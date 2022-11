Rafael Lozano Jr. asegura a España la primera medalla en un Mundial Joven de boxeo

El cordobés Rafael Lozano Jr. aseguró la primera medalla para España en la historia en unos Campeonatos del mundo de boxeo de la categoría joven, al clasificarse para las semifinales de la categoría de hasta 48 kilos de los que se disputan en La Nucía (Alicante). El cordobés subirá con seguridad al podio, ya que en boxeo se reparten cuatro medallas por peso, una de oro, otra de plata y dos de bronce, en este último caso para los dos púgiles perdedores de las semifinales.

El cordobés de 18 años ganó en cuartos al tailandés Thitiwat Phlongaurai, que en la ronda anterior fue el verdugo de uno de los favoritos, el uzbeko Miralijon Mavlonov. Antes había superado en los octavos al representante de Mongolia Tuyshinzaya Otgonbayar. Ahora se enfrentará en semifinales al filipino Ronel Suyom.

Lozano: "Hemos cumplido el objetivo mínimo"

De esta forma Rafael Lozano obtiene para el boxeo español su primera medalla en la historia de unos Mundiales juveniles. "Hemos cumplido el objetivo mínimo. Ahora buscaré ser el hombre que gane el torneo", dijo Lozano en declaraciones realizadas a los canales oficiales de la Federación Española.

Sobre el combate, Rafael Lozano dijo: "Era un boxeador rápido, con un buen golpeo al cuerpo y no podía precisar mis contras. No obstante, he llegado más, y en el tercero, con ventaja, he pensado que no merecía la pena arriesgar y he dejado pasar el tiempo, aunque estaba fuerte físicamente".

En el combate que le dio el pase a semifinales, Phlongaurai comenzó mostrando una gran rapidez y lanzando la derecha al cuerpo, por lo que Lozano pronto comenzó a anticiparse y recibirle con esa misma mano, lo que le permitió ganar el primer asalto. En el segundo, aumentó la intensidad el asiático, pero esos tres minutos transcurrieron similares y el resultado parcial fue el mismo, favorable al cordobés.

Con el combate virtualmente ganado, el español supo enfriar el último asalto, en el que prácticamente no pasó apuros. El trabajo estaba hecho y solo faltaba esperar el veredicto, que favoreció en las puntuaciones de los cinco jueces al español. Rafael Lozano, lo que daba al boxeo español su primera medalla en la historia de los Campeonatos del Mundo de categoría Joven.