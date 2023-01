El Atlético Espeleño, embalado en Tercera RFEF: una reacción en cinco claves

Revolución, reacción o resurgimiento. Múltiples acepciones para definir un concepto realmente simple, pero a la vez complejo. Del dicho al hecho, del deseo a la intención y, posteriormente, al día a día, el Atlético Espeleño ha conseguido hacer de su particular renacimiento una realidad, tomándole el pulso al Grupo 10 a Tercera RFEF, consolidándose como uno de los cuadros destacados en la presente fase del campeonato, así como logrando zafarse del descenso -actualmente-, tras una primera ventana del calendario en la que los tintes claroscuros vestían indudablemente cada una de las derrotas. Sumados a una nueva dinámica ganadora, con la fórmula del éxito bien guardada, conociendo los ingredientes de su racha, aunque manteniendo el rumbo para lo venidero, la escuadra rojilla ha conseguido reinventarse en el momento preciso, y de la forma idónea: con victorias.

El cambio de mentalidad, clave

Si la confianza es uno de los activos más importantes del deporte, distinto no ha sido para el grupo tutelado por Juan Carlos Quero, al que la dosis balsámica de cada triunfo, reconfortante, ha dotado de una cara y talantes nuevos una vez cerrado el aciago primer tramo de temporada. En el saldo de las últimas cinco jornadas, de esta forma, la agrupación espeleña se ha alzado como el segundo mejor equipo de toda la división, con una racha de cuatro victorias consecutivas para avalar su despegue desde la última posición de la tabla hasta su actual demarcación, incluso con relativa tranquilidad. En el duodécimo puesto con 21 puntos y un margen de otros seis respecto a la zona de descenso, así, los cordobeses apuntan a cotas más altas aprovechando su relanzamiento en Liga.

En palabras de su propio técnico, Juan Carlos Quero, la reacción rojilla se ha visto favorecida por un «cambio de mentalidad» en la plantilla. «El equipo ha dado un paso adelante a nivel competitivo y de adaptación a la categoría. Empezamos el año con la inercia de la anterior, que nos demandaba ser casi siempre superiores a los rivales para ganar los partidos. Este año empezamos así y no nos daba. Nos hemos dado cuenta, se ha madurado entre todos, hemos llegado a la conclusión de que no tenemos que exponernos como lo hacíamos antes. Es una manera de competir en la que el grupo se ha dado cuenta de que no somos los mejores, que ahora nos vale ganar de más maneras. Debíamos tener más registros para intentar llevarnos los partidos», reconoció el malagueño, concienzudo, en declaraciones a este periódico.

Más vertical, más ofensivo

Y es que el Espeleño también ha elevado considerablemente sus prestaciones ofensivas durante las últimas fechas, situándose como no solo uno de los equipos más en forma en cuanto a rendimiento en la categoría, sino también como el máximo anotador de las cinco últimas jornadas. El pasado registro de compromisos para el combinado rojillo, de esta forma, aporta cifras significativas, con hasta 11 dianas convertidas a lo largo de los cruces ante el Córdoba CF B (2), Xerez CD (3), CD Pozoblanco (3), Gerena (2) y Coria (1). Unos números que dejan un bagaje significativo de cara a puerta, con un promedio de 2,2 goles anotados por partido, notablemente por encima del segundo en la carrera, el Conil (7).

En esa mejoría, precisamente, también se enmarca el cambio de sistema por parte de los de Quero, manteniendo su estructura, aunque ahora inclinándose por una vocación mucho más vertical. «Estamos siendo mucho más directos a la hora de atacar, nos hemos dado cuenta de que no hacen falta 40 toques para chutar. También han subido nuestros números a balón parado, que es importante. Ha sido un poco la mejora que nos demandaba la categoría, que ahora han cogido los jugadores rápido. Somos más verticales que antes, hacemos más ocasiones aún con menos posesión que anteriormente. Hemos intentado mejorar todo, dándonos cuenta de que había que cambiar ciertas cosas», señala.

