Carmen Avilés colabora en el histórico cuarto puesto de España en los Juegos Europeos

Las victorias de Esther Guerrero en los 1.500 metros y de Thierry Ndikumwenayo en los 5.000, en la última jornada del Europeo de atletismo por países de Silesia (Polonia), impulsaron a España hasta una histórica cuarta plaza de una clasificación que lideró Italia, que se proclamó por primera vez campeona continental.

La atleta cordobesa Carmen Avilés ocupó la séptima plaza en la serie buena del relevo 4x400 mixto y la undécima en la general de la prueba. Avilés hizo la segunda posta de un cuarteto que acabó la carrera en un tiempo de 3.16.79 minutos. La velocista del Playas de Castellón firmó un excelente tiempo de 51.67 segundos.

Italia logró su primer título de campeona de Europa de atletismo por países al dominar desde la primera jornada la competición logrando un total de 426,5 puntos y catorce medallas repartidas en seis de oro, cinco de plata y tres de bronce.

Segunda fue Polonia, que no pudo revalidar la victoria de las dos anteriores ediciones y se quedó con 402,5 puntos y diez medallas, y el tercer cajón del podio lo ocupó Alemania con 387,5 puntos.

Un cuarto puesto histórico

España concluyó cuarta, su mejor puesto histórico en un Europeo por equipos, y sumó 352 puntos, completando un buen campeonato con la actuación destacada de Mohamed Katir y Esther Guerrero en 1.500, Daniel Arce en 3.000 obstáculos y Thierry Ndikumwenayo en 5.000, todos ellos ganadores de sus respectivas pruebas.

"Me he encontrado muy bien desde el principio. Iba como muy fácil, me puse delante para evitar tropezones, y estoy muy contenta porque es la primera vez que gano a nivel internacional, aparte de alguna semifinal", dijo la capitana de la delegación española Esther Guerrero, tras su victoria en el sprint final de los 1.500 metros con la polaca Martyna Galant. Los Juegos Europeos finalizaron con un buen sabor de boca para España en atletismo.