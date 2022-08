El creador de MundoCrypto, Mani Thawani, ha reconocido su sorpresa ante el aviso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre la falta de licencia de la empresa para asesorar sobre instrumentos financieros y ha defendido que su compañía no necesita ninguna licencia, dado que no es una entidad financiera ni vende o asesora sobre instrumentos financieros, sino que se dedica a la educación en el sector digital.

MundoCrypto, empresa organizadora del evento sobre criptomonedas que concentrará a 7.000 asistentes este sábado en el Wizink Center (Madrid) y que cuenta con un presupuesto de dos millones de euros, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa para informar sobre lo que afirman que será "una conferencia de criptomonedas profesional y no un criptofestival" y atender a las cuestiones de los medios ante la polémica que ha generado el Mundocrypto Metaverse Day.

La CNMV recordó el martes que la empresa organizadora, MundoCrypto, "no cuenta con ningún tipo de licencia para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros".

MundoCrypto está, desde julio de 2021, incluida en la "lista gris" o de "otras entidades" del supervisor, que incluye a aquellas que no cuentan con ninguna autorización ni están registradas a ningún efecto en el propio supervisor, pero que "podrían estar realizando" algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera.

Mani Thawani ha asegurado este jueves estar "dolido" con la "atención mediática negativa" recibida y ha reivindicado el lugar de la compañía como brazo derecho de los reguladores, al tiempo que ha insistido en que MundoCrypto trabaja por la "adopción masiva responsable" de las criptomonedas.

"Nosotros creemos que debemos ser el brazo derecho de los reguladores porque somos una institución educativa, preparamos a estudiantes y alumnos no solo para que conozcan los beneficios, sino también los riesgos de las criptomonedas", ha sostenido Thawani.

Sobre la licencia de la que carece MundoCrypto para asesorar sobre instrumentos financieros o intermediar operaciones de inversión sobre instrumentos financieros, a la que alude la CNMV en su aviso, el fundador de la compañía ha reconocido su sorpresa y cree que es un asunto que "no tiene nada que ver con el evento".

"No sabemos qué licencia. Nosotros no debemos aplicar a ninguna licencia porque no somos ninguna entidad financiera ni vendemos ningún instrumento financiero. En esa faceta nos ha confundido bastante", ha asegurado Thawani, quien ha querido centrarse en la parte de desarrollo tecnológico de las criptomonedas y dejar a un lado sus aspectos financieros. "Queremos la adopción masiva no a nivel financiero, sino a nivel de utilidad de tecnología", ha dicho.

Otro aspecto que ha estado en el centro de la polémica es que, entre los patrocinadores del encuentro, hay varias entidades advertidas por la CNMV como Huobi, Bitget o Bybit, consideradas como entidades no registradas o 'chiringuitos financieros'.

En este sentido, el fundador de MundoCrypto ha resaltado que se trata de empresas situadas en el 'top 20' de las mayores empresas de criptomonedas del mundo y ha defendido colaborar con ellas. "No sé qué podría hacer una empresa como la nuestra, que está tratando de ganarse su puesto entre las más importantes de criptomonedas del mundo, más que ir junto a estas", ha apuntado.

La polémica ha provocado que algunos artistas y figuras mediáticas que iban a participar inicialmente en el evento hayan decidido no acudir, como es el caso de los presentadores Jorge Fernández y Cristina Pedroche, los actores Macarena Gómez o Pablo Chiapella y el artista Maikel Delacalle.

Según ha explicado Thawani, se invitó a este tipo de personalidades para que el evento, de 7 horas de duración, contase con "un poco de diversión" y no se hiciese "pesado" para los asistentes, pero en ningún caso estaba previsto que los famosos hablasen sobre criptomonedas.

Preguntado por la denuncia de Facua ante la Dirección General de Comercio y Consumo por promocionar el evento 'Metaverse Day' como gratuito y cobrar 47 euros más gastos de gestión por reservar el asiento, devolviendo solo el depósito a los inscritos que finalmente acudan al acto (salvo unos gastos de gestión no especificados en la web), Thawani ha comentado que se trata de un tema que está en mano de sus abogados y se ha limitado a defender que el importe de los gastos de gestión, de unos 3 o 4 euros, sí estaba especificado en la web hasta que se agotaron las entradas.

Nuevo modelo educativo de MundoCrypto

Según ha avanzado el creador de MundoCrypto, en el evento se presentará el nuevo modelo educativo de la compañía, que conectará a estudiantes e instructores independientes en la Web3. "Vamos a revisar que el contenido de los instructores sigue la ley y nuestros principios, informando no solo sobre los beneficios, sino también de los riesgos que tienen las criptomonedas", ha afirmado.

En el acto, además, tratará de romperse un récord Guinness, con la entrega de 7.000 gafas de realidad virtual simultáneas que mostrarán a los asistentes la presentación del proyecto.

"La experiencia que queremos dar en nuestro modelo educativo es a través de esas gafas de realidad virtual", ha señalado el director de desarrollo tecnológico de MundoCrypto, Sergio Antelo.