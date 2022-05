Antonio de Torres: “Siempre apuesto por los ascensos conseguidos por la vía deportiva”

El presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, el cordobés Antonio de Torres, ya está preparando la próxima temporada, tanto a nivel autonómico como nacional, pues también ostenta el cargo de vicepresidente primero de la Federación Española. De Torres ha analizado el estado actual del baloncesto en Córdoba.

¿Por qué se han celebrado tantos campeonatos nacionales en Andalucía en los últimos meses?

Algunos se han celebrado porque ya venían arrastrados de la temporada anterior. El pasado año, con el tema de la pandemia, miró mucho la Federación Española a Andalucía y nosotros apostamos por hacerlos. La Española dijo que para este año, los que organizamos campeonatos con dificultad máxima, sin permitir la entrada de personas, teníamos preferencia a la hora de organizarlos otra vez. Así, por ejemplo, tuvimos preferencia para organizar el cadete masculino, que se acaba de celebrar en San Fernando, o los campeonatos nacionales de selecciones autonómicas mini, infantil y cadete. Además, ha coincidido que el Ayuntamiento de Huelva ha apostado fuerte por la fase de ascenso a LEB Plata. También va a poder celebrarse la fase de ascenso a Liga Femenina 2 en Granada y Sevilla aunque había una propuesta de la isla canaria de La Palma. La Federación Española ha apostado por la seguridad que le daba la candidatura andaluza.

¿Cómo han sacado adelante las competiciones con todo lo que ha conllevado el covid-19?

Creo que hemos sido casi la federación andaluza más restrictiva y a nivel nacional, aunque no lo sé, creo que también en las medidas anticovid. Esta temporada hemos exigido para participar el certificado de vacunación, el test de antígenos o haber pasado el covid en los meses anteriores, lo que nos ha permitido filtrar muchísimo la posibilidad de contagio.

La temporada en Córdoba está cerca de terminar. ¿Qué le ha parecido la temporada del Milar en su estreno en la Liga 2?

La verdad es que ha sido un poco sorprendente por los buenos resultados. Uno siempre, cuando llega a una categoría desde otra inferior, está por ver lo que puede suceder. Lo he visto muy bien y sorprendente ha sido su resultado. A poco que hubiera enganchado un par de triunfos más se habría metido en la parte de arriba y habría tenido, entre comillas, un problema económico con la fase de ascenso.

¿Qué puede decir del descenso del Peñarroya?

No han estado acertados, desconozco que si en la confección de la plantilla o en otros aspectos para no personalizar en nadie. Este año no han acertado y ellos lo reconocen. En la cantera lo de siempre, mientras que las categorías son más inferiores, más posibilidades hay de competir en los campeonatos de Andalucía e incluso tener la opción clara de ganarlos. Lo que sí he notado a nivel general, sobre todo en el público, es una sobreexcitación.

Este año acabó con polémica, por el comportamiento del público, el partido Cordobasket-Cabra cadete masculino. ¿Qué opina sobre estas situaciones?

Hay una sobreexcitación en las gradas por habernos tenido encerrados dos años. El bicho nos ha demostrado que podemos morirnos al día siguiente y vamos a una inmediatez que ya existía en los jóvenes pero que en los adultos es ahora tremendo. Lo primero que puedo lo aprovecho y hay poca filtración. En la mayoría de las veces, la responsabilidad, y no es por tirar balones fuera, es de los clubs. Si los clubs, que conocen a sus padres, madres y jugadores, no ponen cortapisas, nosotros nos encontramos después el problema en la cancha. No se trata de llegar a la cancha, que ocurra el problema y meterle un palo enorme económico al club de dos mil o tres mil euros de sanción. Con una multa no solucionamos el problema del comportamiento del público, nos cargamos al club y el problema sigue latente. Los filtros tienen que ser los clubs, porque conocen a sus afiliados.

El grupo D de la EBA será ampliado de 24 a 28 equipos en la temporada 23-24. ¿Por qué se producirá el cambio y el año que viene?

