El Cajasur Córdoba Balonmano pone el corazón en un duelo desigual ante el Ibiza

No hay competición más endemoniada que una promoción como la que el Cajasur Córdoba y el Ibiza Handbol comenzaron a dirimir en el pabellón de Fátima. Para los locales, la situación supone un éxito: pueden dar un salto de categoría tras una temporada formidable; para los visitantes, una tortura: defienden una condición cuestionada por sus malos resultados. Los jugadores se sobreexcitan y los entrenadores tienen que llevar un poco de cordura... o dejarse llevar también por la poderosa seducción del caos. Van con todo y lo que surja. El ascenso a la División de Honor Plata del conjunto cordobés queda a expensas de una hazaña en la cancha del Ibiza, que se llevó el triunfo por 25-32 tras una confrontación que se ajustó a los patrones clásicos: hubo más pasión que táctica.

Cajasur Córdoba Balonmano-Ibiza: el partido de ida por el ascenso a División de Plata, en imágenes / MANUEL MURILLO

La potente voz de Fátima

Quien no se motivara ante un escenario como el que se montó en Fátima es que no tiene sangre en las venas. Y la del Cajasur estaba hirviendo. Con las gradas teñidas de rojo y la formación de Escribano revolucionada, la puesta en escena resultó impactante. Cada gol provocaba el delirio y los cordobeses se agarraron a esa inercia positiva para marcar las primeras distancias (4-2). Decir que el Ibiza estaba sorprendido por ese inicio sería decir demasiado. El cuadro isleño, consciente de que todo lo que se le estaba viniendo encima entraba dentro de la lógica, se dejó hacer sin perder la compostura. Recibía los golpes permaneciendo en pie, esperando su oportunidad para decir, con hechos, que su estatus es de una división superior. La misma que el Cajasur Córdoba pretendía arrebatarles con un discurso deportivo pleno de garra y emoción. Encuentros así son los que dan sentido al trabajo diario de muchísimos chavales que estaban en la grada, impregnándose de cultura de club.

Los ibicencos lograron voltear el marcador a los ocho minutos (5-6), apoyados por unas buenas intervenciones de su portero. El Cajasur entendió que para sacar adelante aquello necesitaba ir más allá de su potencial, exprimirlo al límite. El arreón del Ibiza se dejó sentir en el equipo de Escribano, que después de encajar un parcial de 1-6 (5-8) tuvo que sacar fuerzas para reconducir la situación. Lo hizo de la mano de su gente, que no dejó de apoyar: miraban a la pista y no al marcador. Esa fue una buena receta para rebajar la angustia y no perderle la cara al pleito, que se movía en diferencias cortas aunque con el mando tomado por los azules.

Roberto, el más inspirado

Agarrado a la inspiración ofensiva de Roberto Muñoz, autor de siete de los doce goles de su equipo en la primera mitad, el Cajasur sostuvo el pulso ante un Ibiza con más empaque. Después de un periodo sin anotar por parte de ambos, el tramo final de la primera parte se electrizó. Hubo un aluvión de exclusiones, muchas paradas en el juego, una cadena de errores de todo tipo. Los granates buscaron el modo de aferrarse a la vida antes del descanso, pero se quedaron a medias (12-16).

El Ibiza trató de sofocar la rebelión desde la vuelta de la caseta. Se colocó con un 13-18, haciendo valer su defensa ante un Cajasur enrabietado y, por eso mismo, cegado en muchas ocasiones para buscar su mejor opción de ataque. Pero así son las cosas. Los de Escribano hicieron lo que debían, aunque la sucesión de ataques baldíos resultaba frustrante.

Con 16-22, Escribano pidió tiempo muerto. El CBM tocó a rebato, pero las paradas del meta Roberto impidieron un vuelco. De la prisa local sacó renta el Ibiza para tomar sus mayores ventajas (19-26). No hubo manera de variar el rumbo de un partido en el que el equipo cordobés dejó su sello: indómito, orgulloso y dejando -una vez más- la impresión general de que no termina de estar donde debe.