Carlos Sainz y Lucas Cruz ya están más que listos para competir en el Dakar 2024. Hoy, en el Circuito del Jarama, presentaron el nuevo Audi RS Q e-tron con el que competirán en una edición que arranca el próximo 5 de enero en tierras saudíes.

"Se ha hecho un gran esfuerzo durante todo el año. Es el mejor Audi de los tres que hemos tenido. Las suspensiones nos dieron dolores de cabeza, pero hemos tomado otro camino y tenemos un coche más efectivo y fiable. Las pruebas han sido positivas y esperemos que en esta edición podamos estar luchando hasta el final", admitió un emocionado Sainz.

Será el último baile del proyecto Audi antes de dar el salto hacia la Fórmula 1 en 2026. Con un bagaje de seis victorias de etapa y 22 podios desde 2022, la marca quiere despedirse a lo grande en el rally más duro del mundo y la filosofía la tiene claro, tanto Carlos como Lucas.

"Audi nunca se rinde. Es la máxima del deporte. Emociones, tropiezos, pero el deportista es el que siempre se levanta y busca una nueva oportunidad. Y, sobre todo, el que tiene actitud positiva. Al final, te pueden recordar por ser mejor o peor piloto, pero me gustaría que se me recordase por ser un tío perseverante por lograr sus éxitos", aseveró Carlos.

"Lo planteamos de la misma manera que el primer Dakar en 2010. Los deberes están hechos y el trabajo está listo. Con muchas ganas de empezar un nuevo reto", admitía también Lucas Cruz.

El cambio de reglamento de la FIA

Como en los tres últimos Dakar, el tema que más polémica genera en la previa continúa siendo la relación peso-potencia del Audi respecto a los rivales por las obligaciones de la FIA. "En el primer año me quejé de la enorme diferencia de kilos que eran alrededor de 100. La telemetría nos dio la razón. El año pasado empezamos con menos potencia y más kilos. Era rídiculo y nos dieron más potencia. Este año también nos han dado más potencia para equilibrarnos, así que estamos contento", dijo Sainz.

La FIA decidió modificar la regla que limitaba la potencia y requería un peso mínimo del Audi al ser un coche electrificado y, en este 2024, les ha ofrecido 15 kilovatios más con lo que podrán estar más cerca de los coches más rápidos.

Sobre su recuperación tras la lesión que sufrió el pasado Dakar, Carlos despejó dudas. "Me pude recuperar bien. Hicimos todos los test previstos con el coche que llevamos a Arabia. No me ha influído la lesión. He podido trabajar bien físicamente".

Quiere su Dakar con Audi

Sainz buscará conquistar, por fin, su primer Dakar con un Audi que promete competir desde el primer día en uno de los recorridos más duros que se recuerda. No lo tendrá fácil, ya que comparte cartel de favoritos con el campeón Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel, Yazeed Al Rajhi y Lucas Moraes, entre otros.

"Ha habido momentos de todos los colores y de todo tipo. Momentos buenos y divertidos y no siempre de cuando ganas. Hay momentos fantásticos que me acuerdo como si fuese hoy. Y también momentos duros, emocionalmente y físicamente. Siempre pensando que lo mejor está por llegar. Estamos centrados en este Dakar, repletos de energía positiva", aseguró también Sainz al recordar lo mejor y lo peor de su paso por el Dakar.

"Para ganar, necesitas espíritu de equipo. El Dakar es mucho más. Es una familia. Es imprescindible esa unión y cohesión. Mandar ese mensaje a los rivales, nos ayuda como equipo", sentenció Lucas.

El objetivo está claro, tanto para el "Matador" como para Cruz, y no es otro que el reeditar un triunfo que ya consiguieron formando dupla en los años 2010, 2018 y 2020. Su primer éxito llegó con Volkswagen, el segundo con Peugeot y, el tercero, con Mini. Ahora le llega al turno al esperado triunfo de Audi en el Dakar.