El Real Cajasur Priego de tenis de mesa no deja de sumar en la presente temporada. Ante el Murcia, el conjunto de la Subbética sacó un punto que le permitió seguir al frente del subgrupo 1 de la Superdivisión a dos jornadas del final de la primera fase. El encuentro tuvo una duración de cuatro horas, una muestra de la igualdad que impera en la máxima categoría del tenis de mesa español.

El arranque de la contienda no tuvo parentesco con la resolución final. Daniel Kosiba derrotó sin complicaciones a Javier Soria por 3-0. Por cierto, hay que reseñar que en la alineación planteada por Luis Calvo no figuraba Carlos Machado, quien estaba lesionado y desde el club se optó por no forzarle a la espera de retos mayores, como el grupo por el título o la Copa del Rey de Santander en marzo.

Tras ese primer punto, el decorado cambió por completo. Marc Gutiérrez venció a Alejandro Calvo por 0-3 y activó la reacción de los murcianos. Prueba de ello es que Molina forzó a Caballero a ganar el tercer punto en cinco mangas. Después, Soria y Gutiérrez sí concretaron los puntos en liza para voltear el marcador y sacar un punto vital en sus aspiraciones de no caer en la pelea por el descenso.

Con el 2-3, Alejandro Calvo salió al rescate de un punto y de la condición de invicto del equipo en la Superdivisión y en casa. El prieguense se mostró sólido y venció por 3-1 a Molina. El Cajasur sabe que cualquier relajación se paga en la Liga.