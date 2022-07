La hora de la atleta Carmen Avilés en el Mundial de Eugene ya ha llegado

La atleta cordobesa Carmen Avilés (Unicaja Jaén Paraíso Interior) ya está lista para disputar el relevo 4x400 femenino en el Mundial de Eugene (Estados Unidos). España competirá en una de las semifinales que se celebrará a las 2.22 horas de España en la madrugada del sábado al domingo.

La velocista de 20 años lleva más de una semana en la sede del Mundial al ser una de las seis atletas convocadas para formar parte del relevo junto a Eva Santidrián, Laura Hernández, Sara Gallego, Laura Bou y Aauri Lorena Bokesa. Sin embargo, al solo correr cuatro, la Dirección Técnica de la Real Federación Española ha tenido que hacer dos descartes en las horas previas a la disputa de la competición. Gallego y Bou han sido las dos descartadas. España correrá en la segunda semifinal junto a Noruega, Bélgica, Italia, Polonia, Bahamas, Canadá y Jamaica. Avilés hará la cuarta y última posta del relevo.

La última competición de Avilés fue el Campeonato de España Absoluto, que cerró con dos cuartos puestos -400 lisos y relevos 4x400-, celebrado en Nerja. La atleta del club Unicaja Jaén Paraíso Interior consiguió un excelente tiempo de 53.13 segundos para quedar apenas a unas zancadas del podio en la prueba individual. El crono de la final le sirvió para batir su propio récord andaluz sub 23, pues mejoró el 53.19 que había logrado 15 días antes en La Nucía.

La cordobesa seguirá cumpliendo etapas en Eugene en un año lleno de citas de primer nivel. Por ejemplo logró un histórico oro al conseguir el primer título de una atleta de la provincia en los Juegos Iberoamericanos. Avilés venció en el relevo 4x400 de La Nucía con un cuarteto que también contó con la participación de Eva Santidrián, Berta Segura y Sara Gallego. Avilés superó la plata obtenida por Estefanía Fortes en 2010 en hepthatlón y el bronce de Javi López en 2012 en 110 vallas.

La atleta cordobesa protagonizó otro histórico estreno en un mundial absoluto de atletismo al formar parte del relevo 4x400 que participó en la primera serie de las semifinales del Mundial en pista cubierta que se celebró en Belgrado. España ocupó el noveno lugar en Serbia.

La velocista fue en Belgrado la segunda cordobesa que corrió en un mundial tras Belén Recio, que participó con el relevo 4x100 en el Mundial al aire libre del 2003 de París, cita en la que ocupó la 13ª plaza. Recio también fue convocada para correr el relevo 4x100 en el Mundial de Daegu del 2011 pero no participó al sufrir una lesión de última hora. Por tanto, la atleta del Unicaja Jaén fue la primera cordobesa que compitió en un Mundial en pista cubierta. Sara Gallego, Geena Stephens, Carmen Avilés y Laura Bueno corrieron en la capital serbia.

A nivel internacional, Avilés cuenta ya con dos medallas en su palmarés, un oro en el relevo 4x400 del Festival Olímpico de la Juventud Europea del 2018 y una plata en el relevo 4x400 del Europeo sub 20 del 2021. También ha ganado a lo largo de su trayectoria oros nacionales en el 400 de la categoría sub 18 y en el 200 de la sub 20.