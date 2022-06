Un adiós de rango para Boyis y Rafa López en el Inter Movistar

Aunque no fue para el Movistar Inter el 21-22 un curso de alegría colectiva, para un puñado de profesionales hubo momentos de orgullo íntimo que les sirvieron como reconstituyente. Así sucedió en el Museo Interista del Pabellón Jorge Garbajosa, en Torrejón de Ardoz, donde tuvo lugar un acto que ennoblece a quienes lo organizan. Del club azulino se despidieron el entrenador Tino Pérez y dos jugadores cordobeses: el prieguense Rafa López y el menciano Boyis. El Movistar Inter les brindó un homenaje "por la implicación y compromiso demostrado hacia el equipo", según reflejó la entidad a través de sus canales oficiales.

El toledano Tino Pérez llegó a Movistar Inter FS en junio del 2019 y en su primer curso logró el título de Liga. En el siguiente añadió tres títulos más: la Copa de España, la Supercopa y la Copa del Rey, además de ser semifinalista de la UEFA Futsal Champions League 2021.

Por su parte, los cordobeses han sido parte de esta etapa de esplendor. Antonio Sánchez Tienda, conocido como Boyis en el panorama deportivo, ha estado dos temporadas en el cuadro torrejonero. "Daros las gracias a todos, ha sido un auténtico placer competir con todos vosotros y aquí tenéis un amigo; os deseo lo mejor de corazón a todos", sentenció Boyis, que estuvo acompañado también de otro cordobés del Inter, el montoreño Cecilio Morales.

Rafa López demostró "implicación" desde su llegada al Inter, donde el cierre consiguió adaptarse al grupo y despedirse como "un profesional de este deporte de pies a cabeza", indica el club. "Además, se ha ganado la confianza y el cariño de la afición interista demostrando ser un gran jugador y mejor persona", añade.

"Me voy tranquilo, he disfrutado mucho con la oportunidad que me habéis dado de defender la camiseta del mejor club del mundo y nos seguiremos viendo en las pistas", declaró López, cuyo próximo destino apunta al Manzanares Quesos El Hidalgo. El porvenir de Boyis está fijado en el Viña Albali Valdepeñas, también de la Primera División española. De confirmarse estos nuevos rumbos, ambos se volverían a enfrentar en la temporada 22-23 al Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad.