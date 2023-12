La reforma de las reglas fiscales regresa este jueves a la mesa de los ministros de economía y finanzas de la UE de la mano de una nueva propuesta de compromiso con la que España, que ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE, aspira a desbloquear el acuerdo que se resiste desde hace meses por los desacuerdos entre capitales como París y Berlín. Para cuadrar el círculo, la vicepresidenta española y ministra de economía, Nadia Calviño, ha convocado a sus homólogos a una cena de negociación que arrancará tras la reunión del Eurogrupo y que podría prolongarse toda la noche hasta el viernes. En el menú: recortes mínimos anuales para todos los países con una deuda superior al 60% del PIB y colchones fiscales aunque no se superior el 3% de déficit público.

La intención de la presidencia española, según el documento distribuido al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, es que la cena dure lo que tenga que durar “con el objetivo de alcanzar un acuerdo político sobre las cuestiones pendientes”, señala la nota. “Lo único que sabemos es que los colegas españoles, en Madrid o en Bruselas, solo hablan de un plan A y de que haya un acuerdo. Están dispuestos a estar toda la noche”, aseguran fuentes diplomáticas europeas. “Hemos hecho enormes progresos en los últimos meses. Creo que hay una muy buena oportunidad de cerrarlo en un futuro próximo y estamos bastante cerca”, aseguran otras fuentes europeas sobre las posibilidades de sellar el acuerdo entre este jueves y viernes, que permita lanzar las negociaciones finales con el Parlamento Europeo.

Menos deuda y déficit

Para darle el empujón definitivo al acuerdo, el nuevo documento preparado por el equipo de Calviño se acerca todavía más a las peticiones planteadas por Alemania y afina con números las salvaguardas prometidas en materia de deuda y déficit público para garantizar que los países que no están sometidos a un procedimiento por déficit excesivo cumplen con sus sendas de ajuste. En el caso de la deuda, por ejemplo, la nueva propuesta plantea que los países más endeudados, con una ratio de deuda superior al 90% del PIB, reduzcan durante el periodo de ajuste el nivel de la deuda en un “mínimo medio anual del 1% del PIB” mientras superen el citado umbral (una exigencia de Berlín), y un 0,5% aquellos con ratios de deuda entre el 60 y 90%.

En cuanto a la salvaguarda relativa al déficit, el último compromiso diseñado por España incluye un umbral adicional que no estaba previsto hasta ahora. Se trata de un colchón fiscal del 1,5% del PIB. Es decir, aunque los países no estén sujetos a un procedimiento sancionador también tendrán que apretarse el cinturón aunque su agujero fiscal no supere el tope del 3% PIB. “La trayectoria técnica de la Comisión tendrá que garantizar que el ajuste fiscal continúa cuando sea necesario hasta que el Estado miembro alcance un nivel de déficit que proporcione un margen de resiliencia común del 1,5% respecto a la referencia del 3%”, señala el documento. La idea, sostiene España, es garantizar un “margen de maniobra presupuestario” para tener en cuenta las necesidades inversiones públicas y reformas. Para alcanzar el margen, el ajuste anual en el déficit estructural primario tendrá que oscilar entre el 0,3-0,4% y 0,2-0,25%, en función del plazo de ajuste.

La propuesta mantiene además el ajuste presupuestario mínimo anual del 0,5% del PIB para los países con un déficit superior al 3% del PIB, aunque elimina, a petición de países como Países bajos, Austria o Alemania, el tope de acumulación de sanciones del 0,5% del PIB previsto. “Es positivo” porque “poner un techo en sanciones ofrece una mala señal”, sostienen fuentes diplomáticas que recuerdan que el sistema actual, con multas más importantes, no se ha llegado a aplicar con eficacia por ser demasiado elevadas. Aunque la letra del texto vira hacia Berlín, hay todavía numerosos elementos por pulir que dividen a los Veintisiete. Es el caso de cómo tratar las inversiones y reformas a la hora de ampliar de cuatro a siete años las trayectorias fiscales. La idea, según las fuentes consultadas, es que el nivel de la deuda actúe como agravante.

Calviño, al BEI

Además de tratar de cerrar un acuerdo sobre las reglas fiscales, los 27 tendrán este viernes otra patata caliente sobre la mesa: la elección del próximo presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que sustituirá al alemán Werner Hoyer a partir del 1 de enero de 2024. Según fuentes diplomáticas el camino de Calviño hacia el puesto está definitivamente despejado y el ministro belga de finanzas, como presidente del

Según las mismas fuentes, el procedimiento de silencio lanzado a finales de la pasada semana, con la propuesta de apoyar para el puesto a Calviño y la recomendación al resto de delegaciones de retirar a sus respectivos candidatos, ha terminado. La conclusión de los belgas es que la española tiene “los suficientes votos” y así lo confirmará van Peteghem en el desayuno este viernes.