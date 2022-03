Está al borde del precipicio, pero mantiene la esperanza. El Climanavas Agrometal Peñarroya, equipo que juega en el grupo D-A de la Liga EBA, cuarta categoría del baloncesto español, se encuentra en una situación límite. El máximo representante masculino del baloncesto cordobés está último a falta de tan solo tres partidos en la temporada regular. En caso de quedarse en este puesto, descendería de manera directa a la N1 Nacional. Pero todavía le queda una última baza para poder seguir soñando con mantener la categoría. La batalla final empieza este sábado (18.30, Pabellón Lourdes Mohedano) ante el OhTels Linense.

El equipo que entrena José Antonio Santaella -que suplió en el cargo a Pablo Orozco- se encuentra en el puesto que cierra la clasificación tras 19 partidos disputados, sumando 4 victorias y 15 derrotas. A falta de tres partidos para concluir la liga, las cuentas son claras. Para evitar el descenso tienen que escalar un puesto en la clasificación, pues solo el que quede en último lugar descenderá directamente. En este momento, su rival a batir es el CB Andújar, penúltimo clasificado con tan solo una victoria más que el Peñarroya. Entre estos dos equipos se disputará esa plaza que conlleva el descenso directo, pues los demás marchan demasiado lejos.

El que quede por delante en la tabla tendrá que disputar un playoff de descenso posterior a la competición regular si quiere lograr salvarse frente al penúltimo del otro grupo. Las opciones del Climanavas Agrometal Peñarroya pasan por lograr una victoria más que Andújar en estos tres últimos partidos pues, en un hipotético empate a puntos, el equipo cordobés lograría quedar por delante debido a la victoria en sus encuentros directos (74-76 en la ida y 83-80 en la vuelta).

Los rivales que aguardan a los de Santaella no son sencillos. La primera final será contra Oh!Tels Linense, que marcha en sexta posición. Es cierto que no se juega nada, pues por arriba solo entran al playoff de ascenso los dos primeros del grupo, pero eso no quita que sea un partido díficil, pues en la ida ya derrotaron por 75-60 al equipo cordobés. Los otros dos encuentros serán contra Tu Super CB La Zubia (fuera) y Colegio El Pinar (en casa), tercero y cuarto respectivamente. Son dos equipos que no compiten por nada a estas alturas, pero han demostrado a lo largo de este año que tienen plantilla para competir contra cualquiera. El Peñarroya tampoco consiguió la victoria frente a estos rivales, siendo los resultados de 81-62 para el equipo granadino y 59-67 a favor de la escuadra malagueña.

Por su parte, el CB Andújar cuenta con un calendario que ni mucho menos es un camino de rosas. Los iliturgitanos afrontarán un apasionante derbi contra el Jaén Paraíso Interior CB, que ocupa la octava posición, este fin de semana. En la ida ya consiguieron llevarse la victoria (81-73), por lo que aspiran a repetir el triunfo de nuevo. El siguiente encuentro será contra Ecoculture Costa de Almería, segundo clasificado. Los almerienses están en lucha directa con Unicaja por el primer puesto, por lo que en principio es el partido más complicado. En la ida perdieron por 66-57. En el último partido se medirán a domicilio al Melilla Sport Capital Enrique Soler, equipo al que derrotaron en la primera parte de la temporada (78-69).

A priori, el CB Andújar puede tener un calendario más asequible, pero existen otros factores que hacen que la balanza no se decante de momento hacia ningún lado. De las cuatro victorias conseguidas por la escuadra cordobesa, tres de ellas fueron en casa: frente a CB Novaschool Rincón de la Victoria (50-42), Melilla Sport Capital Enrique Soler (77-76) y Andújar (83-80). Estos datos son claves teniendo en cuenta que dos de los tres partidos que les quedan por disputar serán en tierras cordobesas, donde el factor campo y la afición serán determinantes. Por su parte, las cinco victorias obtenidas por el equipo iliturgitano han tenido lugar en el Polideportivo Municipal de Andújar, frente a Jaén Paraíso Interior CB (81-73), Melilla Sport Capital Enrique Soler (78-69), CB Novaschool Rincón de la Victoria (80-71), Oh!Tels Linense (85-68) y Colegio El Pinar (77-74). Los iliturgitanos tienen que desplazarse en dos de los tres encuentros que faltan por jugarse y fuera de su cancha no saben lo que es ganar.

La esperanza de Santaella

El entrenador de Peñarroya, José Antonio Santaella, confía en poder conseguir algún triunfo en las jornadas que quedan por disputar. "Yo creo que Andújar perderá el derbi contra Jaén Paraíso Interior CB, y si nos encontramos a falta de dos jornadas empatados en la clasificación, todos los enfrentamientos que quedan van a ser a cara o cruz", advierte. A pesar de todo, el técnico asegura que lo que viene es inesperado. "Esto va a depender mucho de los equipos que nos encontremos por el camino pues, tal y como está el sistema de competición, tanto Andújar como nosotros jugamos contra rivales que ya no se juegan nada", manifiesta el cordobés.

Además, asegura que el equipo está preparado para lo que se viene y más. "Yo los veo bien desde el primer día que me los encontré. Es un grupo que trabaja bien. Conmigo se han comprometido todos al máximo con un nivel y una energía muy buena", indica. Sin embargo, cree que les falta dar un salto más para poder ser competitivos al 100%. "Lo que nos hemos encontrado semana tras semana es que necesitamos algo para sacar los partidos adelante. En cinco partidos que llevo al cargo, cuatro han llegado a la prórroga y en muchos no hemos conseguido el premio de la victoria", comenta el técnico cordobés, quien reconoce que la juventud de algunos jugadores es un determinante clave en este tema.