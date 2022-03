El Córdoba Futsal llega al parón de la Primera División con la agria sensación de no haber cumplido del todo su tarea en los últimos partidos. El empate en Vista Alegre ante el Betis y la derrota, a falta de pocos segundos, frente al Osasuna Magna Xota dejan a los blanquiverdes con sus apetencias mermadas. "Hoy podría haber marcado un antes y un después en la temporada, pero no lo hemos sabido hacer", expresó un desencantado Josan González tras el duelo en el que los suyos cayeron por 5-4. "Nos pasó también el día de Tudela, encajando goles que no son normales en nosotros. También pasó en la Copa del Rey contra el Industrias. Ahora se están volviendo normales, así que como máximo responsable tengo que buscar la solución para que volvamos a ser el equipo serio y competitivo que somos", reflexionó. Tiene ahora semanas por delante sin competición, después de un mes de marzo con un calendario demencial de ocho partidos oficiales.

"Hemos vuelto a desperdiciar una ocasión de sumar puntos, incluso de hacerlo de tres en tres, pero es muy difícil cuando concedemos tantas situaciones de errores tácticos que deberíamos de tener muy mamados", manifestó el entrenador, quien admitió que "habrá que buscar la fórmula para convencer a los jugadores de que las cosas son así, porque para algo hay un sistema defensivo en cada situación de juego". "Volveremos a mostrar el vídeo con los goles que estamos encajando en partidos decisivos", anunció. Más allá del dolor de la derrota, el partido tuvo para Josan González "varias lecturas". "La primera es que después de empezar perdiendo somos capaces de levantarnos, pero se nos ponen con 3-1. Ahí el equipo dio un paso adelante, mostró su capacidad competitiva, pero nos ha faltado mantenerla los cuarenta minutos", reconoció. Para el pontanés, el gol encajado al final muestra "otra vez" la "falta de competitividad". "El balón está en el córner, nos quedaba una falta por hacer, y sale entre tres jugadores y acaba dentro de la portería", relató sobre la acción que significó la pérdida del partido para los suyos. "Tenemos que mejorar mucho esa faceta si realmente queremos dar un paso al frente y no pasar apuros, porque si seguimos encajando este tipo de goles nos vamos a meter en problemas", terminó advirtiendo.