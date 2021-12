El Salerm Cosmetics Puente Genil FC no deja de crecer en el Grupo 10 de la Tercera RFEF. El plantel liderado por Juanmi Puentenueva, desde que cayera el pasado 7 de noviembre en el Nuevo Colombino frente al Recreativo de Huelva (2-0), no ha vuelto a sucumbir en la competición. El convincente triunfo por 3-0 contra el CD Rota permite a la entidad enlazar su quinta jornada sin perder con tres victorias y dos empates -además de cuatro encuentros consecutivos sin recibir diana-, lo que les coloca en el octavo lugar de la tabla con 18 puntos -a 7 del play off de ascenso a la Segunda RFEF-.

Gianluca logra desnivelar la balanza La historia del envite sobre el verde del Manuel Polinario empezó a escribirse desde ambas porterías. Javi Romero, en la escuadra local, impidió que Zequi -cuando se cumplía el minuto 5- inaugurara el electrónico. Manu López, justo en la meta contraria, hizo lo propio en dos llegadas muy peligorsas firmadas por el camerunés Félix Chenkam antes de alcanzar el 15. A continuación, el que fuera cancerbero del Córdoba B -y habitual suplente de Cristian Agredano desde que firmara por los rojinegros- consiguió detener un chut de Cortijo al superar el ecuador del primer acto. El público asistente al feudo pontano, a partir de entonces, mostró su enfado al colegiado Caro Márquez por las constantes pérdidas de tiempo llevadas a cabo en el bando roteño. Sin embargo, el Puente Genil obtuvo la recompensa del gol en las botas de Gianluca Lorenzoni. El extremo, internacional por las categorías inferiores de Mozambique, estableció el 1-0 en el 42, un escenario con el que se marcharon los dos equipos hacia el receso. Una fiesta en el Manuel Polinario El duelo, pese a la ventaja anfitriona, iba a atravesar por un tramo donde el combinado de Paco Peña rozó la igualada. El delantero Ricky, en el 48, mandó arriba una de las pocas opciones visitantes. Puentenueva, entonces, miró al banquillo dando cabida a Carlos Cuenca, Amin Guerrero y, sobre todo, Brian Triviño -recién arribado desde el CD Ciudad de Lucena- en el 55. La auténtica catarata de acciones ofensivas del conjunto cordobés terminó por definir la matinal. Y es que Cubero, de cabeza, elevó la renta al 2-0 a falta de media hora para la conclusión. Solo Manu López, impecable frenando a Cuenca, Amin o a Álex Tellado, impidió que el Puente Genil colocara un resultado muy elevado. Eso sí, dentro del festival atacante no falló a su cita Brian. Un penalti cometido sobre el propio valenciano lo transformó en el 3-0, lo que supuso su primer tanto como rojillo y el cierre a un día que recordó al brillante curso anterior. Los gaditanos, con uno menos al final por la expulsión de Ezequiel, no presentaron batalla alguna y claudicaron justamente en tierras pontanesas. El domingo, a las 12:45 horas, se enfrentará el Puente Genil al Club Atlético Antoniano en el Municipal de Lebrija. Ficha técnica: 3 -Puente Genil: Javi Romero, Cubero (Núñez, 70'), Edu Chía, Siles, Ekedo, Alberto Ramos (Joaquín, 80'), Germán Rodríguez, Álex Tellado, Gianluca (Carlos Cuenca, 55'), Félix Chenkam (Amin Guerrero, 55') y Manzorro (Brian Triviño, 55'). 0 -Rota: Manu López, Guille Campo, Maqueda, Tete (Carlos del Río, 78'), Cortijo (Ángel Romero, 78'), Pipa (Ezequiel, 36'), Orihuela, Parada, Zequi, Ricky (Ramón, 58') y Marchena (Alberto Heredia, 58'). Goles: 1-0 (43') Gianluca. 2-0 (61') Cubero. 3-0 (79') Brian Triviño, de penalti. Árbitro: Adrián Caro Márquez (colegio hispalense). Amonestó con cartulina amarilla a Félix Chenkam y Cubero en los locales y a Maqueda, Manu López, Germán González en los visitantes. Ezequiel, en el Rota, fue expulsado por doble tarjeta. Incidencias: Partido correspondiente a la decimoquinta jornada en el grupo 10 de la Tercera RFEF disputado en el Manuel Polinario (Puente Genil, Córdoba).