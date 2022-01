Segundo empate a uno del CD Pozoblanco en cinco días tras un partido áspero y con poco brillo. Mucho nervio y poco fútbol ante el Sevilla FC C, de esos encuentros en los que los jugadores se dieron mucha tralla olvidándose del juego por momentos. Entonces, sucedió que la fuerza pudo con la técnica y los locales intentaron golpear primero por medio de Zara. Fue el primer aviso antes de que Jaime Almagro, con un zapatazo impresionante, abriera el marcador. Los locales buscaron el 2-0 pero les costó afinar la puntería.

A la media hora de juego pudo empatar el Sevilla en un penalti que Sillero le paró a Cristóbal. El portero pozoalbense se vistió con la capa de héroe y no se la quitó, pues a los 9 minutos del segundo acto le hizo un parada sensacional a Diego. Se estaba mascando el tanto del equipo sevillista que rompía las líneas de pase con velocidad. La ventaja lograda se vino abajo cuando Diego se quedó solo ante Sillero batiéndolo esta vez con mucha clase. Esta jugada venía a confirmar la igualdad del encuentro y el peligro de un delantero visitante que ya había fallado uno de esos goles que no suele. En esa acción no desaprovechó la lentitud de la zaga local.

El Pozoblanco, tras el 1-1, lo intentó con más corazón que cabeza. Diego Gámiz era el que más criterio tenía con el balón en sus pies. Había mucha aceleración que se tradujo en ineficacia en la línea de ataque. El Sevilla se hundió atrás dando por bueno el punto. Mucho embotellamiento atrás donde no corría ni el aire. Algún arrebato suelto inquietó al meta Matías, poca cosa, y el partido terminó en tablas. Al plantel de Antonio Jesús Cobos le pesó el partido del miércoles en esos minutos finales. Se dejó arañar dos puntos en un estadio donde se había mostrado inexpugnable últimamente. Así pues, los vallesanos se quedan lejos de los de arriba y metiendo mucha tierra de por medio con los de abajo. El miércoles, en casa, otro partido de liga contra el Conil CF en este laberinto que es el calendario del grupo 10 de la Tercera RFEF con los partidos aplazados.

Ficha técnica:

1- Pozoblanco: Sillero, Aythami, Manu Moya, Machado, Moha, David García, Diego Gámiz, Valentín (Fran Gómez, m. 72), Carlos Moreno (Agus, m. 68), Jaime Almagro (León, m. 68) y Zara (Tomy, m. 81).

1- Sevilla C: Matías, Néstor, Marco Antonio, Marcos Otero, Agustín Otero, Cristóbal (Lucas, m. 90), Pablo, Ismael (Antonio Crespo, mi. 78), Puerto, Raúl y Diego (Álvaro Díaz, m. 90).

Árbitro: Rodríguez Caparrós, de Granada. Amarilla a los locales Machado y David García; y al visitante Cristóbal.

Goles: 1-0, m. 11: Jaime Almagro. 1-1, m. 57: Diego.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima segunda jornada de liga del grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el Municipal de Pozoblanco ante unos 250 espectadores.