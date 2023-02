Los amantes del atletismo popular ya pueden establecer su programa para 2023. El calendario oficial de pruebas del Circuito Diputación de Córdoba ya se ha cerrado y ha sido remitido a los clubs. Después del periodo de inactividad total por la pandemia del coronavirus y las exigencias de seguridad sanitaria en el retorno de la actividad atlética,las carreras populares están viviendo un periodo de relanzamiento progresivo. Aún no se alcanzan los niveles de participación de antaño -se nota el surgimiento de otras modalidades con atractivo-, aunque casi no habrá fin de semana en este 2023 en el que no haya una localidad en la provincia que acoja una prueba del circuito.

Ya se han disputado dos El pasado 29 de enero arrancó oficialmente el Circuito Provincial con la disputa de la novena edición de la Carrera Popular Mellariense, en Fuente Obejuna, con victorias de María José Márquez y Carlos Mellado, y el 5 de febrero continuó con la Media Maratón de Puente Genil, la primera gran cita del curso, en la que se impusieron Juan Ignacio Grondona y Britney Briceño. El circuito es muy similar al del año pasado, pues cuenta con 43 pruebas, por las 45 que tuvieron lugar en 2022. La Carrera Popular Villa de Adamuz, que se celebrará el 13 de mayo, es la única novedad en un calendario en el que no aparecen la Nocturna Antonio Granados (La Guijarrosa) y la Nocturna de Encinas Reales. Una presencia femenina creciente El circuito provincial contó el pasado año con 13.084 atletas en sus 45 citas, a una media de 290,7 por cada una. La presencia femenina representó un 31,4% sobre el total. El porcentaje de mujeres en las carreras reinas fue del 18,9%, una cifra que creció hasta el 45,7% en las bases. El circuito provincial de carreras populares arrancará en Guadalcázar La carrera con más participantes fue la Ruta de la Miel (1.223 atletas) en Hornachuelos, seguida de la Urbana de Lucena (1.178), Cross Nacional Comarca de Los Pedroches (1.145) y Ciudad de Aguilar (648). Habrá un día con dos pruebas, pues el 29 de octubre coincidirán el Cross Nacional Comarca de Los Pedroches y la CP Ciudad de Aguilar, al igual que en 2022. El programa Enero: Carrera Popular Mellariense en Fuente Obejuna (29). Febrero: Media Maratón de Puente Genil (5). Marzo: Carrera Popular Solidaria de Villafranca (4), Media Maratón Espiel-Belmez (19). Abril: Carrera Popular Ochavillo del Río(1), Meeting Cross Baena Ciudad Olivar y Aceite (15), Carrera Benéfica Fuente Palmera (16), Cross Popular de Primavera en La Rambla (23), Milla Popular Villa de Nueva Carteya (30). Mayo: Media Maratón Guadajoz en Castro del Río (1), Carrera Villa de Adamuz (13), Carrera María Auxiliadora de Montilla (27). Junio: Carrera Popular de Pedro Abad (2), Carrera Nocturna Ciudad de Montoro (24). Julio: Carrera Nocturna Montalbán Antonio Segovia Parra (1), Pozoblanco Corre de Noche (14), Carrera Popular Antonio Romero en El Viso (21). Agosto: Carrera Villa de Belalcázar (5), Carrera Ciudad de Hinojosa (12), Carrera Nocturna Kilómetros de Historia por Monturque (19), Carrera Popular Urbana Ciudad de Villa del Río (25), Carrera Popular Arquitectura del Sol en Bujalance (26). Septiembre: Carrera Nocturna La Vendimia de Moriles (2), Subida a la Torre Garci Méndez en El Carpio (16), Carrera Popular de La Alameda en San Sebastián de los Ballesteros (24). Octubre: Media Maratón Córdoba-Almodóvar (1), Ruta del Aceite de La Victoria (8), Legua Villa de Fernán Núñez (12), Memorial Joaquín Sánchez en La Carlota (15), Carrera Popular Nocturna Subbética Cordobesa en Carcabuey (21), Ruta de la Miel en Hornachuelos (22), Carrera Popular de Aguilar (29), Cross Nacional Comarca de Los Pedroches en Villanueva de Córdoba (29). Noviembre: Subida Pedestre Santuario Virgen de la Sierra en Cabra (1), Lechón Cross Cardeña (5), Carrera Ciudad de Lucena Por la Igualdad (12), Carrera Popular de Peñarroya-Pueblonuevo (19). Diciembre: Carrera Popular Torrecampo (3), Carrera Popular Ciudad de Palma del Río (6), Carrera Popular Rute en Navidad (7), Carrera Popular Ciudad Priego de Córdoba (8), Carrera Popular El Kilo en Benamejí (10), Cross El Hecho de Guadalcázar (17).