde 3 a 13 años ), debido a la capacidad de adaptación de las distintas recetas y actividades programadas.

- ¿Ha recalado ya en algún centro educativo?

- He mandado la propuesta a algunos colegios y les ha gustado la idea, pero todo depende de cómo avance la pandemia.

- Explíqueme cómo es eso de enlazar materias curriculares como lengua, matemáticas, plástica o música con su propuesta de cocina educativa.

- Lo de enlazar materias, es más bien aplicación transversal o complementaria de los contenidos educativos, lo hacemos a través de juegos y actividades relacionadas con la receta y acompañado de técnicas de educación emocional, . El objetivo es desarrollar múltiples capacidades a través del juego y la cocina, con historias, cuentos, canciones, adivinanzas, manualidades y diversidad de dibujos para colorear sobre cada tema. Además a los pequeños les sirve para aprender a trabajar en equipo y poder desarrollar su autonomía y creatividad libremente. Trabajaremos diferentes recetas y con ellas tocaremos la higiene, los sentidos, la comida sana, el origen de los alimentos... etc.

- ¿Todo lo necesario para poder realizar las recetas, lo aporta Kitchen Stories?

- Sí, el material está todo incluido, ingredientes, utensilios (de forma individual), materiales para realizar las actividades complementarias y todo lo necesario para cada jornada. Además contamos con personas con la formación adecuada y una gran vocación. Se podrá realizar en gran diversidad de espacios ya que el material se puede transportar a cualquier lugar. En el caso de ser una actividad extraescolar se hará en horario de tarde y en función del calendario escolar, durante todo el curso.

- ¿Qué valores aporta la cocina, saber desenvolverse en ella, a los niños?

- Cocinando aprenden un montón de cosas como creatividad, autonomía, confianza en sí mismos, hábitos de higiene, orden, trabajo en equipo y con las actividades complementarias reforzamos también conocimientos en matemáticas, geografía (origen de los ingredientes), naturaleza, vocabulario nuevo, etc...

- ¿Se despertará alguna vocación de chef?

- Espero que sí, que se descubra algún chef y que se despierte también alguna vocación de educador. Ambas son profesiones preciosas y muy enriquecedoras, para uno mismo y para los demás.