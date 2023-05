El Córdoba Futsal y Vista Alegre : las tres claves de la alianza final

No necesita ganar un partido más de los tres que quedan en el calendario. Le hace falta ganar precisamente el próximo. Eso eso le vale para salir airoso de la que está siendo su temporada más complicada -por todo tipo de factores- en la Primera División. El Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad recibe la visita del Aspil Ribera Navarra (sábado, 19.00 horas, LaLiga Sports TV) con una cuenta única: los tres puntos le salvan. Y a por ellos va con todo lo que tiene tanto en la cancha como en la grada. La recompensa que hay en juego merece el esfuerzo final de un club que no puede disimimular las ansias por echar la persiana al curso. Quiere hacerlo del mejor modo posible y se aferra a tres claves.

Una racha histórica de victorias caseras

Los de Josan González están protagonizando en el tramo final del campeonato un episodio de eficacia formidable en el Palacio de Deportes Vista Alegre, donde han cimentado su remontada final y el lugar en el que tienen la inmejorable oportunidad de cerrar el objetivo al que se vieron abocados cuando el inicial -mejorar la campaña anterior, pelear por entrar en el play off y opositar a la fase final de algún torneo copero- se fue al traste de manera muy rápida.

La línea de triunfos la inició el Córdoba en la última semana de febrero, ante el Xota Osasuna Magna. Vencieron por 3-1 después de un final de partido trepidante. Desde entonces engancharon una serie determinante: 5-1 al Manzanares Quesos El Hidalgo, 3-2 al Industrias Santa Coloma y 3-2 al BeSoccer UMA Antequera. Nunca en su etapa en Primera División había enlazado cuatro triunfos caseros. Si logra el quinto ante el Ribera Navarra habrá logrado una permanencia matemática ampliando el récord.

Llenar Vista Alegre y la foto final

En el penúltimo partido en casa, el Córdoba Futsal quiere conseguir el ambiente de antaño. El objetivo es llenar por completo las gradas del Palacio de Deportes y rebasar las 3.000 almas para un partido crucial. El club que preside José García Román ha lanzado una promoción que puede hacer que ese deseo se convierta en realidad: cada uno de sus abonados -en torno al millar- podrá recoger en la misma entrada del pabellón, sin necesidad de reserva previa, dos localidades completamente gratis. Si todos los socios acuden a la cita y hacen uso de este privilegio, el lleno está garantizado. Por otro lado, el Córdoba Futsal ha fijado también un precio único de cinco euros para el público en general.

"Nuestra máxima ilusión es ver a 3.000 personas en Vista Alegre el próximo sábado y poder celebrar con ellos la permanencia", dijo Josan González tras el último partido del Córdoba, saldado con una victoria ante el Levante UCD Futsal (4-6) que dejaba a los granotas prácticamente sentenciados al descenso como colistas. Ahora, siete días después, pueden dar un golpe letal a un Ribera Navarra que es penúltimo en la tabla con 24 puntos -a cinco de los 29 de los blanquiverdes- y que en la primera vuelta se impusieron en el Pabellón Ciudad de Tudela por 5-3.

📣 ¡¡Sábado de homenaje al abonado!!

➡️ Por todo vuestro apoyo dispondréis de dos entradas GRATIS (sin necesidad de recoger invitación).

📍 Sede: miércoles y viernes (17:00 a 20:00 h) C/ José Mª Martorell, 30.

🎫 Entrada general: 5 €

💻 Venta online: https://t.co/Scr4eXCyaK pic.twitter.com/ohFPsIgY86 — Córdoba Patrimonio de la Humanidad (@CordobaFutsal) 3 de mayo de 2023

Enfocar las ganas: entre la reivindicación y el alivio

La temporada no ha resultado como se esperaba ni en lo colectivo ni en lo individual. Hay ganar en el Córdoba Futsal de recuperar autoestima y también admiración de una afición que ha contemplado el transcurso de la Primera División con un palpable sentimiento de congoja. Después de una colección de oportunidades perdidas, los de Josan González tienen ante sí la opción de terminar el curso con una sensación positiva y un mensaje de agradecimiento. Gran parte del plantel -quizá también el entrenador- está consumiendo sus últimas semanas en el club y aún pueden dejar, después de todo, una última foto de felicidad.

Manejar las emociones será un asunto clave en el partido ante el Ribera Navarra, que lleva una inercia muy negativa y llegará a Vista Alegre con la desesperación de quien se lo juega casi todo. El Córdoba Futsal sabe que una derrota podría dejarle un panorama de cierta inquietud ante las dos últimas jornadas -visitará a ElPozo Murcia y recibirá al Viña Albali Valdepeñas-, pendiente de alguna carambola ajena. No quieren dar lugar a eso. Josan González podrá recuperar para el partido a su máximo goleador, Alberto Saura (22), que no participó en las cuatro últimas citas por una sanción. Le faltarán Ismael, expulsado ante el Levante, y Jesús Rodríguez, de baja paternal, además de Pulinho, que no regresará hasta la próxima pretemporada.