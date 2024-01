Xavi Hernández se marcha del Benito Villamarín muy satisfecho. El técnico de Terrassa ha vuelto a respirar tras la reacción de su equipo ante un partido que, pese a dominar, se les ha puesto cuesta arriba por errores puntuales. "Ojalá nos sirva para dar un paso adelante. Hablamos de dar ese clic y ojalá sea hoy ese día. Hasta ahora estaba sufriendo, hoy hemos disfrutado sobre el campo", reconoció orgulloso de su equipo en la victoria contra el Betis, que ha tildado de "un partidazo" aunque no ha sido un encuentro "redondo" por haber encajado dos goles.

Xavi, además de hablar del necesario triunfo del Barça, no ha que querido tirar balones fuera con la polémica de la jornada. El arbitraje en el Real Madrid - Almería ocupa los titulares desde el partido de esa misma tarde, y el técnico azulgrana volvió a expresarse sin tapujos. "Me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería) y de Alfredo Relaño, muy buen periodista. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy", apuntó el técnico.

"Me acuerdo el penalti de Getafe, el clamoroso a Raphinha en Vallecas y el gol de Granada. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 94 en las que nos salen cruz pero hay que seguir trabajando. Este es el camino", explicó.

Elogios a su equipo

"Estábamos muy bien cuando nos han marcado dos goles. Teníamos el partido controlado y hemos dominado mucho al Betis. Se nos ha complicado cuando no nos hemos entendido y ese gol nos ha puesto un poco tensos. Y a partir de ahí ha llegado el empate", relató el técnico del Barça. Esos tres minutos en los que el Barça ha recibido el doblete de Isco han desconcentrado al equipo y, pese a la buena primera parte, necesitó de reajustes para volver a darle la vuelta al encuentro. "Lo que nos pasa es culpa nuestra, hoy con 0-2 encajamos con demasiada facilidad, me preocupan las áreas pero sobretodo la nuestra. En uno de nuestros mejores partidos, era día para ganar holgadamente, pero de repente te ves con un 2-2 que me parecía muy injusto", añadía.

"Con jóvenes y personalidad"

"El equipo ha estado muy bien y esto es un paso adelante. Con jugadores jóvenes y con personalidad. La gente barcelonista culé habrá disfrutado con el partido de hoy. El equipo se ha fajado y hemos hecho un partidazo, pese a los dos goles que hemos recibido", añadía el técnico satisfecho.

Nombres propios del encuentro contra el Betis se destilan unos cuantos, pero Xavi ha querido remarcar el papel trascendental y determinante de Ferran Torres, que ha consolidado un cambio de dinámica. "Ferran ha girado la tortilla él solo. Hablé con él en verano. Me envió un mensaje precioso en el que me decía que estaba dispuesto a triunfar en el Barça y así está siendo. Es de las personas y futbolistas en los que más fortaleza mental he visto. Se lo ha ganado a pulso", puso en valor el técnico azulgrana sobre el césped después del encuentro.

"Esto es el Barça", sentenciaba Ferran Torres tras firmar un hat-trick ante el equipo bético. "Hay mucha exigencia, estás en el foco y hay muchas críticas, hay que ser fuerte y confiar en ti mismo. El equipo ha dado la cara y ha dado un paso al frente", añadía tras firmar uno de sus mejores partidos, absolutamente decisivo para la victoria culé. "El triunfo es el fruto del trabajo, de la disciplina, de la constancia, de creer en uno mismo y aprovechar las oportunidades", concluyó.

¿El partido de Lamine Yamal? Simple, cátedra 💎 pic.twitter.com/lPNF5oHDlO — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 21 de enero de 2024

Elogios a Pau Cubarsí

El otro nombre propio fue Pau Cubarsí. El joven central de 16 años defendió como un auténtico veterano mientras las piernas le dejaron. "Cubarsí es un futbolista muy capacitado. No parece que tenga 16 años cuando hablas con él, muy centrado. Estamos delante de un futbolista que va a marcar una epoca en el Barça, como Lamine Yamal. Seguimos construyendo futbolistas muy jóvenes, pero que tienen una gran madurez. Confiamos mucho en ellos y son el presente y futuro del club", confesaba Xavi Hernández, que lideró un Barça que mira a San Mamés con ganas de consolidar el 'clic'.