El Córdoba Futsal cae en Jaén tras otra ración del menú de siempre

Un minuto lamentable rompió los planes en un partido notable. Es lo que sucede en Primera División, donde no hay clemencia para quienes sufren un despiste. El Córdoba Futsal lo tuvo -otra vez, los lapsus se repiten con dramática frecuencia-, el Jaén se lo hizo pagar y después ya no hubo manera de arreglar la avería. Los de Josan González permanecen en la parte más angustiosa de la tabla y el cuadro amarillo sigue moviéndose entre la aristocracia. La distancia abismal que hay en la clasificación no existió en la cancha. Un vano consuelo.

Cada uno viene de donde viene y sabe a dónde quiere (o no) ir. Lo que ocurre es que uno anda con la seguridad de quien cumple sus planes y otro con las dudas que le genera la conciencia de transitar por una vía torcida. El Jaén-Córdoba Futsal se presentaba como uno de los derbis más desiguales del último cuatrienio, periodo en el que ambos son vecinos en la máxima categoría. En un puñado de segundos se decantó el partido. . Se adelantó el Córdoba a los seis minutos con un tanto trabajado, de perseverancia, y un minuto y medio después perdían los blanquiverdes por 3-1 después de deshilacharse de un modo doloroso. Después ya le fue imposible remontar. Puso orgullo, sí, pero le faltaron otros ingredientes y le sobró lo de siempre: endeblez en su área. Lo que hizo después, que fue mucho, no le sirvió para compensar esa tara. Con sangre caliente Sacó Josan González un quinteto titular de sangre caliente con la misión de contener la previsible salida impetuosa de un Jaén que desde mediados de octubre del año pasado no sabía lo que es perder. En apenas un par de minutos ya tenía Álex Viana la primera tarjeta. El Córdoba salió fuerte, con un punto pendenciero. Los derbis tienen un fuerte componente emocional. Además, la magnitud del escenario -con una buenísima entrada- invitaba a enseñar lo mejor. Viana y Perin protagonizaron las primeras apariciones en ataque de los blanquiverdes ante un Jaén a la expectativa y buscando a su goleador de cabecera, Chino. La insistencia de Córdoba tuvo su recompensa en el minuto 6. Jesús Rodríguez resolvió un mano a mano con el meta Espíndola con un disparo picado que tocó en el pecho de Perin. La réplica fue inmediata: saque de esquina de Taborda y remate, también con el pecho, de Mati Rosa. Y en pleno tambaleo cordobés, segundo golpe: zurdazo de Chino y gol. El jolgorio en la grada se convirtió en éxtasis apenas una segundos después, cuando el argentino Mati Rosa hizo el tercero para destrozar a un Córdoba completamente desnortado. Todo se había torcido. Apareció entonces Jesulito, capaz de bailar en un campo minado, para acortar distancias con un golazo cuya celebración fue una bronca colectiva, una llamada a la reacción desde las vísceras. Saura rozó el empate con un tiro al lateral de la red. Había vida y ganas. Pero Jaén era mucho. Con tres pases desde su área, Menzeguez hizo el 4-2. Fabio evitó con dos intervenciones ante Brandi y Renato que la herida se agrandara. Con portero jugador, Alex Viana marcó tras una brillante acción de Miguelín. Un trallazo de Chino lo repelió el poste de la meta de Fabio y Zequi estuvo a punto en un tiro que rechazó Wanderson en la línea de gol. Siguieron los de Josan jugando de cinco y lograron llegar al intermedio con esperanzas. Sin volver la cara Se plantó el Córdoba con valentía. Por vocación y por necesidad. El Jaén no estaba cómodo. Su control del marcador no parecía amarrado. Los cordobesistas le ponían nervio y presión, construyendo un escenario turbio, de muchas imprecisiones e interrupciones por faltas. El duelo se embarró y no había fluidez en las llegadas a las áreas. Lo apretado del marcador daba un tono de incertidumbre. Los de Josan arriesgaban más en la presión arriba, buscando la hazaña. Los amarillos no lo veían nada claro. A balón parado hizo trabajar a fondo Chino a Fabio, que la sacó de la escuadra a falta de seis minutos. Ismael puso a prueba acto seguido a Espíndola en una contra. Luego Brandi metió una vaselina a Fabio y la pelota la repelió el poste. Todo podía pasar. Y Josan metió al portero jugador a a 240 segundos de la conclusión. Peleó hasta el final. A 8.5 pidió tiempo muerto antes del lanzamiento de una falta que iba a ser la última opción. Tiró Miguelín, rechazó Espíndola y ahí quedó todo. Pudo ser mejor. Quizá debió serlo. El Córdoba volvió a salir con el corazón henchido y sin nada en los bolsillos. Ficha técnica 4 -Jaén Futsal: Espíndola, Pablo Taborda, Míchel, César, Alan Brandi -equipo inicial-, Attos, Chino, Renato, Menzeguez, Wanderson y Mati Rosa. 3 -Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad: Fabio, Del Moral, Jesulito, Zequi, Álex Viana -equipo inicial-, Muhammad, Saura, Ismael, Lucas Bolo, Miguelín, Lucas Perín y Jesús Rodríguez. Árbitros: Cordero Gallardo y Carrillo Arroyo (Comité Andaluz). Mostraron tarjeta amarilla a los locales Attos, Taborda y Alan Brandi y a los visitantes Álex Viana, Ismael, Jesulito y Zequi. Goles: 0-1 (6') Lucas Perin. 1-1 (6') Mati Rosa. 2-1 (7') Chino. 3-1 (7') Mati Rosa. 3-2 (10') Jesulito. 4-2 (14') Menzeguez. 4-3 (18') Álex Viana. Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 18 del campeonato de Liga de Primera División disputado en el Pabellón Olivo Arena de Jaén ante unos 2.500 espectadores.