La Federación Española quiere que todas las categorías masculinas y femeninas sean homogéneas. La EBA era la única que tenía en cada conferencia un sistema de juego y número de equipos diferente. Se habían tocado todas las categorías menos la EBA. Se ha estudiado si era viable un cambio y se ha acordado que haya dos grupos de 14 en el grupo D en la temporada 23-24. Todos los grupos van a tener 28 equipos y los mismos ascensos y descensos. Saldremos ganando, pues a la fase de ascenso a LEB Plata se pasará de ir dos equipos a tres en el grupo D. También pasará a las eliminatorias por subir el cuarto de la conferencia que en el año anterior tuvo al equipo campeón. El cambio llegará en la liga 23-24 porque hay conferencias que estaban sobredimensionadas. En los sistemas de competición de la próxima temporada ya se adaptarán los sistemas de competición a este cambio. Aunque hay que acordarlo, posiblemente el próximo año habrá tres plazas de ascenso a EBA más en Andalucía y una más en Extremadura.

Esta temporada han competido cuatro equipos de la ciudad de Córdoba en la N1 Nacional masculina. ¿Cree que hay jugadores para tantos?

Jugadores hay porque han participado, aunque lo que hay que ver es si tenían suficiente calidad o no y eso quienes tienen que decirlo son los entrenadores. No podemos tomar como referencia a Málaga, que cuando saca muchos equipos cuenta con jugadores de calidad, el sobrante de Unicaja, Estepona o El Palo, una masa que no desentona. Aquí hemos apostado por mirar al vecino. Si el vecino saca un equipo en la N1, no voy a ser menos porque a lo mejor mis jugadores de cantera no tienen dónde mirarse en mi club y se van a ir al otro. Al final lo que ha pasado es que, por desgracia, ningún equipo de Córdoba se ha clasificado para las eliminatorias de ascenso.

¿Cómo ve a los tres clubs que quieren competir en la Liga EBA?

Ninguno de los tres tiene derechos deportivos. El que tiene ahora mismo más derechos es el descendido, que es Peñarroya. Lo que digo es que cada uno presente la documentación en plazo y si hay alguna vacante y se pueden colar, pues mejor. De todas formas, yo siempre apuesto por los ascensos conseguidos por la vía deportiva más que por la administrativa. Pero si no tienen otro remedio, tendrán que explorar esa opción.

¿Cómo vio la fusión entre el Adeba y el Maristas y qué opina sobre la reciente entre el Ciudad de Córdoba y El Carmen?

Me enteré por la prensa del acuerdo entre el Ciudad de Córdoba y El Carmen. La fórmula es la misma pero los resultados no tienen por qué ser los mismos. Porque algo haya funcionado, y en femenino, no veo por qué vaya a funcionar en el masculino, pues ya sabemos que el baloncesto femenino y el masculino son totalmente diferentes. El papel lo soporta todo y podemos poner que queremos subir a la LEB Oro y que vamos a tener dos millones de euros de presupuesto pero luego hay que ver la realidad de cada uno. Hay que ver si son capaces de llevarlo a buen término porque otras veces se ha intentado y al final han salido más peleados de lo que estaban antes.

Esta temporada han llegado dos títulos andaluces en los campeonatos de selecciones pero ambos femeninos. ¿Por qué salen ahora más jugadoras que jugadores y con tan poca altura?

Lo de los jugadores altos es un problema endémico de toda España. Algunos están temblando, ahora que se han retirado los Gasol, por ver cómo suplimos esa falta de centímetros en la selección absoluta. En cuanto a la disyuntiva entre femenino y masculino, el femenino hasta hace relativamente poco tiempo se trabajaba bastante peor que el masculino. En el momento en el que se han puesto entrenadores de igual capacidad en femenino que en masculino, los resultados se han ido produciendo. También es verdad que hay menos competencia en el femenino que en el masculino. En la categoría masculina, los clubs ACB hacen sus selecciones y por ello en los campeonatos andaluces, te enfrentas casi a selecciones. En femenino no está todo tan atomizado, aunque el Unicaja lo está persiguiendo, y hay más posibilidades de llegar lejos.

La Federación Andaluza acaba de renovar su sede. ¿Cuáles son sus objetivos?

Intentar perder la menor cantidad de campeonatos de España posibles en Andalucía. Este año acaba un ciclo y no hay ningún compromiso de la Federación Española con ninguna autonómica. Vamos a intentar crecer, lo que este año hemos conseguido con respecto al año prepandémico.