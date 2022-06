"Quiero llegar, pitar y que nadie se acuerde de mi nombre"

Hace menos de un año, Manuel Camacho Garrote (Córdoba, 8 de junio de 1993) celebraba en estas páginas junto a su compañero Javier Sánchez el ascenso a Segunda RFEF. Ahora, el joven colegiado cordobés celebra un nuevo salto de categoría a Primera RFEF, después de una gran temporada que culminó arbitrando una de las finales por el ascenso en Segunda RFEF: el Sestao-Eldense.

Los que no sabemos de esto podemos pensar que lleva usted una carrera meteórica.

Sí. Es lo que se ve, con lo que todo el mundo se queda, pero también he estado tres años en la División de Honor de ahora y otros tres en Tercera División. Es verdad que puede parecer que he llegado y he besado el santo, pero he estado unos añitos trabajando que me han servido para tener una experiencia y no llegar a Segunda RFEF ni a la Primera RFEF sin experiencia.

Pero no es habitual sumar dos ascensos en dos temporadas.

No es lo normal llegar corriendo. Todo el mundo me lo ha dicho, que no es lo habitual en este mundo, el arbitraje es una carrera de fondo. Me dicen que siga con los pies en la tierra, aunque no hay nadie más autocrítico que yo con mi trabajo, así que a seguir haciendo lo que he venido haciendo estos últimos años. No hay pócima secreta: trabajo, dedicación y disfrutar de cada partido y cada entrenamiento y cada clase que doy a los chavales que están empezando nuevos.

¿Qué partido de la pasada temporada disfrutó más? Si lo hubo...

Disfrutar, la verdad es que se disfrutan todos. Llegas a una categoría nueva y desde el primer partido, porque es el primero por decirlo así y siempre lo vas a tener en la cabeza. Recuerdo todos los debuts, hasta el último, me quedo con todos, no me quedo con un partido en sí. Los he disfrutado todos, aunque también he sufrido alguno, no todo es de color de rosa. Pero terminé la temporada muy contento y con muchas ganas de empezar la siguiente.

Además, el último encuentro de la temporada fue importante.

Una final por el ascenso (Sestao-Eldense). Obviamente, porque es jugarte la temporada, aunque te la juegas en cada partido, pero es verdad que el hecho de que desde el comité confíen en ti para pitar una final de play off de ascenso conlleva más responsabilidad, si cabe. Pero sí que terminamos contentos, tanto el presidente del comité andaluz, Matías Caballero, que estuvo allí, Luis Medina Cantalejo, presidente del CTA a nivel nacional y mi responsable, Javier Turienzo, que también estuvieron allí y terminaron muy contentos. Yo también. Al día siguiente no salía por ningún lado, la poca polémica que hubo la gestionamos bien y yo prácticamente parece que no aparecí por allí. Eso siempre en el nivel arbitral es buena impresión.

El objetivo es siempre pasar sin que se sepa el nombre del árbitro.

Lo mejor es pasar desapercibido. Quiero llegar, pitar y que no aparezca mi nombre por ningún lado, que nadie se acuerde del árbitro.

¿Cuáles son las expectativas para esta temporada?

Es lo mismo que te dije el año pasado: quien no lo disfrute, pues se le acaba la temporada y dice ‘ahora qué’. Sobre todo hay que disfrutarlo. Es una categoría que sobre todo parece una Segunda División, a nivel semiprofesional. Y a nivel personal seguir trabajando, entrenando, en seis semanas tenemos seminarios y pruebas físicas. Así que no queda otra que seguir entrenando y seguir mejorando cada día.

¿Está a favor del VAR?

Sí. Todavía en Primera RFEF no está implementado, pero bueno, como árbitro creo que es un ángel de la guarda que tenemos ahí detrás para no irnos a casa con ese error y ojalá lo pueda disfrutar pronto, que querrá decir que estamos en el fútbol profesional. Estoy totalmente a favor. Es una de las medidas más importantes a nivel arbitral en el fútbol español y se le da un sentido de justicia al fútbol del que antes carecía.

Estaría bien que lo hubiera en Primera RFEF.

Claro. Lo ideal sería ponerlo en todas las categorías posibles, pero exige unas infraestructuras, cámaras, logística, que conlleva un gasto. No sólo un gasto, sino una formación hacia nosotros que tiene que conllevar un tiempo.

¿Qué referentes tiene en el mundo arbitral?

No miro más allá de fuera, porque lo que tenemos en España es de lo mejorcito del mundo. Incluso tenemos árbitros que irán al Mundial. Mateu Lahoz está seleccionado y podría haber sido cualquier otro perfectamente. No solo por lo personal, Munuera Montero, a nivel de arbitraje, es de los que más me gustan, de los que más me fijo a nivel de Primera División.

¿Son los futbolistas más colaboradores conformen se va subiendo de categoría?

Siempre hay 22 jugadores con tres árbitros y habrá de todo en todas las categorías. En ocasiones sí te respetan y empatizan contigo algo más y en otras tienes que sacar los dientes, con respeto, por supuesto. Pero eso va inherente al fútbol. El futbolista es futbolista.

¿Desea algún equipo o campo concreto para la 2022-23?

Sinceramente, no tengo ningún partido fijado, ni equipo en concreto. Quiero empezar con buen pie en la categoría y adaptarme lo más rápido posible. Intuyo que va a ser un gran cambio en nivel de juego y velocidad, de Segunda a Primera RFEF. Quiero adaptarme rápido. Y ver si tengo la suerte de que, ahora que estoy en Primera RFEF,ir de cuarto árbitro a Primera o a Segunda, y poder pisar el fútbol profesional por primera vez en mi carrera.