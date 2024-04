El déficit comercial hasta febrero baja un 5,3%, hasta los 6.079 millones

El déficit comercial español se situó en 6.079 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 5,3% menos que en el mismo periodo de 2023, según ha informado este viernes en un comunicado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Las exportaciones hasta febrero sumaron 61.979 millones de euros, un 2,8% menos -aún así fue la segunda mayor cifra de la serie para este periodo-, mientras que las importaciones se redujeron a 68.058 millones, un 3% menos. Con estos resultados, la tasa de cobertura (relación entre exportaciones e importaciones) ascendió al 91% (0,2 puntos más que en el mismo periodo de 2023).

Economía destaca en el comunicado que "el sector exterior español continúa el 2024 de forma estable a pesar del complejo contexto internacional", ya que las exportaciones son un 36% superiores a los dos primeros meses de 2019, antes de la pandemia, y las importaciones, un 29% superiores.

El ministerio relaciona la reducción del déficit comercial con la mejora del saldo de los bienes energéticos y no energéticos. Así, el déficit no energético se redujo en un 17,3% (a 435,6 millones) y el energético, un 4,3% (a 5.643,2 millones). En concreto, el déficit comercial con los países no comunitarios bajó un 19,9%, a 11.221 millones, mientras que el superávit comercial con la Unión Europea se redujo hasta los 5.142,1 millones, un 32,2% menos.

Los productos energéticos

El descenso en las exportaciones en los dos primeros meses del año se debe al efecto de los productos energéticos, detalla el informe de comercio exterior, cuyas ventas se redujeron en un 27,3% en el periodo. Los sectores que lastraron las exportaciones fueron los medicamentos, los productos químicos orgánicos y el petróleo y sus derivados, mientras que los que la impulsaron fueron los automóviles, aeronaves y aceites y grasas.

Economía destaca que el número de exportadores regulares aumentó en un 5% en el periodo, hasta los 35.934, que vendieron bienes por valor de 59.463,2 millones, el 95,9% del total.

En cuanto a los destinos, en los dos primeros meses del año solo aumentaron las ventas a Oceanía (en un 5,1%), ya que cayeron las dirigidas a América (en un 4,6%), Europa (2,6%), Asia (2,1%) y África (0,9%).

También las importaciones se vieron lastradas por los productos energéticos (cayeron un 15,8%), detalla el documento, y más concretamente por los sectores del gas, productos químicos orgánicos y carbón y electricidad.

Estos descensos no pudieron ser compensados por los sectores que presionaron al alza, como los componentes del automóvil, el material de transporte por carretera o las frutas, hortalizas y legumbres.

En los dos primeros meses del año cayeron con fuerza las importaciones de Oceanía (en un 31,5%) y, en menor medida, las de Asia (15,2%) y América (2,2%), mientras que aumentaron las procedentes de África (un 5,3%) y Europa (0,5%).

Las exportaciones aumentan un 5,6%

Por lo que respecta a los datos del mes de febrero, las exportaciones sumaron 31.835 millones, un 5,6% más, con importantes aumentos en los sectores del automóvil (9,6%), alimentación (7,8%), bienes de consumo duradero (5,8%), manufacturas de consumo (3,6%) y bienes de equipo (3,5%). Estas exportaciones se dirigieron principalmente a la Unión Europea (6,3% del total), con cifras récord en Francia, Alemania o Portugal.

Las comunidades autónomas que más aumentaron sus exportaciones en febrero fueron Castilla y León (un 20,4%), Galicia (13,4%) y Extremadura (12,6%).