El mundo del motor descubre otra joven promesa local. Antonio Calvo (Córdoba, 2002) es un piloto de motos que corre en las modalidades de Enduro, Enduro Indoor y Motocross. Su pasión por este deporte viene desde hace tiempo y hace pocos años comenzó a competir. Los buenos resultados le han llevado a ganar prestigio dentro de la provincia y a conseguir patrocinadores como Rock&Cross-El Motorista y Rodamientos Andalucía, quienes han aportado ayuda tanto económica como a nivel de piezas del vehículo para que pueda seguir compitiendo al máximo nivel. Ahora, Antonio Calvo sueña con poder seguir rodando en las diferentes pruebas del Campeonato de Andalucía para seguir mejorando y aprendiendo.

-¿Cuándo empezaste en el mundo del motociclismo? ¿Cuáles fueron tus inicios?

-Mi primera carrera la realicé en 2019. Fue un Cross Country en Almodóvar del Río y lo corrí sin licencia, es decir, sin ser federado. En 2021 realicé la prueba de Enduro y Enduro Indoor del Campeonato de Andalucía, en las que acabé tercero en la categoría de aficionado. Y este año, 2022, al hacerlo bastante bien el año pasado, he decidido volver a participar en el Campeonato de Andalucía de Enduro y Enduro Indoor, aunque esta vez lo haré en la categoría de junior, además de todas las pruebas de Motocross del cordobés y aquellas que pueda correr de otros campeonatos como el portugués o el extremeño. Tras la categoría de junior sigue la Senior A y Senior B, a las cuales optas tras superar la edad de 23 años.

-¿De dónde te viene esa pasión por este deporte?

-Empecé con las motos desde muy pequeño ya que mi padre me regaló una cuando tenía unos tres o cuatro años. Al principio, solo la cogía para darme una vuelta por el campo con mi padre hasta que en 2017 me compraron una moto de campo, concretamente una Gas Gas 2007, con la que estuve aprendiendo durante dos años. Tras esta, tuve una KTM, que fue la moto con la que empecé en la competición y con la que hice mi primera prueba. A día de hoy, tengo una Rieju MR 300 2021 que es con la que estoy compitiendo actualmente. En general, el mundo del motor me viene de familia, especialmente de mi padre.

-¿En qué modalidades compites?

-Yo participo en tres modalidades diferentes: Enduro, Enduro Indoor y Motocross, siendo las dos primeras las más parecidas, aunque tienen algunas diferencias. En Enduro, te enfrentas a un recorrido en el campo en el que, en cada vuelta, te encuentras tres puntos en los que existen unas cronos con un inicio y un final, los cuales van cronometrados. Estos puntos son una crono especial extrema, en la que te encuentras con varios obstáculos como piedras, troncos y saltos; un cross test, que es una prueba rápida basado en el motocross; y un tramo cronometrado, que no es una crono en sí, sino que tienes que llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible. Al final de la prueba se te suman todas las cronos que has realizado en las vueltas que hayas hecho y gana quien haya logrado el menor tiempo posible. El Enduro Indoor es un circuito cerrado al cual le tienes que ir dando vueltas durante 8, 10 o 12 minutos, depende de la categoría. En mi caso es el máximo, 12. Al acabar el tiempo, en el que tienes que intentar dar el máximo número de vueltas posibles, sacan un banderín que significa que tienes que darle dos vueltas más al circuito y te cogen el tiempo de esas vueltas. El piloto que menos vueltas haya realizado y el que menor tiempo haya conseguido en esas dos vueltas finales es quien gana. Y, por último, Motocross, que consiste en dos mangas al igual que el Enduro Indoor. Cuando te dan la salida, tienes 20 minutos en los que realizas el mayor número de vueltas posibles, hasta que al final te indican para que des las últimas dos vueltas para finalizar la carrera.

-¿Cómo te preparas para estos campeonatos? ¿Quién te entrena?

-Actualmente entreno los fines de semana motocross e intento coger todos los circuitos posibles. No solo entreno en Córdoba, sino también en Huelva, Cádiz o en Villanueva de la Reina para coger velocidad. Para prepararme Enduro y Enduro Indoor entreno en unos circuitos privados en la cantera de Córdoba en donde tengo unos troncos, unos palos y unas piedras para practicar las cronos. Además, para entrenar el tramo de rally de campo a través lo realizo por la sierra de Córdoba. De momento me entreno a mí mismo, no tengo un entrenador que digamos. Si es cierto que mi padre me ayuda en algunas ocasiones. Él es mi mecánico en las carreras y el que me da la asistencia en los campeonatos. También me lleva la alimentación y otros temas. Digamos que es como mi manager y mi mecánico al mismo tiempo.

-¿Notas que cada vez hay más jóvenes sumándose al mundo del motor o es más bien minoritario?

-Este es un deporte muy poco peculiar principalmente por la cuestión económica, pues es muy caro. No conozco a mucha gente que lo practique. Por una parte, hay un grupo de pilotos, amigos de mi padre, que son más mayores. Por otro lado, que se aproximen a mi edad, apenas hay más de seis pilotos en toda Córdoba, los cuales son los hijos de aquellos padres que, como el mío, han enganchado a sus hijos. Si es cierto que este deporte cuesta más integrarlo que otros por el tema económico, además de que se necesita una carnet, una matriculación, un seguro de moto, una itv para circular… es decir, muchas cosas que hacen que sea más complicado de integrar a diferencia del fútbol o el baloncesto por ejemplo.

-¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?

-Lo principal es acabar este año el Campeonato de Andalucía Enduro y Enduro Indoor en el podio, es decir, entre los tres primeros. Por ahora se ha disputado una carrera de Enduro, la cual se disputó en Valdecaballeros, en la que acabé cuarto, y estamos a la espera de que se confirme la segunda, que se disputaría en Cerro Muriano, mientras que todavía no se ha disputado ninguna prueba de Enduro Indoor ya que suelen desarrollarse en los meses de verano. En Motocross también tengo los mismos objetivos, donde quiero ganar el mayor número de puntos posibles para alcanzar la mejor posición en la clasificación. Ya se ha disputado la primera carrera de Motocross en Priego de Córdoba, en la que quedé segundo de mi categoría, y me gustaría seguir así.

-¿Cuáles son tus expectativas de cara al futuro? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar y hasta dónde quieres llegar?

-A largo plazo me gustaría, hasta que la edad me lo permita, aprender y mejorar todo lo posible en la categoría de junior para poder afianzarme aún más como piloto. Tras esto, la meta es poder llegar al Senior A y competir contra los mejores, no solo en el campeonato andaluz sino también a nivel nacional. Luchar y medirme ante grandes pilotos en el Campeonato de España sería mi sueño.