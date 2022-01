El entrenador César Montes Agüera (Córdoba, 6 de enero de 1975) sigue haciendo historia con la selección española masculina de balonmano. El cordobés acaba de conseguir la medalla de plata en el Europeo como segundo técnico a las órdenes de Jordi Ribera. España cayó en la final por 26-27 ante Suecia en Budapest pero acabó la competición con una medalla que pocos esperaban ante el cambio generacional que se ha producido en este equipo. Para Montes supuso su cuarto metal en una gran competición con España y el primero de plata tras ganar anteriormente un oro y dos bronces.

César Montes debutó como segundo entrenador de la selección el 12 de junio del 2019 en Almería en un España-Suecia de la EHF Euro Cup. Se estrenó en un gran torneo ganando el Europeo de 2020 a Croacia en la final de Estocolmo. Dos medallas de bronce consiguió en 2021, en enero en el Mundial de Egipto y en agosto en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora ha sumado en 2022 una plata a su botín con la selección.

Formado como jugador y entrenador en el colegio La Salle, ya está de regreso en España para disfrutar de la última medalla conquistada.

-La selección ha vivido un campeonato con un cambio de ciclo con cambios en integrantes de la plantilla. ¿Cómo ha vivido el desarrollo de la competición?

-El campeonato ha sido muy duro. Por lo deportivo, con grandes rivales. También por las circunstancias que han rodeado a este campeonato como el covid, muy difícil de gestionar. También teníamos ganas de ver cómo respondían los jugadores que debutaban en un gran torneo, como crecían como equipo, y ha ido fenomenal. Estoy muy orgulloso de cómo se ha desarrollado todo.

-¿Se siente un privilegiado por estar con la selección en su etapa con más medallas?

-Me siento un privilegiado por formar parte de la selección, de compartir estas experiencias con el staff técnico y los jugadores que son excepcionales deportistas y mejores personas. Igualmente, de aprender y disfrutar cada día y de compartir los momentos buenos y menos buenos. Me sentiría un privilegiado también si no hubiésemos conseguido esas medallas.

-¿Cuál es el secreto de este equipo para ganar siempre una medalla?

-Hay un conjunto de cosas, evidentemente, como la calidad de los jugadores, Jordi Ribera, el seleccionador, el cuerpo técnico, y el trabajo federativo, entre otros. Pero lo que yo creo que nos diferencia de los demás y nos da un plus es que somos una familia. Jordi ha conseguido que la selección funcione como un equipo, donde lo individual está al servicio del colectivo, donde todo el mundo asume su rol y donde todos somos importantes.

-Agus Casado pasó por el BM Pozoblanco y el ARS Palma del Río. ¿Cómo lo ha visto?

-Agustín Casado ha hecho un campeonato magnífico. En ningún momento se le ha notado que era su primer gran evento internacional. Ha jugado con soltura, ha hecho jugar al equipo y ha rendido a un gran nivel, en la línea de lo bien que lo está haciendo en su club.