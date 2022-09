Un Córdoba Futsal engrasado supera al Inter y conquista el Trofeo de Getafe

Lo que el Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad ha hecho este fin de semana va más allá de la disputa de un torneo veraniego. Se trata de toda una declaración de intenciones. Los blanquiverdes conquistaron la primera edición del Trofeo Ciudad de Getafe y lanzaron un rotundo mensaje ante sí mismos, sus aficionados y el vecindario de la Primera División. Decir que pueden ganar a cualquiera no suena a tópico. Es más, ni siquiera resulta motivante a estas alturas de su progreso como club. Han pasado de lo posible a lo probable. Y de ahí a la costumbre solo hay un paso. Ese es el que están dando ya. Después de destrozar en semifinales al reputado Viña Albali Valdepeñas (8-1), disputó ante el Movistar Inter una final electrizante. Marcó cuatro goles en la primera parte y encajó cuatro en la segunda. Pudo recibir alguno más y pudo firmar muchísimos. Acabó con 4-4 y terminó ganando por penaltis por 4-3. Tuvo fases sublimes y periodos de inconsistencia, sobre todo en un final de partido alocado, tenso y polémico. El que estaba en frente era el Inter y eso no es cualquier cosa. El Córdoba fue mejor en términos globales y echa la persiana a una larga pretemporada. Ahora mira ya a la Liga, el sábado que viene ante el Noia en Vista Alegre.

El Movistar Inter tiene toda la prisa que puede asumir un club de su rango que cerró un curso pasado con tufo a fin de ciclo: ni abrió las vitrinas ni estuvo cerca de hacerlo. Ha emprendido una revolución en toda regla, empezando por el banquillo con la llegada de Pato y concluyendo en la cancha, donde ha reclutado un pelotón de jugadores con vitola de estrellas -entre ellas el artillero Drahovsky- y mantiene a puntales como el goleador cordobés Cecilio. Necesitan dar golpes de autoridad en cualquier sitio en el que se presentan. Y el Torneo Ciudad de Getafe era una oportunidad. Pero, claro, enfrente estaba un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que tiene hambre y lo demuestra. Menudo talante gastan los de Josan González, cuya puesta en escena fue formidable. En apenas cuatro minutos habían golpeado con dureza al Inter con un par de goles y alguna ocasión para hacer más grande la herida.

La resurrección de Saura

Alberto Saura encarna a día de hoy el espíritu de superación del Córdoba Futsal. El pívot internacional, después de un campeonato pasado realmente duro por variadas razones -lesión, falta de continuidad, menos gol....- y que incluso anunció su adiós a la entidad, está ahora plenamente integrado y generando en ataque como en sus mejores momentos. El murciano estrelló un balón en la cruceta antes de los dos minutos y marcó a los 3 el 1-0 con una definición perfecta. La réplica trató de darla Carlao con un disparo que sacó con los pies Cristian para que se montara una contra dirigida por Jesulito y rubricada por un Lucas Perin que también brilla cada vez más. Con el 2-0 centelleando en el marcador, Pato pidió tiempo muerto para frenar el vendaval blanquiverde y buscar alguna solución.

No encontró la manera. El Córdoba Futsal, espoleado por su ventaja y transmitiendo seguridad en cada uno de sus movimientos, tenía el control del partido. Muhammad estuvo a punto de hacer el tercero y Pulinho, que buscó un final de orfebrería en una contra para echarla por encima de Deko, también se quedó cerca. Miguelin también lo intentó. El viento de cara alentó la valentía de los cordobesistas, cuya intensidad y compromiso en la defensa resultaba tan conmovedor como eficiente. Por lo que se ha ido viendo a lo largo de la pretemporada, la nueva versión del Córdoba tiene en la protección de su portería uno de los ejes centrales del plan. Pero, ojo, nada de atrincherarse y medrar: defienden desde la agresividad en la presión para después elegir entre su amplio arsenal de soluciones en ataque y pegar con decisión. Sus armas son de lo más variado, desde las que se preparan en la pizarra hasta las que salen de la capacidad de inventiva de sus hombres más creativos.

Un Córdoba desatado

El Inter Movistar no es un equipo que se arredre ante las dificultades. El Córdoba se las creaba continuamente, pero los azules iban con todo a buscar la portería de Cristian Ramos. La salida de Drahovsky, un depredador del gol -y habitual torturador de los blanquiverdes, el año pasado en el Industrias Santa Coloma-, dio a los madrileños más mordiente. Pero no cundió el pánico. Es más, en el área de Deko se sucedían las situaciones de apuro para el meta. El brasileño se sumó al ataque en la desesperada búsqueda de reducir distancias pero el resultado fue contraproducente. El desajuste lo aprovechó el cuadro de Josan para montar un rápido ataque que finalizó Zequi con el 3-0. El Inter ya estaba de los nervios. El Córdoba, todo lo contrario. Lucas Perin hizo el cuarto de la mañana en Getafe y Lucas Bolo puso otro nudo la garganta a Deko, que no podía ni imaginar lo que se le estaba viniendo encima. El Córdoba Futsal se fue al vestuario con 4-0 y una actuación impecable.

Fabio Alvira, que ocupó el marco en la reanudación, desvió un trallazo de Pol Pacheco en la primera ocasión de un Inter justificadamente fogoso, con prisa por meterse en un partido torcido desde el arranque. El Córdoba la tuvo clarísima en una contra en la que Saura y Miguelín iban solos delante de Herrero, que le sacó con una mano el disparo al pívot, que prefirió resolver por sí mismo. Y el Inter acabó lográndolo: Cecilio envió a Pol Pacheco, que pilló adelantado a Fabio y resolvió para el 4-1. La diferencia aún era amplia, pero los azules se activaron de un modo brutal ante el aliento del público local. Al Córdoba le tocaba gestionar ese escenario.

Josan González seguía a lo suyo, con rotaciones que mantenían el nivel y sin merma de rendimiento con el cambio de piezas. La máquina está engrasada. El personal se va entendiendo con la mirada, actuando a una velocidad de ejecución que destroza a los adversarios. Jesús Herrero, el portero de la selección, tuvo que intervenir a fondo en varias ocasiones. Pulinho y Perin le pusieron a prueba . A falta de once minutos, Pato puso a su equipo a jugar de cinco. Y le pudo caer el quinto en un disparo desde campo propio de Lucas Perin sin guardia bajo los palos. El balón terminó rechazado por el poste. Todo iba encarrilado, pero... El tramo final resultó un hervidero de confusión y disparates.

Pol Pacheco, el mejor de los suyos, hizo el 4-2 a falta de cinco minutos y dio una nueva dimensión al partido. El Inter iba ya con el portero jugador ante un Córdoba que aguardaba su momento para apuntillar con los cinco sentidos en acorazar su área. El larguero rechazó un zapatazo de Pol Pacheco en una fase de acoso total del Inter, aferrado a la heroica. Los disparos lejanos a puerta vacía de los cordobesistas eran una ruleta rusa para el Inter. A menos de dos del fin, Nakata puso el 4-3 y la emoción al límite. Con un minuto en el crono hubo una trifulca en la banda después de un tiro de Zequi que estuvo a punto de entrar a puerta vacía. Y Raúl Gómez, con 27 segundos para la conclusión, hizo el empate en plena efervescencia azul. El choque se fue a los penaltis. Y ahí estuvo más certero el Córdoba, que se impuso por 4-3 con goles de Jesulito, Zequi, Saura y Bolo, y parada de Fabio en el tiro decisivo de Drahovsky.