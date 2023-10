El Córdoba Futsal se agiganta en Vista Alegre y gana al Jaén

Blanco, verde y rebelde. El Córdoba Futsal despachó al potente Jaén Paraíso Interior en un derbi andaluz que tuvo todos los ingredientes clásicos. Hubo acciones espectaculares, una presión mental tremenda en ambos, una colección de situaciones de gol y un desenlace emocionante. Perin puso el broche a otra noche inspirada sellando el 4-3 en un final trepidante, con los amarillos jugando de cinco y los locales, literalmente reventados por el esfuerzo, resistiendo sin perder de vista su oportunidad. Se la ganaron. Y la aprovecharon para llevarse un encuentro siempre especial. A día de hoy, son el mejor equipo andaluz de Primera.

Un arranque efervescente

El inicio fue efervescente. El Córdoba Futsal se plantó con su tradicional brío y un punto extra de osadía. Al Jaén le cayó el primer golpe cuando aún no se había roto a sudar. El portero Víctor Areales, un recurso ofensivo de primera magnitud en los esquemas de Josan, fue protagonista directo del primer tanto local. Subió el meta, lanzó un trallazo, despejó su colega bajo los palos pero la pelota suelta se quedó en los pies de Damián Mareco, que hizo justamente lo que había que hacer: patearla con furia y colocarla dentro del portal amarillo. El 1-0, con apenas 20 segundos en el marcador, fue una declaración de intenciones blanquiverde y un pinchazo al Jaén, que demostró que tiene sangre. Reaccionó con presteza y llevó el equilibrio en el minuto 3 con un gol firmado por Míchel tras una acción a balón parado.

Un duelo táctico formidable

La pelea se desarrollaba en la pista y desde los banquillos, con un duelo táctico brutal entre Josan González y Dani Rodríguez. El Córdoba, con la autoestima del que sabe que tiene un plan entre manos -y que le viene funcionando-, no se arredró ante la constelación de figuras del Jaén, entre las que se encontraban dos nombres bajo el foco: el internacional egabrense César Velasco, que llegaba de ser determinante con la selección absoluta esta misma semana camino del Mundial -marcó ante Eslovenia en el Olivo Arena-, y el excapitán del Córdoba Pablo Del Moral, uno de los referentes en Vista Alegre en el último trienio. No parecía, sin embargo, una noche propicia para reencuentros acaramelados. Había ceños fruncidos y concentración extrema.

Antoniazzi lo intentó con un tiro lejano, Muhammad estuvo a punto de embocar tras un saque desde la esquina y Zequi forzó a Espíndola a realizar un paradón. Los cordobesistas se presentaban con asiduidad en la meta rival, generando una amenaza constante. El Jaén, con una rotación de jugadores amplia y de rango, se aferró al talento de Chino para tomar el mando. Le costaba ante un Córdoba indómito, que pudo anotar en una acción embarullada en el área en la que Pulinho no acertó a tocar. Poco después, Guilherme robó una pelota en la salida de Taborda y su disparo salió ligeramente desviado. Y Víctor, en otra subida, hizo trabajar a su homólogo en la portería jiennense tras conectar un zapatazo que iba dentro.

Muhammad, tan activo como de costumbre, iba al choque con todos. El Córdoba tiraba de su energía ante un Jaén que se encontraba incómodo, sin tener clara la fórmula para crear acciones de ataque. La presión local le complicaba las combinaciones y le creaba brotes de frustración. Helder golpeó a Muhammad, vio la tarjeta amarilla y cometió la quinta falta. La sacó Antoniazzi, se la puso a Zequi y el gaditano, tras marcar, lo festejó dedicándoselo a su compañero Rafalillo, recientemente operado de una grave lesión de rodilla.

Sin bajar la guardia... y atacando

Chino, en una contra, probó a Víctor a falta de cinco minutos. El Jaén trataba de reponerse como buenamente podía ante un Córdoba muy firme, en su línea. En un ataque en oleada de los locales, Espíndola le sacó el tiro final a Guilherme, con los de Jaén tragando saliva. Los amarillos encontraron su argumento para empatar en Dani Zurdo, que marcó uno de los goles más formidables por ejecución jamás vistos en la Liga. El jiennense, de espaldas, hizo una vaselina con el tacón y sorprendió a Fabio. Zurdo lo celebró con rabia: este verano fue protagonista de un episodio de fichaje frustrado por parte del Córdoba, con el que se había comprometido antes de recalar en el Jaén.

En el tramo final de la primera parte, César Velasco armó una volea que salió rozando el palo. Otro ex, Del Moral, se alió con Mati Rosa en una pared que finalmente abortó Zequi metiendo el pie. A 50 segundos del intermedio, Josan pidió tiempo muerto. Tras él, el Córdoba volvió a dar duro. Perin se la puso franca a Muhammad, que firmó el 3-2.

Una lucha sin miramientos

A los dos minutos, Zequi pegó un latigazo desde lejos que obligó a Espíndola a volar para desviar la pelota a una mano. Seguían los blanquiverdes ofreciendo una versión aguerrida, solidaria, con ese punto de descaro que siempre intimida a cualquier adversario que se tiene por superior. Entre el palo y Espíndola sacaron el balón que impulsado por Guilherme pudo ser el cuarto de los anfitriones, que no variaban el libreto.

El duelo tomó otra dimensión cuando Pablo Del Moral hizo de las suyas. Avanzó, no encontró quien le saliera al paso y decidió soltar un derechazo que se alojó en la escuadra. El mostoleño pidió perdón a la afición cordobesa -la suya durante cuatro años- en un tibio festejo y la gente le aplaudió. El 3-3 prendió la mecha en Vista Alegre. El Jaén olió la sangre y tiró para arriba con todo, pero el cuadro blanquiverde no es cualquier cosa. Lo suyo no es bajar la cabeza.

Joaqui, en una brillante acción individual, estuvo a punto de anotar para un Córdoba indomable. El canterano se la sirvió a Muhammad para que el tailandés hiciera crujir el poste de la meta de Espíndola, que milagrosamente recogió el rechace. La respuesta la dio un motivadísimo Dani Zurdo, que hizo intervenir a Víctor.

A medida que avanzaba el crono, los equipos ganaban en cautela. No había locuras. Imperaba el riesgo controlado en la fase clave del pleito. Jaén sacó al portero-jugador a falta de dos minutos, asediando a un Córdoba que iba ya con los niveles físicos en la reserva. Y llegó el momento. Lucas Perin cazó la pelota en medio de la circulación jiennense y marcó desde su campo el 4-3. El Córdoba sigue su camino y pone otro ladrillo en el muro de Vista Alegre, con el aire de otros tiempos.