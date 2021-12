Lejos parece quedar el 12 de septiembre de 2021. El Salerm Cosmetics Puente Genil FC, en aquella fecha, inició el curso 2021-22 en Conil de la Frontera (Cádiz) bajo el mando de Keko Rosano. Los pontanos firmaron tablas -sin goles- en el Municipal Pérez Ureba, un resultado que atisbaba un horizonte esperanzador. Sin embargo, pasadas siete jornadas, la entidad decidió destituir al míster gaditano y otorgarle el puesto a Juanmi Puentenueva, un hombre que devolvió la ilusión a la grada. Este jueves, 23 de diciembre, a partir de las 20.00 horas, la segunda vuelta del campeonato empezará en el Manuel Polinario para un equipo que quiere mirar a la zona alta de la tabla ante la escuadra amarilla. Alejandro Martín Mora, de Huelva, es el árbitro designado para dirigir el encuentro.

Puentenueva encontró la tecla para levantar al bloque

En principio, la disputa de la 18ª cita del calendario estaba fijada para el 6 de enero de 2022. No obstante, los dos conjuntos acordaron adelantar el choque para evitar el hecho de jugar en el día de Reyes. Así pues, los pupilos de Puentenueva llegan a la nueva contienda en la octava posición con 22 puntos. Los rojinegros encadenan siete compromisos sin conocer la derrota -concretamente desde el 7 de noviembre-, un registro que les hizo despegar en la clasificación. De vencer superarían de manera momentánea al Sevilla C (23) y se situarían a cinco puntos del play off de ascenso a la Segunda RFEF -el Córdoba B tiene 30 puntos-.

La serie triunfal cordobesa contempla hasta ahora cuatro triunfos -UD Tomares (2-1), CD Utrera (0-1), CD Rota (3-0) y Xerez CD (3-1)- y tres igualadas -AD Ceuta FC B (0-0), CD Ciudad de Lucena (0-0) y Club Atlético Antoniano (1-1)-. Además, fueron capaces de dejar su portería a cero en cuatro envites consecutivos, lo que permitió que mejoraran su coeficiente particular -tienen 17 goles a favor y 17 en contra-. La mano del técnico, en su tercera etapa, se dejó notar al perder únicamente sus dos primeros encuentros -Córdoba B (0-3) y Recreativo de Huelva (2-0)- y despegando de la zona baja en la que se hallaba -a un solo punto del descenso a División de Honor Sénior-.

El excelso rendimiento de la parcela ofensiva, donde hombres como Carlos Cuenca, Félix Chenkam o el recién arribado Brian Triviño están siendo una auténtica pesadilla para las defensas rivales, es bastante significativo también en la recuperación de un bloque que, cabe recordar, disputó la fase por el play off de ascenso en la 2020-21 con Diego Caro.

El Conil, muy irregular a domicilio

Los jandeños, adiestrados por Juan Reyes, afrontarán la tarde de fútbol sin los sancionados Adri Pascula y Revi. Este equipo es noveno con 20 puntos y cayó en su último partido -Sevilla C (2-0). El papel de los gaditanos lejos de su feudo no es muy positivo, ya que ha registrado dos victorias -Tomares (0-1) y Cabecense (1-2)-, un empate -Los Barrios (0-0)- y seis derrotas -Cartaya (1-0), Córdoba B (1-0), Ceuta B (2-0), Rota (2-1), Xerez CD (3-0) y Sevilla C-.