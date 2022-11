El clásico peñón de la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo acogió la última prueba del Campeonato de Andalucía de trial y, pese a que tres de las categorías ya tenían campeones desde la penúltima carrera, todavía faltaban numerosos nombres por descifrar. El Moto Club la Afición volvió a demostrar su permanente compromiso con las pruebas de trial, al mando de una cita que se ha tomado por costumbre para cerrar el calendario y que de nuevo ha conseguido sacar adelante, siendo puntuable a su vez para el regional de Extremadura.

La participación no fue la más extensa de la temporada, como es frecuente en las últimas carreras, pero ello no restó emoción a la hora de disfrutar de la jornada y del familiar ambiente que reina en el campeonato. Pese a que se temía que la lluvia apareciera para dificultar el terreno, no hubo sustos con el tiempo. Hacía frío por la bajada de temperaturas, pero poco a poco fue asomando el sol, permitiendo que todos pudieran entrar en calor a medida que transcurrió la mañana. Todas las categorías entraron en acción, batallando con las piedras imperantes del terreno.

El ‘paddock’ estaba situado en el Polideportivo Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo, desde donde se tomó la salida y la marcha hacia las zonas marcadas por la organización. Según lo previsto, técnicamente el trial fue complicado, aunque el nivel de exigencia de la prueba permitió a la mayoría de los participantes despedir la temporada con impresiones positivas.

Sergio Moreno (TR1), Alberto Bueno (TR2), Francisco Manuel Jiménez (TR3), Daniel Israel (TR4), Rafael Trucios (TR4+45), Alfonso Jiménez (júnior), Francisco Javier Osuna (cadete), Jorge Ramírez (aficionados) y Juan Manuel Cano (clásicas) son ya los campeones de Andalucía de trial 2022.

Sergio Moreno afianza el título de la categoría reina

En TR1, Sergio Moreno era el principal favorito por su consecución de victorias a lo largo de toda la temporada, en la que tan solo en una de las pruebas no acarició el primer cajón. No le temblaron las piernas y fue decidido a ganar, hasta tres de las zonas las pasó a 0 puntos y, aunque una de ellas le presentó mayor dificultad, 12 puntos de penalización en total le dieron la victoria absoluta y el título de campeón de Andalucía 2022. Alberto Aguilar aguantó hasta el último momento, estudiando bien cada zona y haciendo todo lo que tenía en su mano. Un total de 23 puntos le concedieron el segundo cajón y también el subcampeonato, siendo el único piloto capaz de batir a Moreno durante toda la temporada con su triunfo en Posadas. El tercer puesto de TR1 fue a parar a manos de José Gabriel Romero, que sólo estuvo fuera de los cajones de honor en la primera cita del año.

Alberto Bueno registra la temporada perfecta

La categoría de TR2 ya estaba resuelta antes de la final, con Alberto Bueno convirtiéndose en la definición ideal de lo que es una temporada perfecta. El sexitano mostró un gran rendimiento, dominando al completo la categoría, haciéndose con las ocho victorias disputadas de principio a fin. Antonio García, que se dejó ver por cuarta vez en Peñarroya, subió al segundo peldaño del podio acompañado por Alberto Megías, quien se aseguró el subcampeonato. El tercer clasificado fue Alejandro Galobart, con la suma de hasta cuatro podios durante la temporada.

Emoción hasta el final en TR3

La categoría de TR3 fue una de las más numerosas y de las más apretadas hasta el final. No había grandes ventajas y las sorpresas podían ser bienvenidas. Tan solo dos puntos separaban a Manuel Melgar de Francisco Manuel Jiménez, por lo que el resultado de esta última prueba era decisivo. La primera vuelta de Jiménez no contó con demasiados errores, la segunda no fue muy dispar, mientras en la tercera mejoró considerablemente sus pasos para anotar un total de 20 puntos de penalización sobre los 36 de Manuel Melgar, lo que automáticamente dejaba a Francisco Manuel con el título entre sus manos. Melgar fue mejorando también progresivamente durante la jornada, pero solo le bastó para hacerse con el subcampeonato. El tercer puesto del podio fue para Julián Bermúdez, también tercer clasificado de la general.

Campeones asegurados en TR4 y TR4+45

Daniel Israel podía respirar tranquilo al llegar a Peñarroya, puesto que ya tenía el título de TR4 en sus manos desde la penúltima cita, con una temporada marcada por la constancia: tres victorias y cinco segundos puestos. Respecto a la carrera, Rodolfo Cervilla fue quien se llevó los 25 últimos puntos, poseedor de hasta tres triunfos este 2022. Daniel Israel y Alberto Granados le acompañaron en el segundo y tercer cajón del podio, mientras Granados y Adrián Montes se adjudicaron el segundo y tercer puesto en la general del campeonato.

En TR4+45 faltaron protagonistas, ante la ausencia de Rafael Trucios, que ya había sellado el título con una carrera de antelación o de Juan Tomé, subcampeón. La emoción quedó en cosa de tres, con Enrique Romero probando suerte y llevándose la victoria, su primera en esta categoría, en la que cambió a mitad de temporada tras participar en Clásicas. Miguel Ángel Márquez y Ángel Lozano, este último como tercer clasificado de la general, fueron los integrantes del último podio del año.

Jiménez gana en júniors y Francisco Javier Osuna en cadetes

Este fin de semana veíamos el último duelo de la temporada entre Alfonso Jiménez y Javier Terrín, que se batieron en un gran mano a mano por ganar carrera tras carrera. Ambos, concentrados en sus motos y en sacar la mejor de sus habilidades, lucharon sin cuartel para tener las mejores opciones. Jiménez se superó a sí mismo, con una gran diferencia entre la primera y última vuelta, totalizando 23 puntos en su tarjeta, por los 29 de Terrín. Esta situación convertía a Alfonso Jiménez en el campeón de Andalucía júnior, con Javier Terrín con el subcampeonato y Luis Moreno con el tercer puesto final. Mientras que, Jaime Calvo, que participaba este fin de semana con los pilotos júniors, subió al tercer puesto del podio de Peñarroya.

En cadetes, Francisco Javier Osuna, sin presiones, trató de no cometer errores, manteniéndose muy regular en las tres vueltas. Con tres puntos de penalización y un nuevo triunfo se aseguró el título de su categoría, con Ignacio Romero, que participaba únicamente en esta prueba, ocupando el segundo cajón del podio. Jaime Calvo se proclamó subcampeón con tres victorias. El tercer puesto final se lo quedó Francisco Ortiz. De nuevo hubo animación en la categoría de automáticas con la participación de Aitor Burgos, que se lanzó a la competición para seguir aprendiendo en este mundillo.

Juan Manuel Cano y Jorge Ramírez, campeones

Respecto a la categoría de clásicas, sin precipitaciones, Jesús Ruiz se marcó un gran trial que completó con tan solo dos puntos de penalización y la última victoria en juego. Siete fueron los que sumó Juan Manuel Cano, pero con un segundo puesto suficiente para ser el campeón de Andalucía de la categoría, con José Salvador Navarro como tercer clasificado.

En la categoría de aficionados, Jorge Ramírez afianzó el título de campeón con este último trial del año, en el que se llevó la victoria con 6 puntos al final del día. Mientras Diego Ramos y Antonio Jesús Ríos, su principal rival, terminaban con 17 y 18, respectivamente. La clasificación general terminó con Antonio Jesús Ríos como subcampeón, separado por dos puntos de Diego Ramos, tercero.