Irrumpió con solvencia Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open, salió del enredo al que le sometió su rival, el georgiano Nikoloz Basilashvili, y se instaló en los octavos de final del torneo para satisfacer las expectativas del seguidor que pobló la cancha principal de la Caja Mágica a pesar de la hora (6-3 y 7-5).

El murciano llegó a Madrid como flamante campeón del torneo de Barcelona, instalado entre los diez mejores del ranking y como el jugador más prometedor del tour esta temporada. Echó a andar en el evento en el último turno de la sesión. Aún así, más de 10.000 espectadores se mantuvieron en la localidad hasta el final. Ya era madrugada.

Alcaraz ha roto un récord tras otro este curso. Está en Madrid por segunda vez pero la primera por derecho propio, como séptimo favorito. Nada que ver con hace un año, cuando llegó como 120 del mundo, como una nueva ilusión. Pero poco más. Ganó un partido y fue apeado del torneo por Rafael Nadal sin paliativos. Ahora cambia la situación. A punto de cumplir los 19 años el tenista murciano acumula ya veinticuatro victorias y solo ha encajado cuatro derrotas en lo que va de 2022. Ha dado un salto de calidad el jugador español que llegó a la Caja Mágica con ambición, apartado del discurso prudente de una temporada atrás.

Con esa carga de presión echó a andar en Madrid ante un adversario al que ya había ganado en el pasado Roland Garros. Le costó a Alcaraz tomar el aire del partido. De hecho pronto perdió el saque y el georgiano, que obtuvo su primer triunfo en Madrid el lunes ante el italiano Fabio Fognini, se situó con 3-1. La reacción del español fue contundente. Seis juegos del tirón para dar la vuelta a la situación y apuntarse la manga.

En el segundo parcial el georgiano le metió en un lío. Tomó ventaja de dos juegos en dos ocasiones. Sacó para ganar el parcial e igualar el encuentro. Pero Alcaraz se revolvió. Frenó el ímpetu de Basilashvili y amarró el triunfo final después de una hora y media.

El español está en la parte dura del cuadro. En el horizonte, Nadal y Novak Djokovic después. En octavos aguarda adversario, el ganador del duelo entre el estadounidense John Isner y el británico Cameron Norrie, noveno favorito.

Alcaraz: "Me siento afortunado de que me quiera tanto la gente"

El español se mostró feliz por el respaldo de la gente, que pobló la pista central de la Caja Mágica a pesar del horario y de ser un martes. "Me he sentido muy arropado por toda la gente y el cariño de la Caja Mágica. Me siento afortunado de vivir este tipo de momento y que me quiera tanto la gente", indicó tras el partido el jugador español que fue ovacionado, en pie, tras ganar una bola imposible. "Al final soy un jugador que lucha hasta la última bola. Peleo cada bola y me hace sacar este tipo de puntos. Increíble que toda la gente se levantara y me animara", relató Alcaraz. "No tengo palabras para agradecer a la gente. Todo el día de espera, que se queden hasta el final para animarme lo agradezco muchísimo", añadió tras el partido. "Si alguien me dice que un martes, de noche, iba a estar la pista así con tanta gente pensaría que está loco", añadió.

Alcaraz, no obstante, subrayó que prefiere jugar a una hora más temprana. "Entre unas cosas y otras para recuperación no es lo ideal. Prefiero jugar antes", concluyó.