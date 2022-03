Cinco finales y todo por decidir. La Tercera RFEF comienza su cuenta atrás ante otro apabullante desenlace del curso liguero. Los cuatro combinados cordobeses pueden dar buena cuenta de ello, ya que ninguno tiene certificado todavía cuál será su siguiente paso después de esta jornada. El Salerm Puente Genil será responsable de abrirla con su crucial duelo a domicilio ante el Ceuta B (sábado, 18.00 horas), el Pozoblanco afrontará otra difícil salida ante el Tomares (domingo, 12.00 horas), mientras que el Ciudad de Lucena hará lo propio en su recibimiento al Sevilla C (también 12.00 horas). El Córdoba CF B, con hasta ahora un partido más, contará con jornada de descanso.

AD Ceuta B - Salerm Puente Genil

Al cuadro rojillo le queda una carrera de fondo por delante. Los de Juanmi Puentenueva han perdido algo de margen tras su pasado traspié ante el Utrera (1-2), aunque continúan con opciones de sumarse a la fase de ascenso. La tarea no es imposible, pero sí muy complicada. Partiendo como séptimos y a 9 puntos de la quinta plaza, deberán rozar la perfección en todo lo que queda para mantenerse con vida en la pelea.

El Ceuta B afronta el compromiso mucho más relajado. La escuadra dependiente tiene pie y medio en la permanencia, aunque todavía necesita de alguna jornada más para certificarla matemáticamente. Sin oportunidad para ningún otro objetivo más allá de la salvación, los caballas buscarán reencontrarse con su mejor versión como local tras un partido aciago en su anterior compromiso ante el Sevilla C (3-0).

Ciudad de Lucena - Sevilla C

Los lucentinos tienen encaminado su pase al playoff, pero también cuentan con opciones de quedarse todavía en el camino. La pasada derrota ante un rival directo como el Gerena (3-1) ha acotado el margen de maniobra, por lo que a los de Dimas Carrasco solo les queda seguir ganando para no complicarse la vida de cara al objetivo. Siendo cuartos con 51 puntos y 27 encuentros disputados, la contienda ante los sevillanos se antoja más que clave para el futuro.

El Sevilla C llega sin jugarse prácticamente nada. Al tercer equipo hispalense hace tiempo que se le acabaron las opciones de engancharse a la parte alta, por lo que llega a tierras aracelitanas sin mayor meta que certificar su permanencia. Durante las últimas jornadas han experimentado una gran mejoría como local, aunque desde el lado visitante todavía no conocen la victoria en todo lo que va de nuevo año.

UD Tomares - CD Pozoblanco

Los pedrocheños no pueden relajarse. Tras toda una temporada de altibajos, al Pozoblanco se le acaban las fechas estando abonado a la media tabla. Sin opción matemática a otra cosa que no sea luchar por la permanencia, al cuadro de Antonio Jesús Cobos todavía le quedan algunas cuentas pendientes. Como undécimos, con 30 puntos, 27 partidos disputados y otros 8 puntos sobre el descenso, al combinado vallesano no le hace falta mucho para mantenerse, aunque ante un perseguidor directo como el Tomares tendrá una buena oportunidad de poner tierra de por medio.

La UD Tomares llega ahogándose. Los sevillanos son antepenúltimos y actúan como límite entre la zona de permanencia y el descenso, además de atesorar la peor racha de resultados de toda el Grupo 10 de la Segunda RFEF. Tras seis derrotas consecutivas, a los de José Rafael Tubio se les ha complicado la papeleta, por lo que ante el Pozoblanco también buscarán sus opciones para salir del farolillo rojo.

Jornada de descanso para Córdoba B

Al filial blanquiverde le toca parón obligado, por lo que no habrá jornada de liga para ellos este fin de semana. Asegurarse un hueco en el playoff también le queda cerca a los de Diego Caro, aunque tendrán que esperar hasta su próximo compromiso a domicilio ante el Cabecense para sacar conclusiones. El tramo final que les queda también será de aúpa: con dos cruciales encuentros ante el Recreativo de Huelva y CD Utrera, entre otros.