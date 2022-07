Cristina Cantero: “Esta medalla no se me va a olvidar en la vida”

La entrenadora egabrense de baloncesto Cristina Cantero Ostos (Cabra, 1978) acaba de proclamarse subcampeona mundial sub 17 femenina con la selección española. El equipo nacional solo cayó en la final de Debrecen (Hungría) ante Estados Unidos (62-84). Antes había superado en los octavos a Mali (62-56), en los cuartos a Australia (60-51) y en semifinales a Francia (66-59).

Solo Felipe Reyes en la provincia había conseguido estar en la final de un mundial de baloncesto en cualquier categoría, por lo que Cantero es la primera mujer cordobesa que lo logra.

Cantero se formó en los inicios como jugadora en su Cabra natal pero muy pronto se marchó a Granada para continuar con su etapa de formación. En la ciudad nazarí jugó con el colegio Carmelo y el Universidad de Granada. Con aquel equipo universitario jugó en Córdoba para enfrentarse al Adeba en la Primera B en los años 1996 y 1997. La base egabrense debutó en la máxima categoría con el Linares. Posteriormente pasó por el Cortegada, el Filter Mann (Zaragoza) y el Celta (Vigo) en la Liga Femenina hasta su retirada. Al conjunto vigués sigue ligada 20 años después de su llegada. Desde hace 7 años entrena al primer equipo del Celta que actualmente milita en la Liga Challenge, por lo que tendrá que visitar Córdoba para enfrentarse al Milar Córdoba BF.

¿Cómo vivió los partidos decisivos por las medallas del Mundial?

Sabíamos que teníamos dos balas para conseguir la medalla. Al ganar a Francia con una remontada ya salieron a la luz todas las emociones. Sabíamos que Estados Unidos era muy difícil. Competimos hasta el tercer cuarto pero luego nos superaron por físico y rotaciones. Hemos acabado orgullosos del trabajo realizado.

¿Le han seguido mucho desde Cabra, Granada y Vigo?

Pues mis hermanos iban a venir a verme pero al final no pudieron desplazarse. Han estado todo el campeonato pendientes y siguiéndome desde Cabra, Granada y Vigo.

No es habitual todavía ver a una mujer de primera entrenadora en una selección nacional de cualquier deporte. ¿Cómo lo lleva?

Pues la verdad no le doy mucha importancia a este tema. A mí me dieron la oportunidad y aquí estoy. No consigues nada si no tienes un buen equipo a tu alrededor. Te intentas rodear de los mejores.

Ya en su etapa como jugadora se le veían dotes de entrenadora. ¿Siempre quiso estar en un banquillo?

Siempre me llamó la atención desde que empecé a entrenar con 18 años. Se me daba bien enseñar a las chicas pequeñas y seguí desde entonces.

Ahora tendrá que planificar la próxima temporada en la Liga Challenge con el Celta. ¿Va a tener vacaciones?

Nos queda cerrar la plantilla porque todavía nos falta una jugadora. De todas formas voy a irme ahora una semana de vacaciones con la familia. Posteriormente tocará preparar una nueva temporada que se presenta tan ilusionante como las anteriores.

¿Piensa seguir muchos años entrenando?

Mientras tenga ilusión seguiré, sobre todo en el trabajo del día a día.

La próxima temporada tendrá que venir a competir a Córdoba. ¿Espera con ganas el partido?

Pues sí, ese partido llegará en la última jornada, en el Sábado Santo. Vendrá seguro mi familia a verme. El año pasado me acordé de que no competía en Andalucía desde mi etapa en Linares. Al fin en la pasada liga pude ir a Granada, lo que me hizo mucha ilusión, y a Estepona.

¿Qué conoce del equipo de Córdoba de Challenge?

Pues el año pasado los seguí y vi que subieron en la fase de ascenso. Este año también los he seguido un poquito. A ver cuales novedades va anunciando.

Felipe Reyes era el único cordobés que había estado en la final de un mundial de baloncesto. ¿Qué le parece?

No lo sabía. Esta medalla no se me va a olvidar en la vida. Mi marido ya fue plata en Chile y ahora yo tengo una en el cuello.