La figura de Juan Andrés

La explosión de Juan Andrés como rojillo, tras su desembarco en el Municipal de Espiel durante el pasado verano, ha sido una de las grandes noticias para el combinado cordobés en la presente fase de la temporada, en la que el atacante ha conseguido configurarse como uno de los nombres de moda en el Grupo 10 de Tercera RFEF. Pichichi particular rojillo, con 8 goles en 18 encuentros disputados, el ex del Córdoba CF B también se sitúa como el tercero en la lista de máximos anotadores, tan solo por detrás de Diego Domínguez, del Ciudad de Lucena (9), y de Juanfran Holanda, del Salerm Puente Genil (10), firmando estadísticas al borde del sobresaliente y siendo importante activo de los triunfos espeleños durante las últimas fechas.

El salto del nivel de Juan Andrés, secundado por la también aportación del resto de anotadores en el Espeleño, con Tommy Montenegro (4) y Adriano (2) como abanderados del gol detrás del cordobés, unido al "buen momento” también de cara a la enfermería -ahora menos lesiones-, ponen otros de los pilares para la buena dinámica en liza. «Juan Andrés es un futbolista que lo veías entrenar y merecía todos los respetos, no bajaba los brazos en ningún momento. Por rendimiento, quizás en los últimos dos meses, podría ser el jugador más determinante de la categoría a día de hoy. Queremos que siga así. Ha sido un gran fichaje, aunque lo que realmente queremos es que todos los que están sigan bien, no sufrir lesiones, ha habido partidos en los que no podíamos completar convocatoria», admite Quero.

Capacidad y argumentos ante cualquiera

En la línea de la dinámica, el Atlético Espeleño también ha confirmado que no es un recién ascendido cualquiera. Independientemente del escenario, a veces del resultado, los rojillos han mostrado una combinación de buen juego y cara aguerrida en la mayoría de sus actuaciones, hilando su estreno en la categoría con un perfil sumamente competitivo, aunque ahora aderezado por la dinámica ganadora. De esta forma, los de Quero ya han dejado su sello en plazas del calibre de El Arcángel (4-2), donde se vivió un derbi vibrante; en el Leonardo Ramos Nuevo, con otra cita de calibre ante el Gerena (1-2); o incluso en la visita al actual líder, el Antoniano, frente al que se firmó un encuentro plagado de apuntes pese a la derrota por la mínima en el Campo Municipal de Lebrija (1-0).

«Cada vez que viajamos me siento cómodo, sé que el equipo va a competir y va a hacer las cosas bien. Cuando las cosas vienen de cara, la confianza es más grande, vas a los sitios pensando en que puedes hacer cosas. Las sensaciones ahora son buenas, llega el momento importante de la temporada. El equipo está en una gran dinámica, en una sensación, sin olvidarse de quiénes somos con respecto a la categoría, pero considero que estamos en disposición de ganar a cualquier equipo, aunque obviamente también perder. Podemos vencer a cualquiera y en el escenario que sea», señala el preparador, tajante.

Potenciar sus señas

Es este crecimiento en la categoría, acompañando de la evolución de las señas del propio combinado rojillo, el que ha dado un lavado de cara al nivel del bloque cordobés durante este inicio de la segunda vuelta del calendario, para el que tanto cuerpo técnico, plantilla, como incluso afición, abordan desde un prisma notablemente ilusionante. La clave para mantenerse en la cresta de la ola, según una vez más su director de orquesta, Quero, se encuentra en saber responder ante cualquier situación a lo largo de la temporada. «Debemos no bajarnos de lo que estamos haciendo. Todo en lo que vamos por detrás con respecto a los demás rivales tenemos que igualarlo con ilusión, ganas y humildad. Esa seña el equipo la está manteniendo. También tenemos jugadores de calidad, que cuando las situaciones lo demandan, pues el equipo tiene argumentos para jugar. Estamos fuertes físicamente, rocosos, certeros también de cara a puerta», admite orgulloso.

Las «sensaciones», al alza, de igual forma, se antojan cruciales. «Invitan al optimismo. Hemos mejorado en ambas áreas a día de hoy. Creo que si el equipo sigue como está nos dará muchas alegrías, no debemos bajarnos de ahí. Debemos ser conscientes de que esto no será siempre un camino de rosas cuando vengan mal dadas, tendremos que seguir. Estamos preparados para que, el día que vengan mal dadas, reponernos y volver a pelear por las buenas», asegura.