García Román anuncia la renovación de Josan González como técnico del Córdoba Futsal

El presidente del Córdoba Futsal, José García Román, anunció la continuidad por un año más del técnico, Josan González, en el equipo que milita en la Primera División de fútbol sala. El pontanés iniciará de esta forma su cuarta temporada en el banquillo blanquiverde. Este anuncio lo hizo en una rueda de prensa que ofreció en el centro comercial El Arcángel junto al gerente de entidad sede del acto, Andrés Bahillo.

Los jugadores que seguirán

Del plantel de la liga 22-23, en la próxima seguirán con total seguridad el técnico, Josan González, el portero Fabio, el brasileño Pulinho, el tailandés Muhammad y el cordobés Ismael, “a los que se van a sumar algunos jugadores del filial, unos con ficha del primer equipo y otros que subirán y bajarán según las necesidades del cuadro técnico”, declaró García Román. Ya está cerrada la entrada en el primer equipo de los componentes del filial Rafalillo y Joaquín. Mientras, el club se encuentra negociando la renovación de los brasileños Lucas Perin y Alex Viana y del gaditano Zequi.

Sobre la renovación de Josan González, García Román apuntó que lo importante era que “había predisposición entre las dos partes y pese a que es un técnico cotizado y había mucho que hablar, hemos conseguido que siga una temporada más con nosotros”.

El presidente blanquiverde señaló que habrá 8 incorporaciones, pues ya hay seis jugadores cerrados de la próxima plantilla y pretende que haya 14.

García Román: "Ya podremos superar cualquier cosa"

García Román recordó que tras los muchos problemas que ha vivido este equipo en la última liga, “ya podremos superar cualquier cosa, pues difícilmente lo vamos a tener todo más complicado que este año, pues tuvimos los problemas con los extranjeros, luego no pudo venir el preparador físico al no serle convalidado el título, al entrenador le llegó una buena oferta en diciembre y estuvo a punto de irse, dos jugadores pidieron la baja por paternidad, lo que no le ha pasado a ningún club de un deporte profesional, y cuando estábamos remontando el vuelo, se le sancionó a nuestro máximo goleador con cuatro partidos, y aún así, hemos sabido sobreponernos a todo”.

García Román mandó un mensaje a algunos componentes del conjunto de la liga 22-23 al decir que “si consideras que algo está mal, tienes que decirlo cuando estás dentro. Con lo que respecta al entrenador, me duele pero tiene que decirlo él. Con respecto al club, tengo la conciencia muy tranquila, pues en enero se le dijo a todos los jugadores que no se podía negociar en ese momento con ellos, ya que la situación del club era lo suficientemente difícil para hacerlo al estar en descenso y no sabíamos si íbamos a estar en Primera o Segunda, por lo que se le dio libertad a todos para negociar con otro equipo, lo que aprovechó Pablo del Moral para firmar con otro club, así que el que no ha negociado es porque, o no ha querido, o no ha tenido otras opciones para salir”.

Un guiño a los socios

El máximo dirigente de la entidad cordobesa elogió a sus socios al asumir que en esta temporada “han sido los grandes sacrificados por la necesidad en un momento dado que había de tener el mayor aforo posible, por lo que queremos tener con ellos un detalle el año que viene”.

García Román le puso de nota al equipo “un aprobado e incluso un notable, pues han superado todos los contratiempos, lo que no era fácil, ya que todos hemos cometidos errores, el club también” y señaló que los que no se equivocan son “los que están en la taberna hablando y diciendo como hay que dirigir el club”.

Los festejos del décimo aniversario

García Román declaró la intención del Córdoba Futsal de festejar como se merece el décimo aniversario de un club que disputó su primer partido el 12 de octubre del 2013. El presidente recordó que en estos 10 años “hemos llegado a la élite hemos conseguido mantenernos cuatro años en Primera División. Muchas veces lo difícil no es llegar, sino mantenerse, y creo que lo estamos consiguiendo desde la modestia, por lo que es para estar orgullosos”.

Los actos conmemorativos del décimo aniversario del Córdoba Futsal comenzaron a celebrarse “con la exposición de fotos sobre los diez años que pudo verse en la Feria y seguirán, por ejemplo, con un partido programado para la pretemporada que nos enfrentará a uno de los equipos más importantes de la liga, al igual que una serie de charlas que tendrán lugar en el centro comercial El Arcángel”. La camiseta del décimo aniversario será la segunda equipación de la próxima temporada.